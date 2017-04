Poslanec Pilný z ANO hrozí odchodem z politiky. Jeho asistent se na kandidátku dostal, on ne

před 1 hodinou

Poslanec Ivan Pilný, jedna z výrazných tváří ANO v kampani z roku 2013, možná zcela opustí politiku. V Královéhradeckém kraji, kde minule kandidoval, si místní základna vybrala do čela kandidátky náměstkyni ministryně pro místní rozvoj Kláru Dostálovou. Přitom nápad, aby obhajoval poslanecký mandát v tom kraji, pocházel od předsedy hnutí Andreje Babiše. "Jakmile se preference ANO dostaly ke třiceti procentům, tak se objevila spousta lidí, u nichž ambice převládají nad zkušenostmi," hodnotí neadresně poslanec Pilný.

Doporučujeme

Praha - V hnutí ANO odstartoval souboj o pozice lídrů v podzimních parlamentních volbách. A mezi jeho oběťmi mohou být některé výrazné tváře z kampaně z roku 2013, třeba bývalý šéf Microsoftu v Česku Ivan Pilný. "Už mě to nebaví, v Královéhradeckém kraji rozhodně kandidovat nebudu," říká poslanec Pilný, který je ve sněmovně předsedou vlivného hospodářského výboru.

Reaguje tak na páteční krajský sněm ANO, který rozhodoval o pořadí v čele tamní kandidátky. Pilného si za lídra sice přálo předsednictvo hnutí v čele s Andrejem Babišem, nakonec ale pohořel. Místní členská základna měla jiný názor, za krajského lídra si vybrala náměstkyni ministryně pro místní rozvoj Kláru Dostálovou.

Dvojkou má být poslanec a lékař Pavel Plzák, trojkou místostarosta Dobrušky Petr Sadovský, který působí i jako Pilného asistent. Za nimi jsou pak královéhradečtí krajští zastupitelé Eva Matyášová a Petr Koleta.

Dostálová vyhrála, ačkoliv dala najevo, že je ochotná své místo Pilnému přepustit. Podle samotného Pilného pak hnutí ANO ukazuje, že se z něj stala standardní politická strana, kde rozhoduje členská základna. Současně ale hovoří i o sobeckých zájmech některých lidí, kteří prý v politice vidí jen výtah k moci.

"Jakmile se preference ANO dostaly ke třiceti procentům, tak se objevila spousta lidí, u nichž ambice převládají nad zkušenostmi," hodnotí neadresně některé své konkurenty Pilný a tvrdí, že kvůli pátečnímu "vyautování" zváží své další působení v politice.

Pilný v Hradci Králové kandidoval již v minulých volbách v roce 2013, nyní je ale jako člen hnutí registrován v Praze a do východních Čech se prý "vrátil" pouze na přání předsedy.

Nepopularita Pilného kvůli jeho asistentovi

Krajskou kandidátku by ještě mělo schválit vedení hnutí, přičemž předseda Babiš má podle nedávno upravených stanov právo do pořadí zasahovat o své vlastní vůli. "Já jsem ale pana Babiše požádal, aby do toho nezasahoval, aby žádnou intervenci v Hradci nedělal," tvrdí Pilný.

Podle informací serveru Aktuálně.cz je jedním z důvodů Pilného nepopularity mezi členy ANO v Hradci Králové i zákulisní lobbing Karla Muzikáře staršího (otce známého pražského advokáta). Ten už víc jak rok pracuje pro Pilného coby jeho poslanecký asistent a poradce. Muzikář měl přitom v minulosti hodně blízko k exprezidentu Václavu Klausovi. Právě Klause a jemu blízké podnikatele označil přitom Babiš za důvody, proč podle něj česká politika upadá a proč do ní vstoupil.

Královéhradecký kraj pak nebude jediným, kde se dají čekat neshody mezi tím, co chce s kandidátkou dělat tamní členská základna, a jaké jsou představy stranické centrály. Problémy mohou nastat třeba i v Moravskoslezském kraji, kde by si Andrej Babiš v čele přál podnikatele Pavla Juříčka, majitele skupiny Brano Group. Ovšem část ANO by tam raději viděla nynějšího hejtmana a bývalého rektora Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Ivo Vondráka.

Andrej Babiš znevažuje roli žen v politice, není pro něj stejně relevantní jako role mužů. Ale ve sněmovně chci zůstat, o kandidatuře jednám s TOP 09. | Video: dvtv | 18:49

Související články