Babiš: Nelíbí se mi, že Faltýnek odjel do Španělska, není to dobrý příklad

Cesta předsedy poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka do Španělska není dobrým signálem, řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Faltýnek, který minulý týden rezignoval na funkci prvního místopředsedy hnutí ANO, dle médií vyrazil v sobotu do Málagy. Babiš uvedl, že se mu to nelíbí.

Podle serveru CNN Prima News Faltýnek do Španělska odletěl v sobotu a měl by se vrátit ve čtvrtek. Jeho cesta následovala den po zveřejnění fotografií, podle kterých se sešel s tehdejším ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou (za ANO) v restauraci, ačkoliv ty musejí být kvůli vládním opatřením zavřené. Faltýnek se kvůli kauze vzdal role v ANO, o jeho pokračování v čele poslaneckého klubu mají rozhodnout jeho členové. Podstatnější ovšem je, že Faltýnkovo pozvání do restaurace na Vyšehradě nepřežil ve funkci právě ministr zdravotnictví. Babiš na čtvrteční tiskové konferenci k uvedení nového ministra zdravotnictví Jana Blatného do úřadu apeloval na to, aby občané dodržovali koronavirová opatření a omezili kontakty. Faltýnkovo chování se mu v tomto kontextu nelíbí. "Neznám detaily, ale není to dobrý příklad. Potom, co došlo k té kontroverzní schůzce, tak to určitě není dobrý signál ze strany pana Faltýnka. A mně se to nelíbí," řekl Babiš. Fotku Faltýnka sedícího na pražském letišti publikoval na Facebooku politický marketér a spisovatel Jakub Horák. Sám Jaroslav Faltýnek nekomentoval, proč do Španělska odletěl, ve sněmovně ho zastupoval jeho kolega z klubu místopředseda poslaneckého klubu hnutí ANO Roman Kubíček, který uvedl, že šlo o dlouhodobě plánovanou cestu. "Zastupuji pana poslance Faltýnka z důvodu jeho dlouhodobě plánované nepřítomnosti," řekl Kubíček v úterý na tiskové konferenci. Premiér čelil v létě rovněž kritice kvůli zahraniční cestě. Podle opozice se choval papalášsky, když občany vyzýval k trávení dovolené v Česku a sám odletěl v srpnu na řecký ostrov Kréta. "Hotel jsme měli už zaplacený, tak jedu. Peníze ale budu utrácet hlavně v Česku. Dvakrát v lázních Třeboň a jednou v Mariánských Lázních," řekl v létě Babiš Lidovým novinám. Související Arogance, papalášství, výsměch. Prymula porušil vlastní zákazy, ČSSD žádá rezignaci