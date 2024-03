Jen prohledávají kalhotky, odmítá Babiš podezření, že má policisty na shánění kompra

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš už delší dobu popírá informace, že zaměstnává bývalé policisty, kteří mu pomáhají shánět kompromitující informace na různé lidi, často jeho oponenty. "Je to lež a nesmysl, neexistují takoví policisté," odpověděl Babiš na dotaz Aktuálně.cz.

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš reaguje na dotaz Aktuálně.cz, zda on či společnost Agrofert zaměstnávají policisty, kteří by pro něj sháněli informace. | Video: Radek Bartoníček

"Možná je tam jeden policista, který má za úkol hlídat nepoctivé zaměstnance," odpověděl Andrej Babiš na dotaz, zda on či některá z firem jeho holdingu Agrofert zaměstnává bývalé policisty, kteří by sháněli kompromitující materiály. "Jinak tam nikdo takový není. Je to lež a nesmysl," pokračoval Babiš.

"Když například ve Vodňanské drůbeži si dají nějaké zaměstnankyně řízek do kalhotek nebo do podprsenky, tak to je například práce tohoto policisty," vzpomněl Babiš jeden ze svých podniků. Jiné expolicisty prý nezaměstnává a informace na oponenty pro něj nezískávají. "Já jsem nikdy nikoho takového neměl. Proč bych to dělal? Na koho? Nikdy. Takže je to nesmysl a lež," trvá na svém šéf ANO.

Spekulace ohledně toho, zda pro Babiše takoví lidé pracují, se znovu objevily v tomto týdnu. Sněmovna v úterý začala jednat o tom, zda Babiš je, či není bezpečnostním rizikem pro Česko. Reagovala tím na Babišův e-mail určený jeho spolupracovníkům, ve kterém je žádal o získání informací o ministru zahraničí Janu Lipavském a jeho rodině. Omylem zprávu poslal jinému člověku, který ji zveřejnil.

Zatímco se Babiš hájil tím, že chtěl jen veřejně dostupné informace, jeho kritici ho podezírají, že si vede složky na své oponenty, do kterých shání informace, kde se dá. O Babišových složkách už v minulosti mluvilo několik lidí. Známá je také kauza Šuman, kdy Babiš na schůzce s tehdejším redaktorem MF Dnes řešil dokumenty z policejního spisu, které chtěl využít proti politické konkurenci.

Naposledy na Babišovo podivné shánění informací poukázaly Seznam Zprávy, které odkazují mimo jiné na zjištění investigativních novinářů Jaroslava Kmenty a Sabiny Slonkové. Oba dlouhodobě uvádějí, že Babiš je v kontaktu s bývalými policisty a bývalými pracovníky tajných služeb, které využívá na získávání informací. Upozorňují, že to mnohdy nemusí být jeho zaměstnanci a často s nimi ani není v přímém osobním spojení. Babiš i Agrofert tato podezření odmítají.