Babiš komunisty o zvýšení schodku nepřesvědčil. Chtějí vědět, kam má 500 miliard jít

Poslanci KSČM se při úterním jednání sněmovního rozpočtového výboru o vládním návrhu navýšení schodku rozpočtu na 500 miliard korun při hlasování zdrží. Po jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) to řekl předseda komunistů Vojtěch Filip. Babiš ho k podpoře změny nepřesvědčil, podle Filipa chybí konkrétní podoba plánovaných investic.

Filip uvedl, že komunistům se deficit zdá příliš vysoký. "Premiér sice argumentoval stanoviskem prezidenta (Miloše Zemana), ale já pořád chci vidět investiční plán, který by to zahrnoval," řekl Filip. Babiš v pondělí po schůzce se Zemanem řekl, že prezident s dalším rekordním navýšením rozpočtu souhlasí.

Z aktuálního návrhu se podle předsedy KSČM zdá, že vláda chce mít spíš k dispozici volné peníze. "Které by použila, jak by sama uvážila, bez kontroly parlamentu, a to se nám nelíbí," dodal. Diskuse s premiérem se podle něj v úterý netýkala konkrétních škrtů.

V rozpočtovém výboru se poslanci KSČM zdrží. "Po skončení výboru budou zasedat naši experti. Pokud jde o rozpočet, budeme jednat dále i v našich týmech, které jsou ustaveny podle dohody o toleranci (s hnutím ANO)," uvedl Filip. Není si jist, zda bude o podpoře rozpočtu definitivně rozhodovat sobotní zasedání širšího vedení KSČM. "Uvidíme, jestli to do soboty vyjde," prohlásil Filip.

Vláda žádá už o třetí navýšení

"Nemáme úplně jasno, na co, kam a jak," řekl na rozpočtovém výboru poslanec Jiří Dolejš (KSČM). "Nesmíme se divit zcela věcným obavám z toho, aby nám dějiny a voliči nenafackovali za to, že jsme jednali ukvapeně," dodal. Nejde podle něj o to odmítnout vládní návrh, ale ujasnit si další postup, aby chyb bylo co nejméně.

Vláda žádá sněmovnu o navýšení schodku už potřetí, narostl zatím z 40 miliard na 300 miliard korun. Komunisté podporují menšinový kabinet ANO a ČSSD.

Koalice o podpoře jedná i s dalšími stranami. "Budeme o tom ještě jednat na poslaneckém klubu a požádal jsem premiéra o jednání k tomuto tématu," sdělil předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.