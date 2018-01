Babiš si odporoval, když vysvětloval vlastnictví Čapího hnízda, všímá si OLAF

před 2 hodinami

Babiš v roce 2013 řekl, že neví, kdo Čapí hnízdo vlastní. Později řekl, že farma patří společnosti Imoba, pak uvedl, že vlastníky jsou jeho děti.

Praha - Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) se při zjišťování, kdo vlastnil Čapí hnízdo, pozastavuje nad dvěma proslovy nynějšího premiéra Andreje Babiše. Obě jeho prohlášení si navzájem odporují.

OLAF ve zprávě píše, že Babiš v září roku 2013 pro týdeník Respekt prohlásil, že neví, kdo farmu Čapí hnízdo vlastní. "Myslím si, že farmu vlastní nějací právníci," prohlásil tehdy.

O tři roky později, na jaře 2016, však při jednání sněmovny mluvil jinak. "V roce 2005 jsem přemýšlel o výstavbě rodinné farmy se zvířaty," řekl Babiš s tím, že projekt měla stavět jeho společnost Imoba. Následně však odhalil skutečné vlastníky farmy.

"Společnost Farma Čapí hnízdo byla vlastněna dvěma mými dospělými dětmi a bratrem mojí partnerky…" dodal ve svém výstupu ve sněmovně, nad kterým se OLAF pozastavuje.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN Agro Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.

Kvůli údajnému podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie už minulý rok česká policie obvinila celkem 11 lidí. Mezi nimi je premiér Andrej Babiš i jeho blízký spolupracovník a první místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Oba však po volbách do Poslanecké sněmovny získali znovu imunitu a o jejich vydání budou brzy rozhodovat poslanci. Kromě Babiše je obviněna i jeho žena Monika a dvě děti a švagr.