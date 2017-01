Babiš: Lidé nejsou hloupí, mají selský rozum. Chovancovi lidé jim nemusí říkat, co je pravda a co ne

před 30 minutami

Ke kritikům nově vzniklého oddělení na ministerstvu vnitra, které chce upozorňovat na dezinformace v médiích a na sociálních sítích, se přidal také předseda hnutí ANO a první místopředseda vlády Andrej Babiš. Podle svých středečních slov pro Aktuálně.cz si neumí představit, že by někdo posuzoval, co je a není pravda. Chystá se proto detailně seznámit s tím, jak bude nové oddělení pracovat, a potom chce vše probrat ve vládě. Už dříve vystoupil s kritikou například prezident Miloš Zeman.

Praha – Nově vznikající Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, které chce mimo jiné upozorňovat na lživé články v médiích a na sociálních sítích, musí čelit ostré kritice, sotva začalo pracovat. K prezidentovi Miloši Zemanovi se ve středu přidal první místopředseda vlády Andrej Babiš.

"Neumím si představit, jak někdo může mít právo posuzovat nějakou informaci, jestli je pravdivá, nebo nepravdivá," řekl Aktuálně.cz s tím, že by takové "posouzení" nechal na samotných lidech. "Všude možně je mnoho informací, pravdivých i nepravdivých, já ale spoléhám na selský rozum občanů, že nejsou hloupí a sami si informace vyhodnotí. Pochybuji, že potřebují někoho, kdo by jim ke čtení informací dával nějaký návod," pokračoval v kritice Babiš.

Podle svých slov se chce s činností nového centra na ministerstvu vnitra co nejvíce seznámit. Za důležité považuje, jak budou vypadat první výsledky tohoto odboru. "Počkám si na praxi, doufám, že nebudou chtít posuzovat názory politiků. Něco takového by bylo velmi nestandardní a zneužívatelné," podotkl. Zároveň prohlásil, že se mu nelíbí další a další činnosti, které si vnitro bere pod sebe. "Už teď je tam toho dost. Za chvíli to bude stát ve státě," míní.

Do nového odboru se pustil ke konci loňského roku ve vánočním poselství i prezident Miloš Zeman. "Vím, že v souvislosti s mezinárodním napětím se občas objevují pokusy cenzurovat internet. Jsem zásadně proti cenzuře, s výjimkou pornografie, a zejména dětské pornografie," řekl Zeman s tím, že by si nepřál, aby se ministerstvo vnitra stalo novodobým Koniášem.

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček dokonce založil na Twitteru speciální účet, na kterém chce sarkasticky reagovat na činnost centra. Nazývá ho přitom Český úřad pro tisk a informace (ČÚTI), což byl za totalitního režimu cenzurní úřad, který dohlížel na to, co kde vychází, a často proti informacím přímo zasahoval. Šlo tedy o zcela jinou instituci, než je nynější centrum.

Nebudeme provádět cenzuru, brání se vnitro

Ministerstvo vnitra se kritice opakovaně brání. Nejvíce ze všeho argumentuje tím, že požadavek na vznik takového centra vzešel z Auditu národní bezpečnosti. Jedna z částí tohoto centra se bude specializovat na zjišťování dezinformací z otevřených zdrojů, tedy včetně sociálních sítí, a jejich vyvracení. Lidé by měli pravdivou informaci získat během několika minut nebo hodin. Časem by podobné skupiny měly vznikat i na dalších ministerstvech, za koordinaci bude zodpovídat Úřad vlády.

"Centrum nebude mít tlačítko na vypínání internetu, nebude vnucovat lidem pravdu ani provádět cenzuru. Nebude z internetu ani z tištěných médií odstraňovat žádný obsah," tvrdí lidé z vnitra. „Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám ani žádné jiné pracoviště ministerstva vnitra nebude cenzurovat obsah médií ani internetu,” uvedla mluvčí vnitra Lucie Nováková.

Eva Romancovová, která tým proti dezinformacím sestavuje, v rozhovoru s Aktuálně.cz řekla, že nejvíce mylných informací v Česku šíří Rusko a Čína. "Dezinformační kampaně nebo vlivové působení cizí moci tady bylo vždycky, nicméně teď v souvislosti s rozmachem sociálních sítí a internetu a s tím, jak masivně do nich investují některé státy, získalo úplně nové dimenze," uvedla.

autor: Radek Bartoníček