Máme slíbené vnitro, zahraničí i kulturu, Babišova nabídka je velmi milá, zní z ČSSD

před 1 hodinou

Podle několika poslanců ČSSD je nabídka vládní spolupráce s ANO dobrá. Její součástí má být ministerstvo vnitra. To chtěli sociální demokraté obsadit kvůli trestnímu stíhání premiéra v demisi Andreje Babiše.

Praha - V případné nové vládě ČSSD a hnutí ANO tolerované komunisty by sociální demokraté měli dostat post ministra vnitra, o který velmi stáli a podmínili jím koaliční spolupráci. Aktuálně.cz to potvrdily tři dobře informované zdroje. Kromě toho má být v nabídce resortů, kterou straně před několika dny předal premiér v demisi Andrej Babiš, také resort kultury a zahraničí. Vedení sociální demokracie o Babišově nabídce jedná v pátek odpoledne.

Celkově chce ANO pro svého možného partnera uvolnit pět ministerských křesel. Kromě zmíněných tří se spekuluje ještě o čtyřech dalších: konkrétně o ministerstvu práce a sociálních věcí nebo školství a ministerstvu pro místní rozvoj či zemědělství.

Přesné znění nabídky ještě neznají ani poslanci. Předseda strany Jan Hamáček jim to na jednání klubu neřekl s tím, že by podrobnosti unikly do médií. "Ale řekli nám, že je to dobrá nabídka a že bychom měli pokračovat v jednání o koalici s hnutím ANO," uvedl pod podmínkou anonymity jeden ze sociálních demokratů, který se schůzky poslanců s vedením ČSSD účastnil. Podle jeho stranického kolegy je nabídka od hnutí ANO "velmi milá" a její součástí je resort vnitra. To, že Babiš sociálním demokratům vnitro nabídl, potvrdil i zdroj z hnutí ANO.

Ministerstvo vnitra nebo financí označil Hamáček na začátku dubna za klíčovou podmínku pro to, aby ČSSD s Babišem pokračovala v diskusích o koalici. Původně sociální demokraté chtěli, aby šéf ANO ve vládě vůbec nebyl, případně si nárokovali vnitro či finance. Premiér ani jednomu požadavku nevyhověl, a předseda ČSSD tak debaty o vládě ukončil. Strana o zmíněné resorty stála kvůli kauzám trestně stíhaného Andreje Babiše, kterého policie podezírá z padesátimilionového dotačního podvodu v případě Farmy Čapí hnízdo.

Vyjednávání zástupci ANO a ČSSD obnovili v pondělí. Předsedu vlády v demisi k tomu v podstatě přiměl výbor hnutí ANO, který ve čtvrtek minulý týden rozhodl, že se má hnutí vrátit k variantě společného kabinetu se sociálními demokraty.

"Vyjednávací tým z našeho pohledu udělal maximum, ale po seznámení s tím výsledkem výbor došel k názoru, že tam vidí prostor. Na to má pravomoc, samozřejmě, je to mezi sněmy nejvyšší orgán hnutí," řekl po čtvrteční diskusi členů ANO místopředseda hnutí a vicepremiér Richard Brabec.

ANO má v záloze spolupráci s SPD Tomia Okamury a komunisty. Tato dvě politická uskupení by mohla jeho možnou druhou menšinovou vládu během hlasování o důvěře ve sněmovně podpořit. Jenže spolupráce s extremistickým hnutím Okamury se nelíbí části poslaneckého klubu ANO.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán označil SPD za fašistické hnutí a ministr zahraničí Martin Stropnický prohlásil, že "šíří politiku nenávisti". Ministr dopravy Dan Ťok pohrozil, že ve vládě podporované poslanci Tomia Okamury být nechce.

Video: Šéf ČSSD Hamáček o nabídce hnutí ANO jednal s prezidentem Zemanem