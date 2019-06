Reakci na audit mají v rukou ministryně za ANO. Je to jak Hlava 22, reaguje Ondráčka

Co Česká republika obdržela auditní zprávu Evropské komise popisující střet zájmů Andreje Babiše, vede se diskuse, kdo za českou stranu bude Bruselu odpovídat. Teprve po reakci Česka se audit uzavře. Jenže debaty jsou zbytečné. Pravidla nedovolují nic jiného, než aby stanovisko formulovaly dva resorty: ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo financí. Oba jsou v držení hnutí ANO. Kvůli možnému střetu zájmů premiéra, jenž podle Bruselu stále ovládá holding Agrofert, může Česko přijít o 451 milionů na dotacích.

"Vím, že tady vznikla iniciativa, aby to byly resorty, které nejsou pod ANO, ale budeme muset diskutovat, co je a není vlastně možné. Musíme si ujasnit, kdo tuto zprávu dostal a kdo k ní může hovořit," řekl v pondělí předseda ČSSD Jan Hamáček. "Úkolem sociální demokracie je tlačit na to, aby reakci Česka na audit zpracovaly orgány mimo vliv hnutí ANO," prohlásil zase šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka.

Jenže podobné výzvy jsou zbytečné. K sestavení odpovědi jsou v obdobných případech kompetentní pouze dva úřady, vyplývá to z evropských předpisů. Deníku Aktuálně.cz to potvrdili i oslovení experti. Prvním úřadem je ministerstvo pro místní rozvoj, které je Národním orgánem pro koordinaci evropských fondů. Na odpovědi bude nejvíce spolupracovat s ministerstvem financí, to je zase zdejším auditním orgánem.

"Ministerstvo pro místní rozvoj jakožto Národní orgán pro koordinaci evropských fondů bude koordinovat odpověď auditovaných subjektů vůči Evropské komisi, jakmile do ČR dorazí oficiální česká verze návrhu zprávy," potvrdila Aktuálně.cz mluvčí resortu Veronika Vároši. "Kromě MMR a ministerstva financí předpokládáme zapojení řídících orgánů, které spravují poskytování dotací z jednotlivých programů dotčených auditem," dodala.

Ministryně by zásahem porušily evropské právo

Problém vyvstává hned ve chvíli, kdy pohlédneme na obsazení zmíněných ministerstev. Do jejich čela vyslalo své nominantky hnutí ANO, které řídí jako předseda premiér Andrej Babiš. On sám je přitom hlavní osobou auditu. Finance vede Alena Schillerová, resort pro místní rozvoj Klára Dostálová. Obě jsou sice nestraničky, ale politicky jednoznačně podléhají Andreji Babišovi.

Zůstává tak otázka, zda jejich ministerstva při odpovědi Bruselu budou výlučně hájit zájem Česka, nebo předsedy vlády. "To je zacyklená Hlava 22. Úředníci jsou pod státní službou a mají za úkol postupovat nestranně. Ale politická rovina se od toho oddělit nedá. Pořád bude vzbuzovat pochyby, že instituce, jimž politicky šéfuje Andrej Babiš, budou řešit jeho kauzu," uvedl pro Aktuálně.cz šéf české pobočky Transparency International David Ondráčka.

Vedle zmíněných ministerstev se do tvorby stanoviska zapojí i další instituce, jichž se audit dotkl. Kontroloři z Bruselu prověřovali dotační programy spadající pod ministerstvo životního prostředí, ministerstvo průmyslu a obchodu či ministerstvo práce a sociálních věcí. Dotčený je i Státní fond životního prostředí. Nicméně zmíněné resorty budou "jen" připravovat podklady, hlavní slovo náleží místnímu rozvoji a financím.

