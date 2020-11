Babiš a Fiala to schytávají za spojenectví při snižování daní, vláda ale zatím nepadá

Zásadní noční rozhodnutí Poslanecké sněmovny o snížení daní částečně překreslilo politickou mapu a vyvolává řadu emotivních reakcí - a to zejména proto, že společně hlasovaly ANO a ODS. Zatímco hnutí ANO může přijít o koaliční ČSSD, jejíž někteří členové volají po odchodu z vlády, u ODS se patrně nic nezmění na tom, že půjde do trojkoalice s TOP 09 a KDU-ČSL.

Každý, kdo sledoval po půlnoci ze čtvrtka na pátek hlasování Poslanecké sněmovny o snižování daní, musel už v těch chvílích cítit, že výsledek hlasování způsobí na politické scéně dosud nevídané emoce - což se také stalo a stále ještě děje.

Ale nejde jen o emoce, ještě důležitější bude to, jestli tento "hlasovací otřes" nerozdělí vládní koalici ANO a ČSSD, protože obě strany hlasovaly rozdílně. Stejně jako bude zajímavé, co hlasování udělá se vztahy mezi ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, tedy stranami, které se chystají jít do sněmovních voleb společně.

Aktuální informace @Aktualnecz z PS! Zákon schválen! Daně sníženy! Státní sekera navýšena! Končíme! Jsou přesně dvě hodiny ráno! Tady najdete všechny podrobnosti k zákonu - https://t.co/0grFsHQnjP Dobrou noc! Teda - nevím jestli usnu :) — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) November 20, 2020

Přes všechna ostrá prohlášení a věty na sociálních sítích se ale prozatím zdá, že sociální demokraté nadále zůstanou ve vládě a TOP 09 s KDU-ČSL chtějí i nyní do trojkoalice s ODS.

Odchod z vlády není na pořadu dne, prohlašuje Hamáček

S nejsilnějším vyjádřením zatím přišel hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD), který žádá vedení o odchod strany z vlády.

"POHÁR PŘETEKL: SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE MUSÍ ODEJÍT Z VLÁDY, KTERÁ DNES V NOCI PŘESTALA FUNGOVAT. JINAK BUDE PRO SMÍCH," komentoval velkými písmeny na Facebooku noční zasedání sněmovny a pokračoval - už malými písmeny - tím, že populistické snažení premiéra Andreje Babiše končí společenskou a ekonomickou krizí.

"Nedůstojná role ČSSD by měla rychle skončit. Ať si (ANO, pozn. red.) dovládne, s kým chce. Upřímně se modlím, aby ten marast jednoho soukromého hnutí již skončil. Nedodržení koaliční spolupráce je to minimum ze včerejší hloupé frašky," prohlásil Netolický s tím, že spolupráce s Babišem bude v dlouhé historii strany zapsána jako téměř likvidační zkušenost.

Stejně se ozval také Jiří Dienstbier, který byl do letošního roku senátorem za ČSSD a podobně jako Netolický vystupoval proti vstupu ČSSD do vlády s ANO. "ČSSD by měla okamžitě odejít z vlády. Výpadek 135 miliard na daních se rovná tomu, že chybí peníze na školství, zdravotnictví, sociální služby, policii, hasiče, důchody a další veřejné služby. Setrvání po přehlasování koaličním partnerem je rezignace na program a ztráta smyslu existence ČSSD," míní Dienstbier.

Místopředseda středočeské ČSSD a někdejší hejtman Miloš Petera navrhl, aby vedení uspořádalo anketu mezi členy a zachovalo se podle jejího výsledku. "Vedení strany by se mělo zeptat členské základny, jestli vůbec chce, abychom zůstali ve vládě. Jestli se má něco udělat, tak se to musí udělat teď. V příštím roce už to nemá cenu, protože volby jsou blízko. V preferencích nám to v současné době škodí čím dál víc," řekl ČTK Petera, který prohrál se středočeskými sociálními demokraty krajské volby tak, že se vůbec nedostali do zastupitelstva.

