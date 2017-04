Babiš je jediná hvězda, jeho autokratické hnutí nám prospěje, říká Klausův přítel ve službách ANO

před 49 minutami

Karel Muzikář starší je velmi blízkým přítelem bývalého prezidenta Václava Klause, s nímž jezdil na zahraniční podnikatelské mise, které mu pomáhal i organizovat. Nyní pracuje coby parlamentní asistent a poradce Ivana Pilného, šéfa hospodářského výboru z hnutí ANO. Andreje Babiše považuje za element, který přináší něco nového. Naopak nechápe, proč ODS bojuje za zrušení EET, když vždy chtěla transparentní podnikatelské prostředí.

Praha - Je považován za doyena českého byznysového lobbingu a také velmi blízkého přítele někdejšího prezidenta Václava Klause. Pravidelně se účastnil jeho zahraničních podnikatelských misí, mnohé pomáhal i organizovat.

Karel Muzikář starší (77), zakladatel panevropské společnosti pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci Comenius, nyní pracuje coby parlamentní asistent a poradce Ivana Pilného, šéfa hospodářského výboru z hnutí ANO.

I pro mnohé členy ANO je to překvapení. I proto, že Babišovo hnutí se v letech 2010 a 2011 fakticky zrodilo na odporu vůči Klausovi a jeho podnikatelskému okolí. Babiš - ačkoliv byl sám dlouhá léta nedílnou součástí klausovských struktur - po svém vstupu do politiky bývalého prezidenta označil za největšího škůdce polistopadové éry a hovořil i o korupci. Tvrdé odsudky padaly i z druhé strany.

Měl jste dříve blízko k ODS. To, že právě vy začnete dělat pro Babišovo hnutí, by asi čekal málokdo.

No, já jako přítel Václava Klause zase třeba žasnu nad tím, jak dnes ODS brojí za zrušení EET. Přitom to byla strana, která vždy chtěla transparentní podnikatelské prostředí. Nerozumím tomu. To, co dnes dělá, je hotové zoufalství. V rozhovoru pro týdeník Ekonom o tom hovoří i exministr financí Ivan Kočárník.



K samotné politice ANO tedy závažnější výhrady nemáte?

Dovedete si představit, že by dnes na politické scéně nebyl Babiš a jeho ANO? Já ve svém věku nemám už žádné iluze o komkoliv, ale kdybych si Babiše odmyslel a zbyl by mi tady jen Sobotka, Fiala a ten japonský tajtrdlík, tak bych z toho byl úplně zoufalý. Tady je nějaký element, který přináší něco nového. Ne všechno je výborné, ale alespoň něco.

Karel Muzikář (77) Vzdělání: Absolvoval Vojenskou školu Jana Žižky v Bratislavě a tankovou akademii ve Vyškově. Kariéra: Do roku 1964 působil v armádě jako voják z povolání. Poté pracoval v podnicích zahraničního obchodu (Polytechna, Transakta, Martimex). V sedmdesátých letech se vystěhoval za druhou ženou do Libanonu, kde vedl firmu Multinational Traders. V roce 1978 se vrátil domů a působil na VŠE. Po pádu komunismu založil společnost pro kulturu a vzdělávání Comenius. V polovině devadesátých let se jako šéf investičního fondu Garance zapletl s ruským podvodníkem Alimem Karmovem, který obchody s Muzikářovým fondem zakrýval manko ve společnosti Futurum Aurum a skončil na devět let ve vězení. Když policie chtěla Muzikáře vyslechnout jako svědka, odmítl vypovídat. "Moje výpověď by mohla být důvodem trestního stíhání vůči mé osobě," uvedl Muzikář do protokolu. Soukromí: Je potřetí ženatý. Jeho syn Karel Muzikář mladší je známý pražský advokát. O otci a synovi se v minulých letech mluvilo i v souvislosti s drahými dárky pro Janu Nagyovou (nyní Nečasovou), někdejší mocnou šéfku sekretariátu premiéra Nečase, dnes jeho manželku, která stojí před soudem v pozici obžalované.

Berete tedy Babiše jako takový nový svěží vítr?

Spíše jako z nouze ctnost. Vzhledem k tomu, jak česká politická scéna dnes vypadá, je pro mě Babiš jediná hvězda. Vy snad víte o nějaké jiné?

