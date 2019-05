Zase hysterie kvůli Babišovi, dělejte radši něco pro lidi, řekl poslancům premiér

Premiér Andrej Babiš v reakci na zjištění Hospodářských novin krátce vystoupil v Poslanecké sněmovně. HN upozornily, že do Česka dorazila auditní zpráva Evropské komise, podle níž je Babiš ve střetu zájmů. Předseda vlády na poslanecké půdě zdůraznil, že jde o předběžný návrh. Podle něj navíc Česko žádné dotace vracet nebude. Aktuální dění kolem své osoby nazval hysterií. Opozice však považuje zprávu za závažnou a chce o jejím obsahu jednat v úterý ve sněmovně. Navrhne zařazení zvláštního bodu.

"Zase tady máme hysterii s Babišem," řekl v úvodu premiér v Poslanecké sněmovně. K vysvětlení ho vyzvali zákonodárci. Poslanci chtěli znát jeho postoj k informaci HN, že Evropská komise se ztotožnila s výkladem svých právních expertů. Podle nich Babiš dál uplatňuje rozhodující vliv v holdingu Agrofert, přestože ho předloni v souladu s českými zákony převedl do svěřenských fondů. Česku kvůli tomu hrozí výrazné vracení dotací.

"Chtěl bych zdůraznit, že Česká republika nebude vracet žádné peníze. Bylo by dobré, kdyby česká média nelhala. Já jsem neporušil české zákony," prohlásil od řečnického pultu Babiš. Je třeba dodat, že HN pouze upozornily na hrozbu odebrání evropských prostředků vyplacených Agrofertu. Jde o peníze čerpané od února 2017.

Předběžný návrh závěrečné auditní zprávy obdrželo jako první ministerstvo financí. V češtině by mělo stanovisko dorazit během června, poté bude mít resort až dva měsíce na podání námitek. "Jejich (Evropské komise) stanovisko zásadně odmítám. Udělám všechno proto, abych bojoval proti těmto dezinformacím. Neporušuji české ani evropské právní předpisy týkající se střetu zájmů," uvedl premiér.

Až Evropská komise eventuální připomínky ministerstva vyřídí, audit uzavře. Poté vynese definitivní stanovisko, zda český premiér dlí v konfliktu zájmů. Babiš právě tento mechanismus použil ve sněmovně ke své obraně. Připomněl kauzu svého nejbližšího důvěrníka Jaroslava Faltýnka. Faltýnek ještě coby člen představenstva Agrofertu seděl v dozorčí radě Státního zemědělského intervenčního fondu, jenž má na dělení dotací dohlížet.

Nebýt Agrofertu, byli byste mrtví, hřímal Babiš

Evropská komise v jeho případě původně rovněž směřovala k tomu, že po Česku bude chtít peníze zpět. Ve hře byla vratka 22 milionů korun. Loni v srpnu však komise nakonec rozhodla opačně, Faltýnka očistila. "Takže prosím vás, přestaňte zase lhát, nic se vracet nebude," uvedl Babiš. Premiér pak závěr svého proslovu využil k verbálnímu útoku na opozici. Podle něj kritika ze strany jeho soupeřů dokládá jejich politickou zoufalost.

"Co byste dělali, kdyby nebyl Agrofert a Čapí hnízdo?! Byli byste úplně mrtví! Vy nemáte žádný program. Vy jenom řešíte zlý Agrofert a Čapí hnízdo. Zkuste jiný program. Dělejte něco pro lidi v této zemi, ne jen kopat do Babiše. Zkuste o tom přemýšlet, držím vám palce," uzavřel svou řeč premiér, kterého od řečniště vyprovodil potlesk jeho poslanců.

Po Babišovi si vzal slovo šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. Podle bývalého ministra financí je krajně nepravděpodobné, že by česká strana zvrátila dosavadní postoj Evropské komise. "Žádná komise si nedovolí a nebude k tomu mít důvod popřít návrh své auditní a právní služby," prohlásil. Podle něj bude Česko kvůli Babišovi první peníze vracet ještě letos.

Exministr také doporučil, aby česká strana zůstala v Babišově kauze zdrženlivá. Podle něj by Česko případné nepříznivé finální stanovisko komise mělo bez dalšího přijmout, odrazoval tak od podání žaloby k evropskému soudu. "Jednak to nemá odkladný účinek a druhak by to bylo zbytečné protahování té obrovské mezinárodní ostudy," upozornil.

Vratku dotací nesmí nést občané, říkají někteří poslanci

Ještě před Babišovým vystoupením zastihly Hospodářské noviny a Aktuálně.cz několik zákonodárců. Šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka vyzval ministerstvo financí, ať průběžnou zprávu z Bruselu zveřejní. "Aby to nebyly informace založené na různých mediálních únicích," řekl. "To, co bylo neoprávněně vyplaceno, tak se musí vrátit, aby nebyla poškozena státní pokladna," dodal s tím, že stát by poté měl peníze vymáhat po Agrofertu.

První muž poslaneckého klubu KSČM Jiří Dolejš rovněž ve svém vyjádření pro HN a Aktuálně.cz dbal na to, aby odpovědnost za případný návrat dotací do Bruselu nesl pouze Agrofert. "Pro nás je rozhodující, aby případnou tíhu vracení peněz nenesl daňový poplatník. Ten, kdo si pomohl, je Agrofert," řekl. "Pokud nastanou konkrétní problémy, tak se to bude muset konkrétně řešit, aby to nedopadlo na občany," dodal s tím, že podpora vlády dále trvá.

Kolik by Česko mohlo vracet? Podle informací HN se tzv. korekce vztahuje na 10,96 milionu eur z šestnácti projektů Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a jednoho projektu Evropského sociálního fondu (ESF) ve výši 36,8 tisíce eur, celkem tedy více než 280 milionů korun. Jde o dotace, které byly přiznány od 9. února 2017, tedy od účinnosti zpřísněných pravidel v zákonu o střetu zájmů. Babiš převedl své podniky do fondů právě kvůli této změně.

Komise ve zprávě doporučuje českým úřadům, aby kromě uvedených korekcí také samostatně prověřily vyplácení peněz u dotčených programů, nebo aby zlepšily řídící a kontrolní systémy.

Zpráva také potvrdila, že podniky z premiérových fondů by neměly čerpat dotace ani po srpnu 2018, kdy vstoupila v platnost nynější evropská pravidla pro posuzování střetu zájmů.

Už v reakci na vystoupení Babiše předseda KDU-ČSL Marek Výborný upozornil, že vracení dotací by probíhalo krácením budoucích plateb. "Takže kdo na to doplatí? Malí zemědělci," řekl. Snažil se i oponovat Babišovi. Když premiér mluvil o dodržování zákonů o střetu zájmů, podle Výborného opomíjel loňské zpřísnění evropské legislativy. V její dikci je v konfliktu zájmů i ten, kdo má na dotacích zájem a současně se podílí na systému jejich přidělování.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) informovala, že žádnou auditní zprávu neviděla. "Je tam disclaimer, že text je zatím důvěrný. Text nyní studují experti obou ministerstev (ministerstva financí a pro místní rozvoj pozn. red.), kteří mají ty věci na starosti," zmínila ministryně. Klíčový pro oba resortu bude, jak vyzní finální verdikt komise. "Kdyby bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně, tak orgány finanční správy budou konat," dodala.