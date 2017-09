Babiše zastupují synové lidovce Bartončíka. Jeho kauza s StB také ovlivnila volby, říkal šéf ANO

před 12 minutami

Když předseda ANO Andrej Babiš mluví o svém případu, používá jako příměr případ lidoveckého politika Josefa Bartončíka, který byl těsně před volbami v roce 1990 obviněn ze spolupráce se Státní bezpečností. Shodou okolností má Babiš jako svého advokáta v kauze Čapí hnízdo Bartončíkova syna Michaela. A prvního místopředsedu ANO Jaroslava Faltýnka zastupuje druhý Bartončíkův syn Josef. "Ale s tím, že pan Babiš vzpomněl jako příměr případ našeho otce, nemáme nic společného, sami jsme byli překvapeni," sdělil Aktuálně.cz Michael Bartončík.

Praha - Kauza šéfa ANO Andreje Babiše a prvního místopředsedy hnutí Jaroslava Faltýnka vrací na politickou scénu jméno Josefa Bartončíka, bývalého předsedy lidové strany, jehož případ otřásl vůbec prvními svobodnými volbami po pádu totalitního režimu v roce 1990.

Jak zjistil deník Aktuálně.cz, Babiše a Faltýnka v kauze Čapí hnízdo zastupují Bartončíkovi synové, starší Michael a mladší Josef. Navíc sám Babiš vzpomněl jméno jejich otce před několika dny v rozhovoru pro Právo.

"V Česku máme s účelovými pseudokauzami, které jsou pro jejich účastníky likvidační, řadu zkušeností. V roce 1990 měli lidovci preference kolem 20 procent, těsně před volbami se ale objevila zpráva obviňující tehdejšího předsedu Bartončíka ze spolupráce s StB a KDU získala necelých devět procent," uvedl první muž ANO.

Proč Babiš připomněl jméno politika, jehož případem žila před sedmadvaceti lety doslova celé republika? Podle Michaela Bartončíka s tím nemá skutečnost, že spolu s bratrem Babiše a Faltýnka zastupují, nic společného.

"To, že pan Babiš vzpomněl našeho otce, šlo úplně mimo mě. V žádném případě to nebyla moje iniciativa," tvrdí Michael Bartončík s tím, že to považuje za iniciativu Babišova týmu.

"On si od nich nechal zpracovat nějakou historickou analýzu všech věcí, která se dotkla předvolebních klání a neeticky do nich zasáhla. No a samozřejmě jedna z prvních věcí byla ta, která vznikla kolem mého otce. Dnes už je to ale historická událost," dodal.

Budeme čekat na hlasování o vydání

Podle advokáta nehrál jeho otec ani žádnou roli v tom, že zrovna on a jeho bratr pracují pro Babiše. "Hodně dlouhou dobu jsem spolupracoval se skupinou Agrofert, šlo převážně o odbornou spolupráci v oblasti trestního práva. Týkala se trestní odpovědnosti právnických osob. Proto teď zastupujeme pana Babiše a Faltýnka," uvedl s tím, že má k žádosti policie o vydání obou politiků řadu připomínek, které ale nechtěl nyní specifikovat.

"Zarazilo mě, že policie například nemluví o důkazech, které jsme předložili a které svědčí o nevině našich klientů," řekl.

Podle informací Aktuálně.cz měl právě Michael Bartončík na jednání mandátového a imunitního výboru hlavní slovo. Dlouho a poměrně důrazně vysvětloval, jak vidí ze svého pohledu celý případ.

I přesto členové výboru doporučili sněmovně, aby Babiše a Faltýnka vydala k trestnímu stíhání. "Já mám velmi významné pochybnosti o tom, jestli vystoupení v tomto výboru nebyla zbytečná práce. Teď budeme čekat na výsledek jednání Poslanecké sněmovny, to je pro nás alfa a omega," upozornil.

Mimochodem, pokud jde o dávný případ jeho otce, jednou by se chtěl k němu vrátit a popsat ho. "Znám samozřejmě svého otce velmi dobře a vím, že to byl vždycky čestný člověk. Znám jeho celoživotní názory i názory jeho rodiny z dob komunismu a ty v žádném případě nebyly konformní s režimem. Odmítám věřit tomu, že můj táta z nějakých ideových, nebo třeba dokonce zištných důvodů spolupracoval se Státní bezpečností. To je naprostá blbost," prohlásil Michael Bartončík.

Aféra kolem Bartončíka vypukla krátce před volbami v roce 1990, když jej tehdejší náměstek ministra vnitra Jan Ruml obvinil ze spolupráce s StB. Bartončík, který obvinění odmítal, v důsledku aféry přišel o křeslo předsedy lidové strany, v němž ho vystřídal Josef Lux. Kauza tehdy nejspíš stranu připravila o významnou část hlasů.

Bartončík pak z politiky odešel a mimo jiné pomáhal synům v právní kanceláři. O Michaelu a Josefovi mladším se psalo i v souvislosti s tragickou nehodou při rallye v Lopeníku z roku 2012. Seděli totiž ve voze, který vyjel z dráhy a usmrtil čtyři dívky. Vyšetřování ale neukázalo, že by za incident bratři nesli vinu. Před soudem stanul jen traťový komisař, který měl podle vyšetřovatelů dívky z nebezpečného místa vykázat.