Obrat v kauze podvodu ženy, která se postavila za Babiše. Soud zastavil její stíhání

V případu ředitelky fiktivní humanitární organizace Mezinárodní dětský kříž došlo k obratu. Představitelka spolku vystupující pod jménem Taťjana Horáková se měla zodpovídat z podvodu. Podle státní zástupkyně vylákala z dárců několik milionů korun na projekt, jenž se nikdy neuskutečnil. Jak ale zjistil deník Aktuálně.cz, Horáková se trestu prozatím vyhnula.

Taťjana Horáková v letech 2013 až 2018 získala pro svou samozvanou humanitární organizaci 3,099 milionu korun. Dárce přesvědčila, že za peníze vybuduje zdravotnické zařízení, které bude sloužit dětem zasaženým válkou. Letos v září však náměstkyně benešovských žalobců Jana Sůsová přišla se zjištěním, že Horáková si peníze nechala. Obžalovala ji proto z podvodu.

„Trestné činnosti se měla obžalovaná dopustit tím, že v úmyslu obstarat si finanční prostředky pro svou osobu pod smyšlenou legendou potřeby finančních prostředků pro humanitární organizaci Mezinárodní dětský kříž, která měla zajišťovat pomoc obětem válek a krizí, zejména zraněným dětem, oslovovala fyzické a právnické osoby,“ řekla tehdy Aktuálně.cz Sůsová.

Jenže jak zjistilo Aktuálně.cz, případ se v soudní síni vyvinul jiným směrem. Vyřizující soudkyně Zdeňka Dufková nařídila uplynulé pondělí předběžné projednání obžaloby. Takový krok v praxi znamená, že soud na kauzu nazírá zásadně odlišně než státní zástupkyně. Podle toho také soudkyně Dufková rozhodla. Trestní stíhání Horákové zastavila.

Mohla rozhodnout duševní kondice

Proč takto soudkyně rozhodla, se lze zatím jen dohadovat. Instance její rozhodnutí s odvoláním na procesní pořádek odmítla komentovat. „S ohledem na skutečnost, že obviněné dosud nebylo doručeno rozhodnutí, nebudeme informace v této chvíli poskytovat,“ sdělila Aktuálně.cz mluvčí Okresního soudu v Benešově Renáta Průšová.

Podle informací Aktuálně.cz v rozhodnutí soudu mohla hrát klíčovou roli duševní kondice Horákové. Počátkem jara byla kvůli tomu měsíc hospitalizovaná ve Fakultní nemocnici v Plzni. Když ji po propuštění zastihl Deník N, opakovaně mluvila nesouvisle. Soudkyně Dufková tak mohla dojít k závěru, že v současném stavu není schopná vnímat smysl trestního řízení vedeného proti ní.

Aktuální verdikt není pravomocný. Až žalobkyně Sůsová dostane jeho odůvodnění, může proti němu podat stížnost. Konečné slovo by měl Krajský soud v Praze, jenž by mohl rozhodnutí soudkyně Dufkové zvrátit a nařídit standardní hlavní líčení. Zda žalobkyně Sůsová podání stížnosti zvažuje, není jasné. Na zaslaný dotaz Aktuálně.cz neodpověděla.

Sto tisíc dolarů z Vatikánu

Hlavní část kauzy představuje záměr vybudovat ve vísce Zahořany, která spadá pod město Bystřice na Benešovsku, nemocnici pro děti zraněné ve válce. Peníze na projekt Horáková vybrala, ale zařízení nikdy nevybudovala. Hlavním sponzorem projektu byl přímo Vatikán. Dar od něj v roce 2015 vyjednal tehdejší plzeňský biskup František Radkovský.

„Tenkrát žádala papeže Františka o příspěvek na to, že by se léčily děti postižené válkou v Sýrii a Iráku. Papeži jsem to doporučil, opravdu jí pak poslali 100 tisíc dolarů. Nakonec z toho nevzešlo nic,“ řekl už dříve Aktuálně.cz Radkovský, který Horákovou podle svých slov zná přes dvacet let. Na záměr přispělo částkou 50 tisíc korun i samotné biskupství. Úřad řídil Radkovský do roku 2016.

„Žádné peníze nezmizely. Vatikán nic nevyšetřuje,“ řekla letos v dubnu Horáková Deníku N, který ji zastihl v obci Křečovice na Benešovsku. Vinu odmítá. Životní rytmus Horákové popsal deník tak, že coby potřebná pobývá na různých farách a žije z podpory duchovních. Obdobným způsobem se s ní kdysi poznal biskup Radkovský, který později vyprovázel na poslední cestu jejího těžce nemocného manžela.

Organizaci zrušil soud

Mezinárodní dětský kříž se prezentoval coby humanitární organizace pečující o děti, které žijí ve válečných zónách. Jejím jménem měly pomáhat v konfliktech v Iráku, Sýrii a dalších zemích desítky lékařů. Organizace však neměla žádné reference, nikdo z oboru ji neznal. Sídlo měla fiktivní, na dvou udávaných adresách ji nebylo možné dohledat. I kvůli tomu soud v listopadu 2019 organizaci zrušil.

Široká veřejnost se o Mezinárodním dětském kříži dozvěděla v září 2018. Tehdy se v Česku vedla debata o přijetí 50 syrských dětí, diskusi iniciovala tehdejší europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL). Proti nápadu se postavil premiér Andrej Babiš. Jeho odmítavé stanovisko následně dopisem podpořila Horáková, jejíž prohlášení zveřejnil web Lidovky.cz. Server patří vydavatelství Mafra z holdingu Agrofert, jenž spadá do svěřenského fondu ovládaného Babišem.

Prohlášení přišlo do redakce prostřednictvím Úřadu vlády. Protože se však serveru nepodařilo ověřit skutečnou činnost Mezinárodního dětského kříže, po dvou hodinách text stáhl. „Kdybych to dal do jiných novin, tak by to bylo v pohodě, ale to mě mrzí, nebyl to účel. Není pravda, že je ovlivňuji,“ komentoval to tehdy Babiš, který zaslání dopisu od organizace do Lidových novin označil za chybu.