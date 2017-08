Výbor chce Babiše s Faltýnkem vydat ke stíhání kvůli Čapímu hnízdu. Policie zatajila důkazy, zuřili

před 28 minutami

Mandátový a imunitní výbor doporučil Sněmovně vydat předsedu hnutí ANO Andreje Babiše a šéfa sněmovního klubu hnutí Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. Babiš s Faltýnkem se bránili, žádost o vydání je účelová fabulace. Členové výboru jeho verzi neuvěřili a šéf hnutí ANO spolu se svou pravou rukou je jedno hlasování Sněmovny od zbavení imunity. O Babišovi s Faltýnkem budou poslanci hlasovat patrně 6. září.

Praha - Imunitní a mandátový výbor doporučil vydat předsedu hnutí ANO Andreje Babiše i předsedu jeho poslaneckého klubu Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. Výbor ve středu během několika hodin vyslechl oba poslance. S nimi i státního zástupce Jaroslava Šarocha a vyšetřovatele Pavla Nevtípila. Policie poslance podezírá z padesátimilionového dotačního podvodu. Babiše rozhodnutí výboru nepřekvapilo.

"Mandátový a imunitní výbor doporučuje poslanecké sněmovně vyslovit souhlas se stíháním pana poslance Babiše. V případě pana poslance Faltýnka je rozhodnutí totožné," uvedla předsedkyně výboru Miroslava Němcová (ODS) s tím, že debata trvala asi čtyři hodiny.

Nechtěla uvést, kolik členů hlasovalo pro a kolik proti. Nicméně informací podle ní měli kolegové dostatek. Jednak se mohli podívat do spisu a také si mohli vyslechnout vyšetřovatele případu a státního zástupce, který kauzu Čapí hnízdo dozoruje. Před stíhaným Babišem a Faltýnkem totiž ještě před poslanci z výboru asi hodinu vypovídali policista Pavel Nevtípil a státní zástupce Jaroslav Šaroch. Novinářům se však vyhnuli a nechtěli kauzu komentovat.

Výpověď státního zástupce byla důležitá

"Poslanci zpochybňovali práci policie a osobu vyšetřovatele. Bylo velmi důležité, že dnes byl přítomen i dozorující státní zástupce a vyjádřil názor na celou věc. Z jeho informací nevyplynulo nic, co by zpochybňovalo postup policie," uvedl Sklenák.

Na tiskové konferenci hnutí ANO oba poslanci tvrdili, že kauza je vykonstruovaná "establishmentem", který tu doteď vládl a má před volbami poškodit ANO.

"Považuji za absurdní, že někdo chce stíhat jmou manželku jen proto, že prodávala akcie," uvedl Babiš. "Nechápu, proč by moje rodin nemohla vykonávat práva akcionářů. Pokud bych organizoval dotační podvod, myslí si někdo, že bych to dělal takhle?" hájil exministr financí.

Babiš s Faltýnkem totiž od počátku tvrdí, že jejich případ je zpolitizovaný a má poškodit hnutí ANO před volbami. "Policie pominula důkazy, které by ukazovaly naši nevinu," stěžoval si Faltýnek. Stejně se včera před výborem bránil i Babiš. "Bereme to jako účelovou záležitost toho předvolebního boje. Nicméně mám jednu poznámku. Zaznamenal jsem výzvy ODS, abychom se vzdali mandátu. Možná by kolegové měli začít u sebe," řekl na tiskové konferenci Faltýnek.

Bez pochybností

Podle Němcové však výbor neměl pochybnosti o tom, že by před ním policie něco zatajovala. "Kdo má být vydán, brání se všemi prostředky. Z toho, co bylo předloženo, jsem nenabyla dojmu, že by nám bylo něco zatajeno, že by s námi orgány činné v trestním řízení hrály nekorektní hru," upozornila předsedkyně.

Vyšetřovatelé požádali o vydání poslanců ANO na začátku srpna, tedy asi dva a půl měsíce před volbami. Sněmovna bude na svém jednání 6. září rozhodovat, zda Babiše s Faltýnkem zbaví imunity.

Podle pražských kriminalistů řídil Babiš podvod, když se pro středočeskou farmu Čapí hnízdo v roce 2008 pokoušel získat padesátimilionovou dotaci z peněz Evropské unie určených pro malé a střední podniky. Farma byla původně součástí holdingu Agrofert, který na dotaci jako velká firma neměl nárok.

Podle policistů Agrofert nejprve vyčlenil farmu z holdingu a později si část Babišovy rodiny přeprodávala akcie tohoto ekologického centra, aby znepřehlednila vlastnickou strukturu Čapího hnízda, a společnost se tak mohla ucházet o dotaci pro malé a střední podniky. Faltýnek jim v tom měl pomáhat. Na zastíracím manévru se měl podle vyšetřovatelů podílet i bratr manželky šéfa ANO Martin Herodes.

Čapí hnízdo je dnes opět součástí Babišových podniků.