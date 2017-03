Babišovi bude radit jeho kritik. Chyběli mu odborníci, tak jsem se nabídl, říká hlídač smluv Bláha

před 1 hodinou

Patří mezi nejostřejší kritiky elektronické evidence tržeb a dohlíží na státní smlouvy. Nyní bude Michal Bláha radit ministrovi financí Andreji Babišovi s tím, jak efektivně soutěžit IT zakázky. "Podívám se na soutěžení IT zakázek a navrhnout lepší a efektivnější způsob," popsal spolupráci Bláha. Ten pro Babiše bude pracovat zdarma, aby nebyla zpochybněna jeho nezávislost.

Praha - Šéf ANO Andrej Babiš získal do týmu poradců jednoho ze svých nejostřejších kritiků. Zadarmo mu se soutěžením IT zakázek na ministerstvu financí bude radit Michal Bláha, který vytvořil projekt Hlídač smluv a Hlídač EET.

"Bylo to u jedné schůzky ohledně EET, kde si pan Babiš stěžoval, že jim chybí odborníci na IT, a já se nabídl," popsal Bláha námluvy s Babišem. Zadarmo mu radí, aby ochránil svou nezávislost. Svůj postup chce navíc zveřejňovat na svých internetových stránkách. "I když udělám chybu, pokusím se zdůvodnit, jak jsem postupoval," slibuje.

Kolik mu času radění ministerstvu zabere, nedokáže zatím odhadnout. "Počítám s tím, že to bude nárazové. Na resortu budou v nejbližší době chtít pomoci s výběrovým řízením na personální systém pro mzdy zaměstnanců. Budou se mnou konzultovat zadání pro zakázku," popsal Bláha, co plánuje v nejbližší době na ministerstvu řešit.

Vhled do fungování ministerstva

Od spolupráce si Bláha slibuje, že konečně získá větší vhled do toho, jak stát soutěží IT zakázky. To bylo nejčastějším terčem jeho kritiky. "Navíc mi to umožní pokládat lepší otázky kompetentním lidem," míní.

Ke spolupráci se Bláha podle svých slov zavázal, neboť si v jednu chvíli uvědomil, že si stát v některých situacích nedokáže pomoci. "Myslím, že v Česku nastane podobná změna jako v Británii. Tam jim došlo, že potřebují pomoc lidí ze soukromé sféry. Našli si odborníky, dali jim dostatečné pravomoci a oni byli ochotni pracovat pro stát i za méně peněz, než v soukromém sektoru - jen aby tomu státu pomohli," uvedl příklad Bláha.

Bláha kromě Hlídače smluv, který usnadňuje hledání v registru smluv a upozorňuje na chyby ve smlouvách, provozuje také Hlídače EET. Ten slouží jako nezávislý monitoring systému. Dále Bláha provozuje několik firem, například na přípravu internetových reklamních kampaní a přednáší o IT.

autor: Jakub Zelenka