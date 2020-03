Babiš na jednání vlády mimořádně zařadil paragrafy, které mu pomohou se střetem zájmů

Na pondělním zasedání vlády se nebudou řešit jen opatření, jimiž Česko bojuje proti koronaviru. Uprostřed krizového stavu Andrej Babiš na jednání zařadil i zákon o evidenci skutečných vlastníků. Podoba, kterou chce prohlasovat, by mu výrazně pomohla řešit jeho střet zájmů. Protikorupční organizace jsou tím zaskočené. Dle premiéra ale vláda jen dohání skluz s legislativou, kterou nařídila EU.

Zákon o evidenci skutečných vlastníků má zajistit, že bude jednoduše dohledatelné, komu plynou veřejné peníze. Už od roku 2018 musejí sice firmy uvést své vlastníky do evidence skutečných majitelů, v praxi se to ale neděje, chybí v ní data a není veřejná. Změnit by se to mělo díky nové evropské směrnici proti praní špinavých peněz. Vláda ovšem má s jejím zapracováním do českých zákonů už teď zpoždění.

K překvapení protikorupčních organizací se s paragrafy rozhodla pohnout právě uprostřed virové krize, kdy Babiš zvažuje zavedení celostátního zákazu vycházení. Na pondělní zasedání vlády ovšem Babiš zařadil zákon v podobě, která výrazně nahrává právě jemu.

Povinnost uvádět skutečné vlastníky by se totiž dle předkládané podoby paragrafů nevztahovala na společnosti umístěné do svěřenských fondů. Tedy ani na Agrofert, který už se nyní potýká s hrozbou toho, že přijde o evropské dotace, protože dle interpretace EU i tak Babiš firmu stále ovládá. A jako aktivní politik by na dotace kvůli střetu zájmů nárok mít neměl. "Doma" ale Babiš stále argumentuje, že ve střetu zájmu není, protože Agrofert spravuje svěřenský fond.

A je tu i druhý problém - pokud nějaká firma nezveřejní, kdo ji vlastní, o dotace ji to dle návrhu stejně nepřipraví. Bude na ně mít pořád nárok.

"Vzhledem k problémům vládních návrhů je alarmující, že se vláda našimi připomínkami nezabývala a mimořádně projednávání zákonů zařadila již na pondělní jednání vlády," uvedl právník sdružení Rekonstrukce státu Lukáš Kraus.

Protikorupční experti navíc vyčítají vládnímu návrhu i další důležité věci - návrh podle nich vůbec nepostihuje uzavřené investiční fondy, které v praxi často slouží ke krytí praní špinavých peněz a naopak by mohl bez většího efektu pro transparentnost přinést českým firmám vyšší administrativu.

Protikorupční rada návrh nedoporučila

Podle Krause protikorupční rada vlády o zákoně na dálku hlasovala ještě 6. března a nakonec nebylo přijato žádné stanovisko. Protikorupční organizace se však ohradily proti sporným bodům zákona a navrhly konkrétní změny. "Doporučili jsme vládě vyjmout z návrhu zákona o evidenci skutečných vlastníků podezřelou výjimku pro obchodní korporace vložené do svěřenských fondů. Žádali jsme, aby v souvisejícím změnovém zákoně byla podmínkou čerpání dotací právě řádně vyplněná evidence skutečných vlastníků. Ani jednu z těchto změn však vláda do návrhu nezapracovala," dodal Kraus.

"Nepřehlednost a nejasný výklad pak může nahrávat výrazným způsobem právě společnostem premiéra Babiše. Navíc tento zákon zásadně ovlivní dění v České republice, a to na několik let dopředu. Je více než zarážející, že se vláda premiéra Babiše snaží schválit tento zákon právě teď," dodává Milan Eibl, vedoucí analytik Transparency International.

Babiš ale tvrdí, že s tím, že návrh na pondělní vládu mimořádně předložil, nemá nic společného. Dle něj jde o iniciativu ministerstva financí a spravedlnosti, protože chtějí splnit lhůty EU. V těch už ale vláda má stejně skluz. "Resorty spravedlnosti a financí navrhly tento zákon zařadit společně se zákonem o praní špinavých peněz. Oba zákony jsou na dodatku z 11. 3., jedná se o zákony s transpoziční lhůtou a musí být předloženy současně na základě požadavku Evropské unie," reagoval na Twitteru na dotazy Aktuálně.cz Babiš.

Jejich resorty @SpravedlnostCZ a @MinFinCZ navrhly tento zákon zařadit společně se zákonem o praní špinavých peněz. Oba zákony jsou na dodatku z 11. 3., jedná se o zákony s transpoziční lhůtou a musí být předloženy současně na základě požadavku Evropské unie. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) March 15, 2020

To, že podle této verze zákona o evidenci skutečných majitelů firem by Babiš byl považován za vlastníka svěřenských fondů, do kterých vložil skupinu Agrofert, ale nikoliv za vlastníka holdingu, kritizovala už lednu organizace Transparency International. Ministerstvo spravedlnosti tehdy zdůraznilo, že zákony nepřipravuje tak, aby nahrávaly konkrétním lidem.

Za uspěchané předložení návrhu nyní začala premiéra kritizovat opozice. "Žádám členy vlády, aby tento návrh zákona doplněný na jednání vlády na poslední chvíli jako dodatek vláda stáhla a neprojednávala! Navíc v této situaci, kdy se řeší akutní problémy ČR a nákazy koronavirem!" uvedl například exministr zemědělství Marian Jurečka z KDU-ČSL.

Podobně reagoval i poslanec STAN Jan Farský. "Pane premiére, žádám vás o stažení tohoto bodu z programu jednání vlády. Nejste přeci hyena a nezneužijete současnou krizi, v které jde o lidské životy, k prosazení vlastních zájmů," uvedl.