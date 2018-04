Chceme s Babišem jednat o vládě, rozhodla ČSSD. Dohodu s ANO torpédují senátoři i Zaorálek

AKTUALIZOVÁNO před 2 minutami

Podle dvou sociálních demokratů, kteří se jednání účastní, nabídl premiér ČSSD kromě vnitra také ministerstvo práce a sociálních věcí, zemědělství a kultury.

Praha - Špičky ČSSD rozhodly, že sociální demokraté budou pokračovat ve vyjednávání o možné vládní spolupráci s hnutím ANO premiéra Andreje Babiše. Podle informací Aktuálně.cz je nabídka ANO "velmi milá" a obsahuje pět ministerstev včetně resortu vnitra, o který ČSSD stála. To, že je vnitro součástí balíčku, při příchodu do Lidového domu potvrdil místopředseda poslaneckého klubu strany Jan Birke.

Jak zjistit, kolik sociálních demokratů právě teď rozhoduje o budoucnosti své strany i této země? Je potřeba zjistit, kolik že řízků se právě nese na toto jednání :) Je jich přes šedesát :) Jinak řízek patří k sociální demokracii stejně jako hesla o solidaritě s nejchudšími ... pic.twitter.com/fFA1IbkmeG — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) April 20, 2018

Pátým členem vlády za ČSSD by pak mohl být buď ministr obrany, nebo zahraničí. O společném kabinetu ANO a ČSSD měli rozhodovat všichni členové ve vnitrostranickém referendu.

Nejužší vedení strany nemělo na koalici s ANO jednotný názor, v předsednictvu, kde sedí zástupci krajských organizací, nakonec převážila ochota o vládě dál jednat.

"Jsem příznivcem vládního angažmá. Poprvé přijedou lidé z regionů a jednání vůbec nebudou jednoduchá," poznamenal místopředseda Birke s tím, že názor na společný kabinet stranu půlí. Zhruba padesát procent členů strany podle něj do vlády chce a stejný podíl spolupráci s ANO odmítá.

.@CSSD právě krom jiného řeší, zda mají vyjednavači trvat na tom, že ve vládě nebude trestně stíhaný premiér. Tedy @AndrejBabis. — Kateřina Frouzová (@KaterinaFrouz) April 20, 2018

"Čekáme nabídku, která bude prezentovaná, a předpokládám, že ta nabídka bude natolik interesantní, aby kolegové mohli odjet do regionů a přesvědčit členy, kteří budou v referendu rozhodovat, zda půjdeme do vlády či nikoli," dodal Birke.

"Není to o počtu ministerstev, ale o tom, jestli k sobě navzájem máme s ANO důvěru a jestli se dá čekat, že jsme schopni spolu spravovat zemi," komentoval situaci volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek. Je jasné, že o spolehlivosti ANO pochybuje. Naznačil to, když narážel na chování Babišova hnutí ve sněmovně, kde premiérovi poslanci v důležitých věcech často hlasují společně s SPD a komunisty. "Je možné, aby byl Andrej Babiš někým jiným, než jak jsme ho poznali doposud? Podle toho, co vidíme ve sněmovně, mi to tak nepřipadá," zmínil Zaorálek.

Na rozdíl od Birkeho si například šéf Senátu Milan Štěch myslí, že by pro ČSSD bylo výhodnější odejít do opozice. Upozornil na to v atriu Lidového domu. "Na základě výsledku voleb ve vládě být nemáme a máme konsolidovat sílu v opozici," uvedl a dodal: "Měli bychom se soustředit na podzimní komunální a senátní volby, neměli bychom se touto otázkou vůbec zabývat."

Senátoři jsou z velké části proti kabinetu s Andrejem Babišem. "Ať budeme mít, nebo nebudeme mít ministerstvo vnitra, pro mě se nic nemění, jsem trvale proti účasti ve vládě. Mimo jiné mi vadí účast trestně stíhaného Andreje Babiše ve vládě. Naši členové na všech úrovních musí předkládat negativní lustrační osvědčení, čistý trestní rejstřík a prohlášení, že proti nim nim není vedeno žádné stíhání. A naši členové se ptají, proč toto neplatí pro premiéra?" argumentuje například předseda sociálnědemokratického senátorského klubu Petr Vícha.

Navíc má obavy, že by Babiš nedodržel slib a obcházel by sociální demokracii při hlasování ve sněmovně s pomocí extremistické SPD a komunistů.

