Babiš a mafiáni vítězí, loučil se zklamaný Hilšer se svými příznivci po prohře

Výsledky druhého kola senátních voleb nebyly v jeho obvodu v centru Prahy ještě sečteny, ale senátor Marek Hilšer byl už přesvědčený, že svého soupeře Miroslava Bártu (nezávislý za STAN) nemůže porazit. Zvedl se tedy ze svého místa v hospodě a šel ven za příznivci, kterým děkoval za spolupráci. Přitom tvrdil, že bojoval proti mafii, proti které nešlo uspět.

"Toto je bašta ODS, tady bydlí bohatí," říkali příznivci senátora Marka Hilšera, kteří s ním přišli sledovat výsledky senátních voleb do jedné z restaurací na pražských Vinohradech. Už dopředu přitom tvrdili, že pokud nebude Hilšer v první části sčítání vést, nebude moci vyhrát. V druhé části se sčítají hlasy právě na Vinohradech, které mu nejsou nakloněny. To se také nakonec potvrdilo.

Přestože po necelé hodině sčítání hlasů Hilšer ztrácel na Bártu jen lehce přes 200 hlasů, on i jeho příznivci už nevěřili na obrat. "Pravda a láska jednou zvítězí, pokud je ale nepřebijí peníze," prohlašovala Ivana Miklíková, která byla koordinátorkou kontaktní kampaně. "Nebo je nepřebije neférová podpásová kampaň," dodával Lukáš Valenta, který s Hilšerem točil například předvolební videa.

Miklíková mluvila o penězích proto, jelikož byla přesvědčena, že za Bártou byly peníze velkých podnikatelů. Valenta pak ukazoval na mobilním telefonu plakáty proti Hilšerovi, které visely ve volebním obvodu.

Nově zvolený senátor Bárta se v minulosti několikrát ohradil proti tomu, že by byl prodlouženou rukou byznysu a prohlašoval, že žádnou negativní kampaň nevedl.

Samotný Hilšer se sice usmíval a všem spolupracovníků děkoval, ale zároveň bylo patrné, že nenese prohru lehce. "Šli jsme do boje proti velké přesile a nedopadli jsme zas tak špatně. Není všem dnům konec, musíme bojovat," říkal v hloučku příznivců. Co bude dělat dál, není jasné. Hilšer kromě působení v Senátu učil na vysoké škole, Aktuálně.cz ale řekl, že na konci září končí. "Zatím si rozmýšlím, co bude dělat. Až bude čas, tak to řeknu," uvedl. Naznačil ale, že by chtěl například jezdit po Česku a mluvit o tom, co podle něj v tuzemsku ohrožuje demokracii.

Hilšerova prohra s Bártou v poměru 45,47 procent proti 54,52 procent znamená přinejmenším dočasný odchod Hilšera z politiky. Vstoupil do ní ve svých 40 letech v roce 2016, kdy oznámil úmysl vystřídat na postu hlavy státu tehdejšího prezidenta Miloše Zemana. O rok později pro svou kandidaturu získal podporu 11 senátorů. Byl vůbec nejmladším uchazečem o Hrad.

I když nevyhrál, s výsledkem byl tehdy spokojený. Skončil v 1. kole na čtvrtém místě. Vyhrál Miloš Zeman, druhý byl Jiří Drahoš a třetí Pavel Fischer. Hilšer se do boje o Hrad zapojil také v roce 2023, kdy už takovou podporu voličů neměl. Získal jen 2,56 procent hlasů.

