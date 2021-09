"Zneužila jejich dobrotu." Žalobkyně poslala za podvod k soudu ženu, co hájila Babiše

Představitelka samozvané humanitární organizace Mezinárodní dětský kříž se bude podle zjištění Aktuálně.cz u soudu zodpovídat z podvodu. Ženu vystupující pod jménem Taťjana Horáková státní zástupkyně obžalovala za to, že pod vylhanou historkou o budování dětské nemocnice připravila dárce o miliony korun. Organizace proslula tím, že se ve sporu o dětské migranty zastala premiéra Andreje Babiše.

„Trestné činnosti se měla obžalovaná dopustit tím, že v úmyslu obstarat si finanční prostředky pro svou osobu pod smyšlenou legendou potřeby finančních prostředků pro humanitární organizaci Mezinárodní dětský kříž, která měla zajišťovat pomoc obětem válek a krizí, zejména zraněným dětem, oslovovala fyzické a právnické osoby,“ potvrdila Aktuálně.cz náměstkyně berounských žalobců Jana Sůsová.

Náměstkyně poslala případ Horákové k berounskému okresnímu soudu minulý týden, obžalovala ji ze dvou případů podvodu. Peníze od přispěvatelů podle obžaloby nelegálně získávala mezi roky 2013 až 2018. „Zneužila jejich dobrotu a smysl pro pomoc bližnímu a způsobila jim škodu 2 680 330 korun a 419 tisíc korun,“ dodala náměstkyně. Pokud se prokáže vina Horákové, v krajním případě jí hrozí až osm let za mřížemi.

Podnět k vyšetřování Horákové vzešel v roce 2018 od Finančního analytického úřadu. Jde o správní úřad spadající pod ministerstvo financí, jehož úkolem je upozorňovat na podezřelé finanční toky. Útvar podal trestní oznámení. Policie obvinila Horákovou letos 17. března, svou práci uzavřeli kriminalisté na konci srpna s návrhem na podání obžaloby. Sůsová ji vypracovala za dva týdny.

Peníze z Vatikánu

Podstata případu spočívá především v podvodném záměru vybudovat ve vísce Zahořany, která spadá pod město Bystřice na Benešovsku, nemocnici pro děti zraněné ve válečné zóně. S výstavbou se přitom nikdy nezačalo. Přesto se Horákové opakovaně povedlo říct si o příspěvky. V roce 2015 úspěšně kontaktovala i Vatikán.

„Tenkrát žádala papeže Františka o příspěvek na to, že by se léčily děti postižené válkou v Sýrii a Iráku. Papeži jsem to doporučil, opravdu jí pak poslali 100 tisíc dolarů. Nakonec z toho nevzešlo nic,“ řekl už dříve Aktuálně.cz emeritní plzeňský biskup František Radkovský, který Horákovou podle svých slov zná přes dvacet let. Přes padesát tisíc korun darovalo na záměr i biskupství. Radkovský vykonával úřad do roku 2016.

Na podezřelé okolnosti projektu upozornil Radkovského jeho nástupce ve funkci plzeňského biskupa Tomáš Holub. Když se začala policie případem zabývat, zvažoval připojit svůj úřad coby poškozeného k trestnímu řízení. Na policii byli podávat vysvětlení oba duchovní. Radkovský podle svých slov ukončil veškeré kontakty s Horákovou loni v létě, předtím jí roky půjčoval peníze.

Původně kauzu řešila policejní inspekce

„Žádné peníze nezmizely. Vatikán nic nevyšetřuje,“ řekla letos v dubnu Horáková Deníku N, který ji zastihl v obci Křečovice na Benešovsku. Vinu odmítá. Podle deníku Horáková poslední roky žije tak, že se coby potřebná přesouvá po farách, pobývá tam a využívá dobroty duchovních. Takto ji ostatně poznal i emeritní plzeňský biskup Radkovský, který vyprovázel na poslední cestu umírajícího manžela Horákové.

Původně se kauzou zabývala Generální inspekce bezpečnostních sborů, kam trestní oznámení poslalo policejní prezidium. Na podvodném záměru se měl podle prvotních indicií s Horákovou podílet i jeden policista. Podezření však inspekce nedoložila. Případ si poté převzali vyšetřovatelé z benešovské hospodářské kriminálky, v jejichž rajonu mělo k podvodům dojít.

Organizace Mezinárodní dětský kříž vystupovala v oblasti humanitární pomoci coby zavedená značka, pro kterou pracují desítky lékařů a má opakované zkušenosti s pomocí ve válečných konfliktech. Přitom nebylo možné na ni získat žádné relevantní reference. Nešlo ji ani dohledat na adresách, které udávala coby své sídlo. Jedno bylo v centru Prahy, druhé v Ústí nad Labem. Oba objekty má v nájmu KSČM.

Podpora v Babišových médiích

Protože organizace uváděla fiktivní sídlo, v rejstříku nezveřejnila řádné stanovy či tam nezakládala výroční zprávy, Městský soud v Praze ji v listopadu 2019 zrušil. Spolek tak přestal existovat i formálně. „Právnická osoba na výzvu k odstranění vad nereagovala a vytýkané nedostatky nebyly ve stanovené lhůtě odstraněny,“ vysvětlila pro Aktuálně.cz důvody zrušení tehdejší mluvčí soudu Markéta Puci.

Široká veřejnost zaznamenala organizaci v září 2018. Tehdy europoslankyně Michaela Šojdrová vyzvala premiéra Andreje Babiše, aby Česko přijalo 50 dětí a mladistvých do zdejší péče. Ministerský předseda takovou myšlenku důrazně zavrhl. Následně se do veřejné debaty zapojila jménem Mezinárodního dětského kříže právě Taťjana Horáková, která vyjádřila Babišovi v jeho postoji podporu.

Prohlášení Horákové zveřejnil server Lidovky.cz, jenž patří do holdingu Agrofert. Koncern je uložený ve dvou svěřenských fondech ovládaných Andrejem Babišem. Stanovisko spolku dorazilo do redakce prostřednictvím Úřadu vlády. Protože se redakci nepovedlo ověřit identitu Horákové ani skutečnou činnost spolku, provolání po dvou hodinách z webu stáhla.

„Byla to chyba, ale my žádáme o zveřejnění v názorech i jiné deníky. Je to problém, že tam je vlastně to kvazi-vlastnictví, které ale není vlastnictví přes ten svěřenský fond,“ komentoval to tehdy Babiš. „Kdybych to dal do jiných novin, tak by to bylo v pohodě, ale to mě mrzí, nebyl to účel. Není pravda, že je ovlivňuji,“ dodal.