před 42 minutami

Armáda letos vyšle do zahraničních misí 810 vojáků. Loni v operacích za hranicemi působilo o 50 vojáků více. Na tiskové konferenci to řekl náčelník generálního štábu Josef Bečvář. I se započtením příslušníků, kteří byli vyčleněni pro pohotovostní síly a jednotky takzvaných battlegroup Evropské unie, česká armáda vyčlenila téměř 3000 lidí. Bečvář poznamenal, že v současné době má armáda 19 800 vojáků a 3700 občanských zaměstnanců. Naplněnost jednotek je na zhruba 80 procentech. Dalších 700 vojáků je vyčleněno pro případ potřeby integrovaného záchranného systému nebo pro řešení mimořádných událostí v jaderných elektrárnách. V případě zhoršení migrační vlny by policii pomáhalo 670 vojáků.

autor: ČTK