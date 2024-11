Česko už za nová děla zaplatilo miliardy. Na první prototypy přesto čeká už tři roky

Ani osmatřicet měsíců, tedy více než tři roky od podpisu strategické zakázky nestačilo k tomu, aby česká armáda dostala alespoň první prototyp objednaných houfnic Caesar. Ministerstvo obrany už přitom do Francie poslalo několik miliard korun. Okolnosti zakázky kritizoval i Nejvyšší kontrolní úřad.

Čeští dělostřelci je stále potřebují, protože nové zbraně zatím ani neviděli. Desítky let staré houfnice Dana na podzim 2024 vyvezli i do Litvy. | Foto: Oficiální X účet Armády ČR

Jak Aktuálně.cz upozornilo už před několika dny, dodávku 62 nových houfnic pro českou armádu za deset miliard korun provází odsouvání termínů. Vojskové zkoušky nové zbraně v Česku zakončené ostrými střelbami měly podle původního harmonogramu vrcholit právě nyní. Ovšem nic z toho se neděje. Testy jsou nyní plánovány až na příští léto. To ve výsledku znamená, že vojáci budou na zastaralé houfnice Dana odkázáni déle, než se čekalo.

Ministerstvo obrany tvrdí, že za odsouvání termínů může dodatek k původní smlouvě. V tom si Česko v prosinci 2022 k dříve objednaným 52 houfnicím Caesar přikoupilo ještě dalších deset. "Došlo k určité korekci harmonogramu v části zahájení vojskových zkoušek v souvislosti s doplněním požadavků," přibližuje Lubor Koudelka, šéf vyzbrojovací sekce ministerstva obrany.

Jenže zádrhel je i v tom, že francouzský výrobce Nexter Systems patřící nyní do koncernu KNDS France ani tři roky od podpisu kontraktu nedodal ještě ani jeden prototyp české armádě.

Protože kabiny a podvozky pro nové houfnice mají dodávat firmy společnosti Czechoslovak Group, Aktuálně.cz chtělo u zbrojního koncernu patřícímu miliardáři Michalovi Strnadovi zjistit, kdy do Francie dodal díly pro stavbu prototypů houfnice nesoucí označení Caesar 8X8CZ. "Dle podmínek kontraktu a stanovené smluvní mlčenlivosti nesmíme sdělovat podrobnosti k jeho plnění," reagoval mluvčí Czechoslovak Group Andrej Čírtek.

Ani mluvčí francouzské zbrojovky nebyl o nic víc sdílnější. "V žádném případě nemůžeme mluvit o specificích smlouvy s českým ministerstvem obrany ani komentovat rozhodnutí ministerstva v souvislosti s tímto programem," tvrdí Gabriel Massoni z KNDS France.

"Došlo k určitým změnám v časovém harmonogramu milníků programu, tyto změny však nemají zásadní vliv na konečné dodávky. První dva prototypy budou dodány v souladu s našimi smluvními závazky a vojenské testy budou provedeny v létě 2025," pokračuje Massoni. Na další otázky či žádost o fotografie z výroby do vydání textu nereagoval.



Podle platného harmonogramu to vypadá, že první a druhý prototyp houfnice s označením Caesar 8X8CZ se do Česka dostane teprve až v březnu příštího roku. Tedy tři a půl roku od podpisu kontraktu a necelých pět let od chvíle, kdy tehdejší ministr Lubomír Metnar (ANO) a náčelník generálního štábu Aleš Opata oznámili, že české dělostřelectvo si jako svou budoucnost vybralo právě francouzskou zbraň na kopřivnickém podvozku.

Přitom jak vyplývá z finančních ročenek ministerstva obrany, do Francie už na výrobu nových děl odešlo několik miliard korun. Loni to mělo být 1,2 miliardy, letos 2,1 miliardy. Příští rok se počítá s jednou miliardou. "Implementace národních specifik není jednoduchou záležitostí pro zahraniční dodavatele," vysvětluje ministerský ředitel Lubor Koudelka, proč může výroba prototypu houfnice na základě požadavků české armády trvat tak dlouho.

Jak v pátek uvedl iRozhlas.cz, jehož francouzský zpravodaj továrnu KNDS nyní navštívil, první dvojice zkušebních exemplářů houfnic Caesar 8X8CZ je už téměř kompletní.

Nicméně příklad z Polska dokazuje, že to jde i mnohem rychleji. Varšava uzavřela v červenci 2022 rámcovou dohodu s jihokorejskou zbrojovkou Hanwha Defense, podle níž by měla tamější armáda získat až 672 samohybných pásových houfnic K9. Prvních čtyřiadvacet děl přebrali Poláci už po několika měsících - na začátku prosince 2022. Nyní, tedy méně než dva a půl roku od podpisu smluv, jich má polské vojsko ve výzbroji už 108.

Tématu modernizace české armády se v úterý na setkání s veliteli věnovala i ministryně Jana Černochová (ODS). Uznala, že průběh některých kontraktů není ideální. "Ne všechno se nám daří tak rychle, jak bychom si představovali, jak by to všechno, kdyby to bylo ideální, mělo být," pronesla ministryně před vojáky.

Ministerstvo to nestihne, tvrdí kontrolní úřad

Že okolnosti českého nákupu houfnic nejsou ideální, upozorňuje i Nejvyšší kontrolní úřad. V nedávno zveřejněné zprávě informoval, že resortu se v armádním prostoru v Brdech nedaří budovat potřebné zázemí pro nová děla.

"Interní audit ministerstva obrany zjistil, že v areálu Jince neprobíhá modernizace a výstavba související s nákupem děl, ačkoliv stav zanedbané nemovité infrastruktury je znám a hrozí riziko, že pro děla nebude mít ministerstvo obrany připravené odpovídající garáže a související technologie a může dojít ke ztrátě garancí ze strany dodavatele děl," stojí ve zprávě kontrolorů.

A úřad upozorňuje, že termínově to obrana nevymyslela dobře. "Identifikovali jsme riziko, že ministerstvo obrany nestihne odpovídající nemovitou infrastrukturu dle harmonogramu dodávek děl vybudovat," varuje.

V reakci na tato zjištění pak ministerstvo vydalo prohlášení, podle nějž jsou už peníze na garáže pro nové houfnice Caesar připraveny a soutěž na výstavbu stání v dělostřelecké posádce Jince se chystá.

Ukrajinci používají novou francouzskou houfnici Caesar (13. 6. 2022)