Faltýnek poslal z Moravy dalšího svého výsadkáře. Obsazování ministerstva dopravy tiše přihlíží ČSSD

před 36 minutami

Prostějovští výsadkáři jsou mezi českými vojáky symbolem profesionality. V posledních měsících se ale zdá, že své "výsadkáře" posílá z Prostějova na Prahu i druhý muž ANO Jaroslav Faltýnek. Jeho lidé obsazují ministerstvo dopravy, barák po baráku. Do elitní jednotky mají však dost daleko. Nejvíce jich je v Správě železniční a dopravní cesty - velmi bohaté, ale také nepříliš sledované státní organizaci, kde se točí desítky miliard ročně. Vše se odehrává za tichého souhlasu ČSSD. Dalším v pořadí, kdo se v minulých týdnech "snesl na padáku", je bývalý prostějovský kriminalista Pavel Neoral.

Doporučujeme

Praha - Správa železniční dopravní cesty se stává místem, kde se stále více projevuje vliv druhého muže Babišova hnutí ANO Jaroslava Faltýnka. Podobně jako třeba v pražském dopravním podniku, o němž jsme již psali.

Názorně to dokládá výčet Faltýnkovi blízkých lidí, kteří do této státní organizace - která má ve správě celou českou železniční síť, investuje desítky miliard do nových koridorů či stovky milionů do rekonstrukce nádražních budov - přišli v době vlády hnutí ANO.

I díky tomu už si Faltýnek získal pověst stínového ministra dopravy, jenž má v mnohém větší vliv než ten skutečný ministr - Dan Ťok.

Posledním takovým příkladem je příchod někdejšího prostějovského kriminalisty Pavla Neorala na post šéfa odboru bezpečnosti a krizového řízení SŽDC. Muž, jenž v éře hnutí ANO nejdříve působil na Ředitelství silnic a dálnic a od loňska dělal regionálního ředitele SŽDC na Moravě, do nynější funkce nastoupil letos k 1. březnu. Bez výběrového řízení.

Prostě tak rozhodl ředitel

"Z důvodu náhlého úmrtí předchozího ředitele odboru krizového řízení a bezpečnosti byl rozhodnutím generálního ředitele SŽDC do funkce jmenován zaměstnanec SŽDC pan Pavel Neoral," vyjádřila se k procesu výběru bez jakýchkoliv bližších podrobností mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Faltýnkovi lidé v SŽDC Ve správní radě: Milan Feranec Náměstek ministra dopravy a Faltýnkův bývalý kolega ze skupiny Agrofert (s bydlištěm v Olomouci). Jan Volný Poslanec velmi blízký Jaroslavu Faltýnkovi. Znají se již z minulosti, kdy oba působili v zemědělsko-potravinářském byznysu. V hnutí ANO společně řeší veškeré záležitosti kolem dopravy, Volný byl Faltýnkovou alternativou na ministra v případě odvolání Dana Ťoka. V managementu: Pavel Neoral Od letošního března nový šéf odboru bezpečnosti a krizového řízení SŽDC. Původem z "Faltýnkova" Prostějova. Kdysi učil na základní škole tělocvik a zeměpis, hrál také fotbal v Rakousku. Od devadesátých let byl šéfem kriminální policie v Prostějově. Od roku 2014 působil na Ředitelství silnic a dálnic jako šéf oddělení bezpečnosti práce. Na SŽDC nastoupil loni, původně jako regionální manažer pro oblast Olomouce a Ostravy. Šéfem odboru bezpečnosti je od 1. března. Tomáš Drmola Náměstek generálního ředitele pro správu majetku. Pochází z Prostějova, dlouhá léta ale žil, studoval a pracoval v Německu. Má blízko k Faltýnkovi, ale možná ještě blíže k bývalému ministru dopravy Antonínu Prachařovi (původem z Přerova). Právě ten si jej do resortu "přivedl". V březnu 2014 se stal členem správní rady SŽDC, manažerskou funkci získal v listopadu téhož roku. Právní a poradenské služby: Květoslav Hlína Přerovský advokát pracující už řadu let pro firmy skupiny Agrofert. Jeho kancelář má se SŽDC uzavřenu smlouvu o zastupování tam, kde je státní organizace v postavení poškozeného. Pracoval a pracuje i pro další organizace resortu dopravy: České dráhy, ČD-Telematika a ČD-Informační systémy. Jeho kancelář dříve i navrhovala, jak vyřešit problém s mýtným systémem. Od loňska poskytuje služby i pražskému dopravnímu podniku a pražskému magistrátu. Zdeněk Klapka Prostějovský advokát a lobbista se od příchodu hnutí ANO pohybuje v resortu ministerstva dopravy jako poradce (úzké vazby třeba na Ředitelství silnic a dálnic). V minulosti byl asistentem šéfa Poslanecké sněmovny Miloslava Vlčka. Má vazby na Faltýnka i třeba Pavla Neorala.

