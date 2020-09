"Řekl, že bych zasloužila znásilnit." Sexuální útoky v autoškole mají zarazit kamery

Bezradnost a strach v jedoucím autě

"Učitel autoškoly se mě ptal, jestli to mám ráda natvrdo zezadu. Nereagovala jsem. Zeptal se, jestli bych mu mohla zastavit na krajnici, že by si ho rád vyhonil, protože ho bolí, když ho má takhle tvrdého. Asi půl roku jsem nebyla schopná se sprchovat a dotýkat se sama sebe, trhala jsem si vlasy," svěřuje se Klára.

Je jednou z mnoha čtenářek, která reagovaly na výzvu redakce, aby popsaly své zkušenosti s obtěžováním v autoškole. Text k tomuto tématu vydalo Aktuálně.cz koncem srpna.

Mnohdy se instruktor nespokojí jen s oplzlými slovy, jak ukazují další svědectví. "Neustále mi během jízdy sahal na stehna, a pokud jsme v autě míjeli nějakou jinou ženu, neobešlo se to bez komentáře typu 'Čum, jak se jí klepou kozy'," popisuje další z obětí Tereza. Nebo svědectví Kateřiny: "Jízdy probíhaly ve stylu oplzlých narážek, sahání na nohu a vyptávání, jestli používám nějaké erotické pomůcky." A další čtenářka Lucie: "Pokaždé když si chci sednout na motorku, plácne mě instruktor po zadku a řekne: 'Jeď, kočičko.' Když jsme naposledy jeli do města, začal na mě křičet, že mi naplácá. Rozbrečela jsem se," popisuje svoji čerstvou zkušenost.

Redakce Aktuálně.cz během pár dnů shromáždila desítky podobných svědectví. Ukazuje se, jak rozsáhlý problém sexuální obtěžování v autoškolách může být. Statistiky nejsou. Naprostá většina obětí to nikam nehlásí. A když už se ozvou, zpravidla to selže na zásadě "tvrzení proti tvrzení".

Ostatně to zažila další ze čtenářek Aktuálně.cz Kateřina Š. "Instruktor mi den před zkouškou řekl, že bych si zasloužila znásilnit. Když jsem se pokusila věc řešit s autoškolským ombudsmanem, začal mi ředitel autoškoly vyhrožovat, že pokud bez důkazu budu dále poškozovat jméno jeho autoškoly, zažaluje mě," popisuje nedávný nepříjemný zážitek z jedné pražské autoškoly.

Kamery v autech i jako prevence

Ženy, s kterými redakce komunikovala, mluví o bezmoci, frustraci, strachu, studu… Řešit sexuální obtěžování v autoškolách je dnes velmi obtížné. Bez důkazů - například zachycených mobilem - toho člověk moc nezmůže.

Změnit by to mohlo povinné nahrávání výcvikových jízd. Některé státy - třeba Spojené království nebo Austrálie - opatření, zahrnující také povinné zavedení kamer v autech, připravují. Cílem není mít jen k dispozici případný důkazní materiál, ale zejména zajistit prevenci před nevhodným až nezákonným chováním učitelů autoškoly.

Aktuálně.cz zjišťovalo, jak se k takovému nápadu staví čeští zákonodárci, odpovědné úřady i samotné autoškoly. Téma kamer v autoškolách se na půdě sněmovny před časem již řešilo, byť to nebylo v souvislosti s obtěžováním. "Zavedení kamer bylo jedním z nápadů, ale primárně kvůli průkaznosti školení a potom zkoušek, ne z důvodu průkaznosti sexuálního obtěžování," potvrzuje předseda sněmovního podvýboru pro dopravu Martin Kolovratník (ANO). Zůstalo jen u nápadu.

Ve sněmovně se obtěžování v autoškolách dosud neřešilo

Poslanecká sněmovna se do vydání srpnového textu Aktuálně.cz o sexuálním obtěžování v autoškolách tématem nijak nezabývala. Až poté se o něm poslanci začali bavit. Redakce se proto obrátila na členy dopravního podvýboru s otázkou, zda by byli případně ochotni podpořit povinné nahrávání výcvikových jízd právě z tohoto důvodu.