Hnutí ANO se ale často vyčítá, že je to strana jednoho muže. Babiš má například právo o své vůli rozhodovat, kdo bude na kandidátkách. To je v pořádku?

Z mého hlediska je dobře, že je tu jedno politické hnutí autokratické. Myslím, že počiny některých jiných partají, jako byly třeba Věci veřejné, nebyly zrovna šťastné, byť se tato uskupení tvářila jako demokratická a používala prvky přímé demokracie. Někdo by měl dát tu naši zemi do pořádku. Myslím, že když bude Babiš nějakou dobu v čele země, bude to ku prospěchu.

Myslíte, že by pan Babiš s exprezidentem Klausem byli nyní schopni nalézt společnou řeč i navzdory tomu, jak se proti sobě v minulých letech negativně vymezovali?

Oba jsou velice inteligentní lidé. A jak je znám, mnoho věcí, mnoho problémů vidí stejně nebo podobně. Chlapi jsou sice obvykle trochu ješitní, ale já nevidím zásadní důvod, proč by se právě oni dva na určité bázi spolu nepotkali.



Nechcete napomoci smíření?

Teď to není potřeba. Babiš si jede po svém… Jen by ale potřeboval kolem sebe dobré lidi. Stejně jako Václav Klaus, který si do svého institutu vzal Jindru Forejta, což mi přijde jako velmi zvláštní (bývalý hradní ceremoniář Forejt byl loni na videu zachycen, jak šňupe bílý prášek - pozn. red.).

Proč radíte zrovna panu poslanci Pilnému?

Znám jej dlouhá léta, považuji ho za seriózního člověka. A zatímco pan Babiš je někdy takový trochu hrr, Ivan si drží takovou stabilitu a uvážlivost. A to, co dělá pro ANO, je velmi užitečné. I proto je tak často v médiích.

V čem mu radíte?

Předeslal bych, že jsem u něj jako takový malinkatý poradce, asi za 5 tisíc korun měsíčně. Radím mu hlavně v oblasti mezinárodního obchodu a mezinárodních ekonomických vztahů. Myslím, že takového člověka on potřebuje.

Co byste chtěl prosadit?

Já bych třeba rád prosadil, aby sem Číňané skutečně investovali. Tedy že sem například převedou nějakou výrobu z Číny, ne že tu jen koupí nějakou už hotovou fabriku. Ovšem problém je, že stejně do těch fabrik nemáme lidi…

Vy jste dříve prosazoval projekt železniční rychlodráhy "Comenius-Confucius", která by propojila německý Hamburk s Českem, Ruskem a Čínou a stáhla na sebe podstatnou část nynější letecké přepravy. To pořád trvá?

To mám v hlavě furt, ale zatím to tahle vláda nijak nepodpořila. Vlastně žádná vláda. Já už s tím byl i u Nečase. Ale ta ambice nové hedvábné stezky, železničního propojení s Čínou, ta pořád existuje. A také rychlé propojení s Německem. Vždyť vlakem jezdíme do Mnichova šest hodin. To je vrchol!

Pan Pilný měl být lídrem hnutí ANO ve východních Čechách. Pan Babiš si to údajně přál. Nakonec ale minulý týden na krajském sněmu neuspěl. Co vy na to?

Já to raději nekomentuji, ale myslím si, že hnutí ANO má velkou slabinu v tom, že kvůli jeho úspěchu se na ně nalepila spousta oportunistů. Vidí tam svou šanci. Na kandidátce v Hradci Králové najdete těch oportunistů hned několik. A to jsem sám zvědav, jak to bude pan předseda Babiš řešit.

Co když i vás někdo nazve oportunistou, který se vypočítavě přimkl k hnutí ANO?

Poslouchejte, oportunisté jsou ti, co našli příležitost něco z toho pro sebe vytěžit. Já nikam nekandiduji. U pana Pilného mám nejmenší plat, co tam je. Co já získávám? Nic.

Při minulých prezidentských volbách jste vážně zvažoval svou kandidaturu. To už pominulo?

Pominulo. Už nemám žádné prezidentské ambice. A věřím také ve vítězství Miloše Zemana. Z toho, co se zatím nabízí, je jasně nejlepší. A dělá svou práci dobře, ti lidé ho zvolí.