Z dosavadních vyjádření šéfa ČSSD Jana Hamáčka je však zřejmé, že minimálně prozatím "nezavelí" k odchodu z vlády. "V situaci, kdy je nutné každý den řešit koronavirovou krizi, není namístě se zabývat výzvami k odchodu z vlády. Není to na pořadu dne," sdělil Hamáček, který zůstává jen u kritických slov na adresu ANO.

"V uplynulých hodinách jsme byli svědky rozvratu veřejných financí. Schválení daňového balíčku hlasy ANO, ODS i SPD znamená, že Česká republika si bude půjčovat a enormně se zadluží proto, aby bohatí byli ještě bohatší. Tento způsob zrušení superhrubé mzdy, který byl hlasy ANO a ODS prosazen, ohrozí dlouhodobé fungování zdravotního i sociálního systému, hrozí privatizace nemocnic či kolaps důchodů," napsal mimo jiné ve svém stanovisku Hamáček. Ani jediným slovem se ale nezmínil o hnutí ANO ve smyslu, že by jen uvažoval o odchodu z vlády.

Že se špičky ČSSD nepřiklánějí k odchodu z vlády, bylo patrné už v noci v Poslanecké sněmovně, kdy někteří opoziční poslanci vyzývali ČSSD, aby vládu opustila. Proti tomu se ohradil první místopředseda ČSSD a poslanec Roman Onderka.

"Na rozbití vlády v České republice jsou tady odborníky jiné politické subjekty. Stačí, když se podíváte doprava, ale jste dost ostřílený politik, abyste si to dokonce pamatoval. To je zaprvé. A zadruhé, proč je sociální demokracie v této vládě, i když na některé věci můžeme mít jiný názor? To je strašně jednoduché, protože tato vláda plní 90 procent programu levicové sociální demokracie, programu, který jsme slíbili našim voličům, a z toho důvodu je sociální demokracie v této vládě," uvedl Onderka.

Předseda ANO Andrej Babiš dává najevo, že pokud by se ČSSD rozhodla odejít, nahradil by její ministry jinými lidmi. "Na sazbách daně z příjmu 15 a 23 procent byla v srpnu v koalici shoda, změnu postoje ČSSD ministrům za ANO nevysvětlila," tvrdí Babiš, který si stěžuje na to, že ČSSD bez konzultace s ANO podpořila návrh pirátského poslance Mikuláše Ferjenčíka na zvýšení základní daňové slevy na poplatníka. Podle Babiše to bude mít dopad na rozpočet 35 miliard korun.

Nic se nemění, tvrdí zástupci ODS, TOP 09 a KDU-ČSL o trojkoalici

Zatímco společné vládnutí ANO a ČSSD až do voleb není zcela jisté, na pravici to vypadá na společný postup ODS, TOP 09 a KDU-ČSL i přesto, že občanští demokraté jako jediní z této trojice hlasovali pro změny daní.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek dal v pátek najevo, že na těchto plánech se nic nemění. "Koaliční smlouvu na léta 2017 až 2021 porušilo hnutí ANO. ODS neporušila nic. Koalici domlouváme na léta 2021 až 2025," oznámil Kalousek. Narážel tím na koaliční smlouvu současné vlády mezi ANO a ČSSD.

Pan @P_Fiala teď obhajuje Babišův návrh slovy, že je to dobrý návrh, protože když se zadlužíme o 80 mld navíc, bude mít např.hasič ročně o 23 tisíc víc. Tak to jsme “troškaři”. Kdybychom se zadlužili o 160 mld navíc, mohl by mít hasič o 46 tisíc víc. A to by bylo ještě lepší! — Miroslav Kalousek (@kalousekm) November 19, 2020

Pokud jde o smlouvu ANO, TOP 09 a KDU-ČSL, na té zástupci všech tří stran pracují a nic na tom nehodlají měnit. Navzdory tomu, že ODS tvrdě kritizovali za její podporu dalšímu prohlubování schodku státního rozpočtu.

Zejména Kalousek v debatě před hlasováním několikrát vystoupil a velmi emotivně naléhal, aby návrh ANO s podporou ODS neprošel. "Na kolenou vás prosím, vzpamatujte se! Chcete udělat 150miliardovou sekeru, na kterou nemáme. Tohle si opravdu zaslouží mladá generace? To si nezasloužíme ani my šedesátníci! Prosím vás, nedopouštějte se tohoto rozpočtového zločinu!" naléhal Kalousek s tím, že všechny, kdo to podpoří, bude strašit až do smrti.

