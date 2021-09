Babiš s Orbánem dorazili na sever Čech, na programu je i debata s příznivci ANO

Čeští fotbaloví reprezentanti do 17 let prošli do elitní části kvalifikace mistrovství Evropy. Svěřenci trenéra Jiřího Skály remizovali v Rize v závěrečném třetím zápase čtyřčlenné skupiny se Švédskem 2:2, což jim stačilo k postupu z úvodní fáze. O výhru přišli mladíci až v páté minutě nastavení po gólu inkasovaném z penalty, v tabulce získali po dvou vítězstvích a jednom nerozhodné výsledku sedm bodů.

Česká sedmnáctka v předchozích dvou zápasech porazila Lotyšsko a Litvu, postup ale před dnešním duelem ještě neměla jistý. Kvůli koronavirové nákaze v týmu Lotyšska totiž byly dva jeho duely odloženy až na listopad a tabulka skupiny zatím nemá kompletní podobu. Elitní fáze kvalifikace se bude hrát v březnu.