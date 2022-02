Babiš přišel na výbor, který se nekonal. Jste na špatném pracovišti, glosují poslanci

Opoziční poslanec Andrej Babiš (ANO) se chtěl ve středu ráno zúčastnit jednání tří výborů, ta se ale nekonala kvůli průtahům na schůzi sněmovny, jež řeší novelu pandemického zákona. Na sociálních sítích Babiš sdílel snímek, kde se vyfotil v prázdné místnosti, v níž se mělo jednání odehrávat. Od vládních poslanců za to sklidil kritiku. Zpravidla totiž platí, že pokud jedná sněmovna, výbory se ruší.

"Informuju novináře, kteří se zajímali o moji účast ve výborech, že jsem se dnes dostavil na výbor pro evropské záležitosti, a je zrušený. Rozpočtový výbor, kam jsem chtěl jít v 9 hodin, také zrušený. Školský výbor totéž. Hezké ráno všem," napsal ve středu ráno opoziční poslanec Andrej Babiš (ANO) na Twitteru.

K příspěvku sdílel svou fotku, jak stojí v prázdné místnosti, ve které se mělo odehrávat jednání výboru pro evropské záležitosti. Ten se však nekonal právě z důvodu, že poslanci už od úterního rána projednávají pandemický zákon, který po celý den i noc z úterý na středu blokovalo opoziční hnutí SPD, aby jednání o novele odsunulo. Schůze tak pokračuje nepřetržitě i ve středu, na kterou byly naplánovány výbory.

"Pane poslanče, to je přece logické, výbory - pokud jedná sněmovna a dnes pokračuje mimořádná schůze - tak obvykle nejednají. To byste za těch osm let ve sněmovně už mohl vědět, nechápu, čemu se divíte," reagoval na Babišův příspěvek ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Situaci komentoval také předseda výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík (KDU-ČSL) s tím, že zasedání bylo přesunuto, ne zrušeno. "Zasedání výboru bylo kvůli obstrukcím opozice na plénu sněmovny přesunuto, nikoliv zrušeno. Mimochodem, proč jste na výbor pravidelně nechodil jako premiér před zasedáním Evropské rady a posílal náhradníka," napsal Benešík na Twitteru.

"Je hezké, pane poslanče, že jste se také dostavil do práce, ale jste na špatném pravovišti," glosoval na Twitteru Babišův příspěvek šéf sněmovního zahraničního výboru Marek Ženíšek (TOP 09).

Babiš později zveřejnil další příspěvek, ve kterém poslancům vládní koalice vyčetl, že na jednání nedorazili. "Výbor pro evropské záležitosti, který dneska neproběhl, měl být od 8 hodin do 8:45 a měl mít na programu priority českého předsednictví EU, které koalice tak často kritizuje. Tak se snad páni poslanci mohli na 45 minut uvolnit," napsal.