Poslanci ODS přesto jednotně návrh podpořili a předseda ODS Petr Fiala od pátečního rána opakovaně psal na sociální sítě, proč jeho strana zvolila takový postup: "Každý rok voláme po vyrovnaném rozpočtu. Každý rok navrhujeme škrty ve zbytečných výdajích státu, například loni 46 miliard. Nenechte si namluvit, že není možné snížit lidem daně. Je! Stát na to bez problémů má, jen ho nesmí řídit populisté a socialisté," vzkazoval veřejnosti.

První zprávu přitom Fiala napsal ještě v noci po hlasování. "Výborná zpráva pro všechny pracovité lidi. Po letech vytrvalého úsilí jsme prosadili náš návrh a superhrubou mzdu se podařilo zrušit. A co to znamená? Každý zaměstnanec bude mít o přibližně 7 procent čistého navíc!" tvrdil Fiala.

Ovšem pohled do komentářů pod jeho příspěvky naznačuje, že mezi jeho kritiky patří i voliči ODS, kteří poukazují na to, že se o mnoho desítek miliard zvýší schodek státního rozpočtu. Těm odpověděl Fiala dost rázně. "Nepřátelé nízkých daní se vyděsili, že ODS najednou má dost sil na jejich snížení. Tak začali překrucovat skutečnost. Hlasujete s Babišem, likvidujete rozpočet, udělejte to někdy jindy, ale teď ne, říkají. Zastrašují, pomlouvají, vymýšlejí si. Tak jen jeden vzkaz: my jsme rozumní a zdravě tvrdohlaví, nás neodradíte. Co jsme lidem slíbili, to uděláme. Nízké daně jsou dobré, věříme jim a využijeme příležitost, abychom je prosadili," avizoval šéf ODS.

Kritika přichází i od členů ODS

Proti jsou ale také někteří významnější členové strany, například krajská zastupitelka na Vysočině Eva Decroix, dřívější neúspěšná kandidátka do Senátu či Evropského parlamentu. "Nesouhlasím se zrušením superhrubé mzdy. Ne teď a tady! A říkám to s vědomím, že tento bod měla ODS v programu, i s vědomím, že jej podpořila. Jasně, přeji nám všem, abychom se měli dobře a vydělávali víc peněz. Ale nepřinese to potřebné peníze do peněženek těm, kteří to potřebují, ale ubere hodně peněz státu. A peníze, co dnes rozdáme, budeme, až se tohle všechno přežene, potřebovat jako sůl!" uvedla.

Do ODS se pustili také lidovci, kteří jak ve sněmovně, tak na sociálních sítích označovali postup ANO a ODS za zcela nezodpovědný. "Polepší si jen minimum lidí. Hlavně ti bohatší, nikoli středně a nízkopříjmové rodiny, které to potřebují," stěžuje si předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

"Je potřeba si uvědomit, že razantní výpadky z krajských rozpočtů v případě, že vláda prosadí tyto změny, mohou v praxi znamenat, že kraje nebudou mít peníze na financování sociálních služeb, a reálně to může znamenat jejich ohrožení a útlum, stejně tak jako například útlum hospicové péče," přidal se k němu předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek.

Oba si ale dali záležet, aby nijak nezmínili ODS. Pokaždé když mluvili o daňových změnách, kritizovali buď hnutí ANO nebo vládu. I z toho je patrné, že lidovci počítají s trojkoalicí s ODS a TOP 09. Však také tento týden předsedové těchto stran společně vystoupili, oznámili, že pracují na společném programu a mají také společnou pracovní skupinu, která se bude věnovat problémům ohledně koronaviru.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová přímo avizovala, že plány na trojkoalici trvají, ale očekává od ODS návrh, jak se má zabránit rozvratu veřejných financí. "Programové týmy nyní začínají jednat a já očekávám, že ODS na tato jednání přijde s promyšleným návrhem, jak zamezit rozvratu veřejných financí, a s víceletým finančním výhledem do budoucna," řekla ČTK.