Ať se premiér sejde s organizátory demonstrací, vyzývá Hamáček Babiše

Sociální demokraté nadále stojí za vládnutím s hnutím ANO na čele s premiérem Andrejem Babišem, ale zároveň jej ve čtvrtek odpoledne vyzvali k tomu, aby se setkal s organizátory demonstrací proti němu. Premiér takové setkání dlouhodobě odmítá.

Po čtvrtečním jednání politického grémia ČSSD předstoupil před novináře předseda strany Jan Hamáček, který nepřímo adresoval vzkaz šéfovi ANO a předsedovi vlády Andreji Babišovi.

"Pokud jde o aktuální politickou situaci, vnímáme, že situace je vážná, což je dáno situací ve společnosti, kdy lidé vyjadřují nespokojenost na demonstracích. My ten jejich názor vnímáme a jsme přesvědčeni, že je třeba s nimi komunikovat. Proto bych pokládal za vhodné, kdyby předseda vlády, stejně jako se scházel se zástupci Rekonstrukce státu, tak se sešel s organizátory demonstrací. Aby spolu komunikovali," prohlásil Hamáček. Podle něj nikdo nechce, aby atmosféra ve společnosti dál eskalovala.

@Aktualnecz přináší čerstvý názor předsedy ČSSD Jana Hamáčka, který po jednání politického gremia strany vyzval premiéra Babiše, aby se setkal s organizátory demonstrací pic.twitter.com/G1nmJ3SzKI — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) June 6, 2019

Zároveň zopakoval, že sociální demokraté nadále ve vládě zůstávají a nechystají odchod. "Nešli jsme do vlády, abychom řešili problémy hnutí ANO, ale abychom prosazovali náš program. Myslím, že se nám řada věcí daří," míní Hamáček.

Některé opoziční strany se snaží dostat sociální demokraty pod stále větší tlak, aby Babiše nedrželi u moci. Ve středu například zástupci ODS, pirátů, KDU-ČSL, STAN a TOP 09 vyzvali Hamáčka, aby jim odpověděl mimo jiné na dotaz, za jakých okolností chce Babiše držet u moci.

"Nevidím důvod, proč bych se měl s nimi radit, nebo proč bych měl říkat, jak dál bude postupovat ČSSD. Nás čeká 21. června předsednictvo strany, na kterém se budeme bavit, jak dál. Tam je půda, kde se budu bavit o ČSSD. Nevím, proč bych to dělal například s ODS," ohradil se Hamáček.

4. část rozhovoru @Aktualnecz s M. Minářem z okamžiků, kdy už lidé odešli z obrovské demonstrace na Václaváku - poslední část... Nezvažujete přece jen vstup do politiky? Nezajdete někam za premiérem Babišem? A co byste mu vzkázal přes náš web, který čte? pic.twitter.com/LnleeH0pd0 — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) June 4, 2019

Organizátorem demonstrací je spolek Milion chvilek pro demokracii, jehož předseda Mikuláš Minář v minulosti premiéra vyzval k televizní debatě. Babiš ale odvětil, že Minář pro něj není partner a odmítl debatu i setkání. Naopak vyzval organizátory k tomu, aby se ucházeli o hlasy voličů ve volbách.

Pokud se premiér bojí, půjde někdo jiný, avizuje Minář

Na úterní demonstraci na Václavském náměstí, kam přišlo přes 100 tisíc lidí, nejdříve Babiš reagoval tvrzením, že bylo horko a lidi šli na koncert. Následně se za toto vyjádření omluvil, ale účastníky ostře kritizoval.

"Pokud ty lidi řvou na náměstích, že jsem lhář, podvodník, zloděj, tak to je nepřijatelné. Lidi na náměstích se mýlí. To, co křičí, není pravda," uvedl s tím, že demonstrace bere jako součást demokracie.

Po úterním protestu se redakce Aktuálně.cz zeptala Mikuláše Mináře, jestli ještě jednou nevyzve předsedu vlády k televizní debatě, nebo nějakému setkání. Případně, zda jej nezkusí vyhledat na nějaké veřejné akci. "Naše nabídka stále trvá. Pokud si to pan premiér rozmyslí, velmi rád s ním do debaty půjdu. Případně, pokud je problém v mé osobě, pokud se mě bojí, může jít někdo jiný za náš spolek," řekl Minář.

Zároveň odmítl výzvu, aby vystoupil do politiky. Podle něj to není vyloučeno, ale rozhodně ne teď. "Momentálěn to nezvažuji. Ale nevylučuji, že za pět, deset let, patnáct let, mě možná takové nápady napadnou. V tuto chvíli svou roli vnímám jinak. Jako člověka, který pomáhá vést nadstranické a občanské hnutí, které spojuje všechny lidi, kterým na demokracii záleží," sdělil Aktuálně.cz Minář.