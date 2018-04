Víme jen z médií, že ANO mění taktiku. Míč je na jejich straně, řekl Hamáček

AKTUALIZOVÁNO před 31 minutami

Sociální demokraté čekají na to, až je osloví hnutí ANO s žádostí o obnovení vyjednávání o společné vládě, řekl předseda Jan Hamáček po pátečním zasedání užšího vedení strany. Podle něj je evidentní, že ANO se nechce do vlády s SPD. Menšinový kabinet ANO s tolerancí SPD a KSČM by rád viděl prezident Miloš Zeman a také k němu směřovala část hnutí ANO. Proti tomu se ale ve čtvrtek večer vyjádřilo širší vedení Babišova hnutí, jehož součástí jsou i krajští předsedové.

Praha - Špičky sociální demokracie v pátek ráno zareagovaly na čtvrteční rozhodnutí ANO, že se pokusí o vládě opět jednat právě se sociální demokraty. Předseda ČSSD Jan Hamáček oznámil, že nikdo z ANO se zatím na jeho stranu neobrátil. "Máme z médií informaci, že se hnutí ANO rozhodlo přehodnotit svoji taktiku a oslovit sociální demokracii s nabídkou dalšího vyjednávání. Oficiálně z hnutí ANO zatím žádné oslovení nepřišlo. Kdyby nás oslovilo, svolal bych jednání předsednictva, které jediné může rozhodnout, jestli jednání obnovit," řekl Hamáček. Zároveň uvedl, že čeká od ANO také nástin podmínek jednání. Nejzajímavější informací z Hamáčkova vyjádření bylo to, že nezopakoval dřívější slova sociálních demokratů o tom, že ČSSD bude o vládě jednat jen tehdy, když už ANO nebude trvat na Andreji Babišovi na postu premiéra. "Nechtěl bych teď nic zásadního komentovat, pokud ANO chce obnovit jednání, my jsme ochotni na to reflektovat, ale míč je na jejich straně," podotkl. Přitom potvrdil, že jakýkoliv výsledek případných jednání s ANO by posuzovali v referendu všichni členové ČSSD. "Platí můj slib ze sjezdu i usnesení sjezdu, takže dohoda s ANO bude předložena všem členům," řekl. Špičky ANO nejsou rozhodnutím o dalším jednání s ČSSD nadšeny Pokud jde o hnutí ANO, nejočekávanější je to, s čím přijde jeho předseda Babiš. Po čtvrtečním jednání širšího vedení ANO mezi novináře nepřišel a na sociální sítě napsal jedinou větu: "Výbor hnutí ANO ukládá vyjednávacímu týmu obnovit jednání s ČSSD." Po zasedání výboru ale bylo zřejmé, že jak Babiš, tak další členové nejužšího vedení nejsou výsledkem nadšeni. Místopředsedové Jaroslav Faltýnek i Richard Brabec se omezili na tvrzení, že rozhodnutí výboru ANO respektují, ale neprozradili, zda mají obdobný názor. Faltýnek se netajil tím, že upřednostňoval vládu ANO s tolerancí SPD a KSČM. Také někteří další lidé v ANO jsou skeptičtí k tomu, že by bylo možné se domluvit se sociálními demokraty. Naopak jiní členové naléhají, aby Babiš, Faltýnek a Brabec ještě jednání s ČSSD zkusili. ANO podle Bartoše pouze dělá, že jedná a Babiš selhává ANO pouze dělá, že jedná, jeho předseda a premiér v demisi Andrej Babiš ve vyjednávání o vládě selhává a štěpí nejen klub ANO. V reakci na čtvrteční rozhodnutí výboru ANO obnovit vládní rozhovory s ČSSD to ČTK sdělil předseda Pirátů Ivan Bartoš. Podle místopředsedy KSČM Jiřího Dolejše nyní záleží na tom, zda sociální demokracie a ANO dokážou zakopat příkopy, které vykopaly po krachu vyjednávání minulý týden. Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek považuje za hlavního viníka toho, že v Česku není stále vláda s důvěrou, prezidenta Miloše Zemana.

