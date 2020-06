Babiš tlačí na zvýšení schodku rozpočtu v legislativní nouzi. Čím dřív, tím líp, říká

Pokud sněmovna neprojedná vládou navrhované zvýšení schodku letošního státního rozpočtu na 500 miliard korun v režimu legislativní nouze, byl by to velký problém, řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Projednat předpis mimo režim legislativní nouze doporučil na návrh opoziční ODS rozpočtový výbor komory. Doporučení výboru ale sněmovna může přehlasovat a návrh probrat zrychleně.

Premiér uvedl, že kabinet jedná o podpoře rozpočtu se všemi stranami. Ráno měl schůzku s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem, jehož strana kabinet toleruje, chystá se mluvit ještě s lidovci. "Nejsme vláda, která je v každém případě závislá na KSČM, jednáme se všemi. Doufám, že najdeme konsensus a že se to rychle podpoří," uvedl Babiš.

Pokud sněmovna návrh na zvýšení schodku na 500 miliard rychle nepodpoří, všichni budou podle premiéra čekat na peníze. Nesouhlasí s tím, aby sněmovna projednala návrh mimo režim legislativní nouze. Kritizuje proto doporučení výboru.

"Je to velký problém, to rozhodnutí je proti občanům naší země, proti obcím, krajům, starostům, proti všem, je to absolutní nesmysl," uvedl. Opoziční strany podle něj dělají politiku proti zájmům každého občana.

Předčasné volby budou na stole, kdybychom naše rozpočty nemohli prosadit

Na dotaz, zda by mohl spor o rozpočet vést k předčasným volbám uvedl, že pokud by vláda své rozpočty nemohla prosadit, lze o tom uvažovat. "Nechci předčasné volby, ale v momentě, že by naše koaliční vláda nemohla prosadit rozpočty, které potřebuje, tak potom to samozřejmě může být otázka na stole," uvedl.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) připravuje po výtkách opozice ohledně nejasného určení peněz pozměňovací návrh, který peníze rozepíše do jednotlivých kapitol. Do rozpočtové rezervy by mělo jít asi 36 miliard korun. Do rozpočtové rezervy by mělo jít asi 36 miliard korun.

"My nevíme, co se stane, musíme mít nějaké rezervy," uvedl Babiš. Česko se podle něj z koronavirové krize má proinvestovat. "Rezerva 36 miliard není moc," konstatoval. Novinářům přitom ukázal tabulku, která 138 miliard rezervy rozepisuje na jednotlivé investice. "Pokud to Sněmovna neschválí, nebudeme mít peníze pro obce 12,8 miliardy, program antivirus 12 miliard, dotace na sociální služby 5,2 miliardy, investice v sociální oblasti 400 milionů, sociální dávky, opatření proti suchu dvě miliardy, podpora lázeňství miliarda, obnova po povodních 500 milionů. Možná bude třeba miliarda," vypočítával.

Z opozice jedná kabinet dál s Piráty a lidovci. "Ostatní do toho jen hází vidle a bourají to. Nechtějí, abychom ty peníze dopravili do ekonomiky a podpořili zaměstnanost a tak dále," kritizoval Babiš. Nevyloučil ani to, že by sněmovna jako celek mohla návrh projednat už dnes. "Čím dřív, tím líp," dodal.