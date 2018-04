Babiš se zlobí na své poslance, o odporu k SPD se dozvěděl z médií. Dohodu s ČSSD chce mít do týdne

AKTUALIZOVÁNO před 40 minutami

Zeman původně doporučoval Babišovi, aby hledal podporu pro svou vládu u KSČM a SPD, to ale vedení hnutí ANO odmítlo.

Lány - Předběžná dohoda mezi hnutím ANO a ČSSD by mohla vzniknout už příští týden. Řekl to v neděli premiér v demisi Andrej Babiš po jednání s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech. Vedení ANO se ve čtvrtek rozhodlo vrátit k rozhovorům s ČSSD, které o týden dříve skončily neúspěšně. Zeman doporučoval Babišovi, aby hledal podporu pro svou vládu u KSČM a SPD.

"Jsem trošku naštvaný na klub, protože až na tom výboru jsme zaznamenali výroky do médií, že s tím mají poslanci zásadní problém," vysvětlil Babiš "obrat" kolem vyjednávání s SPD.

Babiš připomněl, že programové otázky už ANO a ČSSD projednaly v minulém kole jednání, a shoda na obsazení vládních postů by tak měla vzniknout co nejdříve. "Budeme určitě aspoň z naší strany spěchat. Chceme mít do příštího pátku předběžnou dohodu," řekl premiér v demisi.

"Pokud budeme zodpovědní a budeme mít všichni zájem, tak není důvod, proč bychom se příští týden neměli domluvit na resortech. Orgány ČSSD to buď schválí, nebo neschválí," dodal Babiš.

Zeman si prý v neděli vyslechl Babišovo vysvětlení a zopakoval, že odpovědnost leží na premiérovi. "Pan prezident to vzal na vědomí a neměl k tomu žádný komentář," doplnil premiér s tím, že si nepotřebuje nechat radit. S prezidentem jsou údajně "v souladu".

Premiér v demisi vyjednává o druhém pokusu o sestavení vlády poté, co jeho první vláda v lednu nezískala důvěru sněmovny. Minulý týden zkrachovala jednání mezi ANO a ČSSD o koaličním kabinetu, který by podporovala KSČM. Zeman poté doporučil Babišovi, aby hledal podporu pro svou vládu u KSČM a SPD, ve čtvrtek ale výbor hnutí ANO tuto možnost odmítl a vyzval k obnovení rozhovorů s ČSSD.

S předsedou ČSSD Janem Hamáčkem se prezident sejde ve čtvrtek odpoledne. Na příští týden má Zeman naplánované i schůzky s předsedou ODS Petrem Fialou, předsedou Pirátů Ivanem Bartošem a předsedou KDU-ČSL Pavlem Bělobrádkem.

Vyjednavači ANO a ČSSD se k dalším rozhovorům sejdou v pondělí večer. Sociální demokraté čekají, s čím ANO přijde, potom se rozhodnou, zda budou v jednání o vládě pokračovat. První vyjednávání mezi oběma uskupeními dospěla v programu prakticky ke kompletní dohodě, zkrachovala ale na personáliích. ČSSD vadila účast trestně stíhaného Babiše ve vládě, ANO od jeho nominace odmítlo ustoupit a nesouhlasilo ani s tím, že by jako garanci nezávislého vyšetřování přenechalo sociálním demokratům ministerstvo vnitra.

Babiš: Někteří poslanci ANO by spolupráci s SPD nepodpořili

Babiš už obrat ve vyjednávání o vládě vysvětloval před schůzkou s prezidentem na Facebooku. Napsal, že část poslanců ANO by spolupráci s SPD nepodpořila a hrozilo by, že žádost vlády o důvěru by opět skončila neúspěchem. Krajští představitelé ANO se navíc obávali, že by v případě spojení s SPD odešla část lidí z kandidátek ANO pro podzimní komunální volby, uvedl Babiš.

"Protože docela dost našich poslanců má osobní problém s SPD, a někteří by možná nikdy takovou spolupráci nepodpořili, spočítal jsem si velmi snadno, že by mě mohl zase čekat neúspěšný pokus. Tak to fakt ne," napsal. Uvedl rovněž, že si nechce žádné poslance kupovat ani nikomu hrozit, zároveň ale nechce, aby byl i druhý pokus o získání důvěry neúspěšný.

"Naši kolegové z krajů měli obavu i z toho, že by jim začali odcházet zkušení lidi a noví by nepřicházeli. Už takhle prý někteří čekali, jak to celé dopadne, než dali souhlas se zapsáním svého jména na kandidátní listinu do komunálních voleb. Já z toho strach nemám, ale krajští předsedové zněli dost přesvědčivě," napsal dále Babiš.

Podle Babiše nebylo rozhodování výboru snadné. Předseda ANO nicméně uvedl, že vyjednávání s ČSSD pokročilo nejdál. Chce udělat maximum proto, aby v České republice do prázdnin byla vláda s důvěrou.