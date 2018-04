před 41 minutami

Šéf vítězného ANO se od loňského podzimu marně snaží sestavit vládu, která by získala důvěru ve sněmovně. Podívejte se, jak politické hřiště pro premiéra i prezidenta vymezuje ústava a co se bude dít, pokud by Babišova vláda nezískala podporu poslanců ani napodruhé.

autor: Martina Heroldová | před 41 minutami