Striktně vzato by se v reakci české strany neměla vůle ministryň Schillerové a Dostálové projevit. Koneckonců ani nebyly adresátkami auditní zprávy. "Ani jedna do toho nesmí zasahovat, bylo by to proti obecnému evropskému nařízení. Kdyby se tak stalo, bylo by to porušení evropského práva, tyto kroky by byly zpochybnitelné a česká reakce by byla nulitní," upozornil Aktuálně.cz bývalý náměstek pro audit na ministerstvu financí Lukáš Wagenknecht.

Klíčoví muži na financích: vytáhl si je Babiš

Odpověď se musí zpracovávat čistě po úřednické linii. Na ministerstvu pro místní rozvoj za to bude zodpovídat ředitelka Sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Olga Nebeská. V resortu působí od srpna 2009. Prošla tam několika posty, v letech 2014 až 2016 byla náměstkyní Karly Šlechtové. Klíčovým oddělením sekce řízené Nebeskou je v tomto případě Odbor řízení a koordinace fondů, jejž má momentálně na starosti Klára Droznová.

Za ministerstvo financí se bude podílet na odpovědi pro Evropskou komisi sekce finančního řízení a auditu, ta podléhá náměstkovi Tomáši Vyhnánkovi. Na ministerstvo financí přišel v srpnu 2014, kdy ho řídil Andrej Babiš. První odpovědnou postavou sekce je v tomto příběhu takzvaný auditní orgán, v jehož čele stojí Stanislav Bureš. Na ministerstvu pracuje od roku 2012, šéfem auditu se stal v únoru 2016 za tehdejšího šéfa státní kasy Babiše.

Nestrannost postupu při přípravě odpovědi pro komisi se oba resorty snaží garantovat právě tím, že zpracovávat ji budou úřednici. Politický vliv vylučují. "Ke koordinaci auditu Evropské komise přistupuje MMR stejně profesionálně, nestranně a zodpovědně jako k jiným auditům," říká mluvčí Vároši. "Státní úředníci zahrnutí do tvorby reakce jsou profesionálové vázaní ustanoveními zákona o státní službě," říká pak mluvčí financí Michal Žurovec.

Nepatřičné komentáře premiéra a ministra

Jenže avizovaná nezávislost je v rozporu s tím, jak se k věci staví premiér Babiš. Aniž by zprávu viděl, ujišťuje, že Česko ji bude rozporovat a nic se vracet nebude. Jako premiér by přitom měl být v tomto tématu absolutně zdrženlivý. Podobně nepatřičně se vyjadřoval i ministr pro životní prostředí Richard Brabec. "Já sám, když jsem tam viděl věci, které se týkají ministerstva životního prostředí, jsem v šoku, že to tam mohl někdo napsat," uvedl.

Lze jen hádat, jak se v této politické atmosféře bude úředníkům pracovat. Předseda spolku Oživení, který podobně jako Transparency International mapuje veřejnou správu, proto navrhuje maximální otevřenost. Alespoň ve finále celého procesu. "Střet zájmů z toho čouhá jak sláma z bot, paní ministryně by se podle toho měly zachovat. Odpovědi svých resortů by měly zveřejnit," řekl Aktuálně.cz šéf Oživení Martin Zelenka.

"V tomto případě, kdy je to nejdůležitější věc, která se s evropskými fondy minimálně letos pojí, v rámci zachování důvěry lidí v rozdělování miliard by bylo vhodné říct, proč se Evropská komise údajně mýlí, jak naznačuje pan premiér," dodal Zelenka. Nicméně v tomto stadiu jsou veškeré postupy důvěrné, jinými slovy resorty je nemohou v souladu s platnými regulemi zveřejnit.

Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek upozorňuje, že sami úředníci nejsou zárukou toho, že proces tvorby stanoviska české strany proběhne nestranně. A že se v něm budou odrážet pouze zájmy státu, nikoliv Andreje Babiše. "Paní ministryně mají vůči úředníkům personální pravomoci, píší jim odměny, můžou je jmenovat nebo kárně řešit. Myslím si, že neformálních nástrojů je tam celá řada," uvedl pro Aktuálně.cz exministr.