Redakce Aktuálně.cz se ptala přímo Neorala, co je pravdy na tom, že mu do funkce dopomohl Jaroslav Faltýnek, jak se spekuluje. Neoralovu odpověď nakonec též přetlumočilo tiskové oddělení. "Pana Faltýnka pan Neoral zná, oba bydlí ve stejném městě. V minulosti byl pan Neoral z pozice velitele služby kriminální policie a vyšetřování v kontaktu s panem Faltýnkem coby zastupitelem města Prostějova. Společně řešili pracovní záležitosti týkající se chodu města, šetření událostí a podobně. Jednalo se ale o čistě pracovní kontakt," uvedlo tiskové oddělení.

V kuloárech se však objevila také informace, že se expolicista Neoral dříve angažoval ve prospěch Faltýnkova mladšího syna Jaroslava, mladého muže, jenž kvůli svým častým "excesům" nemá na Prostějovsku zrovna nejlepší pověst.

Informaci o údajné Neoralově pomoci ve prospěch Faltýnka juniora již v únoru přinesl týdeník Euro. Tím naznačil, že je dnes Faltýnek senior Neoralovi zavázán a stará se mu o kariéru. "Spekulativní informace o šetření kauzy syna pana Faltýnka pan Neoral zásadně odmítá," reagovala ale mluvčí SŽDC Šubová.

Muž, který dělal pro šéfa sněmovny

Neoral ale dnes není jediným manažerem s bydlištěm v Prostějově, který působí ve vedení SŽDC. Dalším je náměstek Tomáš Drmola, který má ve státní organizaci na starosti správu majetku.

Přišel už v éře předchozího ministra dopravy Antonína Prachaře, původem z Přerova, k němuž jej pojí osobní pouta stejně jako k Faltýnkovi. I vzhledem k Drmolovým dlouholetým zahraničním zkušenostem z byznysu a relativně dobré pověsti nebylo ovšem jeho jmenování chápáno jako typická politická protekce, jako je tomu nyní v případě Pavla Neorala.

Kromě Drmoly a Neorala se v okolí ministerstva dopravy a jeho satelitních organizací pohybuje i další člověk z Prostějova, přitom je téměř neviditelný. Z pozice poradce zde operuje prostějovský advokát a lobbista Zdeněk Klapka. Kdysi byl asistentem sociálnědemokratického šéfa Poslanecké sněmovny Miloslava Vlčka (pocházejícího z města Konice na Prostějovsku).

"Zdeněk Klapka dnes představuje nenápadnou spojku mezi Faltýnkem, expolicistou Neoralem a dalšími lidmi z této hanácké skupiny. Má velmi dobré vztahy i na některé moravské byznysmeny," říká zdroj, který se v resortu dopravy velmi dobře orientuje.

Jak ale podotýká, není to tak, že by Faltýnek a jeho lidé SŽDC zcela opanovali. Vše probíhá za tiché spolupráce s ČSSD, která má své lidi ve správní radě. Členem sociální demokracie je i šéf SŽDC Pavel Surý.

"Musíte brát v potaz, že sám Faltýnek byl kdysi členem ČSSD a navzdory všemu, co dnes na adresu Sobotkovy partaje veřejně říká, má k mnoha lidem stále blízko. Oni nemají problém se domluvit," říká jeden z pozorovatelů.

Hlína promlouvá: S Faltýnkem si vykám

Za klíčovou postavu Faltýnkovy mocenské kliky v resortu dopravy včetně SŽDC je ale stále považován přerovský advokát Květoslav Hlína. Muž, který podle dostupných informací souběžně pracuje pro několik firem skupiny Agrofert i pro řadu subjektů z veřejného sektoru, včetně pražského dopravního podniku. Tento podnik od loňska řídí manažer Martin Gillar, jenž byl v minulosti u Hlíny advokátním koncipientem.

Aktuálně.cz chtělo po Hlínovi, aby své klienty rozkryl a vyvrátil tak podezření ze střetu zájmů. Přerovský advokát se po několika urgencích nakonec ozval, ale své zákazníky prý prozradit nemůže. "Jako advokát jsem při své práci vůči svým klientům vázán mlčenlivostí. Tato mlčenlivost se vztahuje i na většinu vašich otázek," uvedl.

Hlína nepřipouští, že by se dopouštěl neetického chování a těžil ze své známosti s Jaroslavem Faltýnkem. "Naše advokátní kancelář pracuje pro soukromé společnosti i pro firmy, kde koncovým vlastníkem je veřejná instituce. Nejsem si vědom žádného konfliktu zájmů. Pana Jaroslava Faltýnka znám pouze pracovně, a to už více let. Mimochodem, dodnes si vykáme a náš vztah byl vždy velmi profesionální," uvádí v reakci na otázky Aktuálně.cz Květoslav Hlína.

Redakce opakovaně žádala o rozhovor i samotného Jaroslava Faltýnka. Ten však na tuto výzvu dosud nereagoval.

Související články