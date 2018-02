Autonehodu na Opavsku nepřežil starší muž. Narazil do stromu

před 6 hodinami

Starší muž zemřel dnes dopoledne při nehodě ve Velkých Heralticích na Opavsku. Z dosud neznámých příčin s osobním vozem narazil do stromu, řekla policejní mluvčí Zlatuše Viačková. "Oznámení jsme přijali v 09:00. Osobní vozidlo řídil muž, ročník 1940. Řidič byl ve vozidle sám," uvedla Viačková. Automobil jel ve směru od Velkých Heraltic na Brumovice. Podle mluvčí sice vozovka byla kluzká, ale přesná příčina nehody se stále vyšetřuje. Automobil zatím z neznámých důvodů sjel na rovném úseku z cesty a narazil do stromu. U muže byla nařízena soudní pitva, která by měla mimo jiné ukázat, zda neměl nějaký nenadálý zdravotní problém. Řidič byl mrtev na místě.