"Jsem si vědom toho, že jde o velice závažný problém a je třeba jej neprodleně řešit. Se Zuzanou Ožanovou (ANO) nyní připravujeme větší reformu pro autoškoly, říkal jsem si, že by to byla pěkná příležitost pro to, vyřešit v ní i tento problém. Myslím si, že to nakonec skončí u zmiňovaných kamer, nic moc efektivnějšího mě nyní nenapadá," říká místopředseda podvýboru Ondřej Polanský (Piráti).

Zaznamenávání jízd na kameru jsou ochotni podpořit i další členové podvýboru. "Já jsem jednoznačně pro nahrávání jednotlivých lekcí v autoškole, technicky je to velmi jednoduché, záznamy by sloužily pro objasnění případných sporů, ale taktéž z preventivních důvodů," přitakává Adam Kalous (ANO).

Úřad: Kamery v autě musí mít vážný důvod

Podle Úřadu pro ochranu osobních údajů by kamery v autoškole bylo možné uzákonit v případě, že by pro to byl vážný důvod. "Pokud by například autoškoly registrovaly větší množství stížností upozorňujících na takové chování, dalo by se pořizování záznamů zkušebních jízd brát jako oprávněný zájem a nezbytnost pro ochranu jiných práv," vysvětluje mluvčí úřadu Vojtěch Marcín.

"V takovém případě by však všichni účastníci jízd museli být o pořizování záznamu předem jasně informováni. Samotný záznam by pak správcem musel být uchováván jen po nezbytně dlouhou dobu," doplňuje.

Autoškolám by kamery nevadily

Autoškoly napříč Českem, které redakce oslovila, by většinou s možným povinným nahráváním výcvikových jízd problém neměly. Některé se však obávají, zda pro ně nebude příliš složité splnit požadavky úřadů, jako je třeba uchovávání záznamu po nezbytně nutnou dobu.

"Palubní kamery používáme pro záznam dopravní situace na každé výcvikové hodině. Slabým místem může být malé úložiště záznamu - pro představu tři hodiny ve Full HD formátu. Pokud budeme mít dvě a více výcvikových jízd v řadě za sebou a kapacita úložiště v kameře je plná, dochází k přehrávání aktuálního záznamu přes nejstarší sekvenci záznamu," podotýká Zdeněk Mach z autoškoly ve Zlíně.

"Když mě nařkne uchazeč z první jízdy z nějaké nekalosti, tak následnou třetí jízdou se mi smažou záznamy z první jízdy a nemám v ruce žádný důkaz, jestli je tvrzení pravdivé," dodává Mach.

"Je pravda, že kamery nemáme ve všech autech, kdyby to ale bylo zákonem nařízené, neměli bychom problém auta dovybavit. Myslím si, že je to celkem užitečná věc. Ze záznamu můžete také žákovi ukázat, co udělal při výcviku špatně, a vysvětlit proč," přidává se majitelka královéhradecké autoškoly Zdena Šlechtová.

"Nevadilo by mi nahrávání jízd ani závěrečné zkoušky," doplňuje stručně Jaromír Popelka z další autoškoly na Královéhradecku.

Jak už bylo řečeno v srpnovém textu, dnes si oběti sexuálního obtěžování - zpravidla dívky na prahu dospělosti - obvykle stěžovat netroufnou. Podat trestní oznámení je pak pro ně často zcela nereálná představa.

"Byrokratické úsilí, které by člověk musel v 17 letech investovat na to, aby zjistil, jaké má vůbec možnosti - jak by je bylo možné zrealizovat, co to znamená podat stížnost nebo trestní oznámení, jak to probíhá na policii -, je opravdu velké. Obzvláště když si ani nejsou jisti, zda to má cenu," popsala redakci psycholožka Irena Smetáčková.

Žáci autoškol by podle ní měli mít konkrétní místo, kam by se mohli se svými stížnostmi obracet a dopředu by věděli, jak se bude postupovat. Podobně jako to mají například vysoké školy.

Zažila jste sexuální obtěžování v autoškole?

Pokud máte podobnou zkušenost jako ženy, jež pro nás v tomto textu promluvily, můžete nám o ní napsat na e-mail: [email protected].