Babišova "zlá žena" se vrací. Kleslová čeká na kartičku poslanecké asistentky

Radmila Kleslová skončila ve vysoké politice v roce 2015 kvůli aféře "trafik" ve státních firmách. Teď bude asistentkou Patrika Nachera.

Praha - Bývalá místopředsedkyně hnutí ANO Radmila Kleslová popírá, že by měla ambici vrátit se do vysoké politiky. "Rozhodně ne, chci se nadále věnovat své odbornosti, advokacii. A určitě neudělám tu chybu, že bych se vracela do politiky zrovna teď," uvedla na dotaz Aktuálně.cz žena, která je nadále považována za vlivnou, ovšem také velmi rozporuplnou postavu pražské politiky.

O chystaném návratu Kleslové, která před lety pomáhala Andreji Babišovi s budováním politického hnutí, informovaly dnes Lidové noviny. Upozornily na skutečnost, že Kleslová se má stát asistentkou poslance Patrika Nachera (ANO). "Pokud toto někdo považuje za návrat do vysoké politiky, tak je to chorý mozek. V parlamentu jsou stovky asistentů," reagovala Kleslová příkře.

Připustila, že o této možnosti s Nacherem mluvila už na konci loňského roku, nicméně průkazku pro volný vstup do sněmovny do dnešního dne nemá. "S panem poslancem spolupracuji už několik měsíců v oblasti legislativy. Nyní třeba řešíme záležitosti kolem zákona o registrovaném partnerství. Vždy jsem byla ochotna lidem z ANO pomoci. A o Patriku Nacherovi to platí dvojnásob, protože jej považuji za velmi pracovitého a čestného člověka," dodala bývalá místopředsedkyně Babišova hnutí.

Kleslová byla v minulosti i šéfkou ANO v Praze a starostkou Prahy 10. Její politický pád nastal v roce 2015, kdy média informovala o jejích "trafikách" ve státních a městských firmách. Ona tvrdí, že svých politických funkcí nikdy k vlastnímu obohacení nezneužila, peněz z funkcí pobrala jen minimum a jako jediná z pražských politiků se rozhodla rezignovat.

V minulých dnech znovu kandidovala za ANO do zastupitelstva v Praze 10, z pozice dvojky. Babišovci na "desítce" ale pohořeli podobně jako ve zbytku metropole. Hnutí v této městské části obsadilo až čtvrté místo se ziskem 13,38 procenta hlasů.

Kleslová byla poslaneckou asistentkou už jednou. Kdysi v barvách ČSSD pomáhala poslanci Stanislavu Křečkovi. Bylo to v době, kdy už udržovala blízké kontakty s Andrejem Babišem, majitelem Agrofertu. Byla tak považována za Babišovu lobbistickou spojku ve sněmovně.

