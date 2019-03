ANO vysílá do voleb dvě europoslankyně, ekonoma i bývalého Piráta

před 1 hodinou

V čele kandidátky hnutí ANO pro volby do Evropského parlamentu budou vedle europoslankyně Dity Charanzové její kolegyně z Evropského parlamentu Martina Dlabajová a ekonom Martin Hlaváček. Čtyřkou bude poslankyně ANO Radka Maxová a pětkou někdejší pirátský lídr z Mariánských Lázní Ondřej Knotek. Novinářům to ve čtvrtek oznámila Charanzová poté, co složení kandidátky odsouhlasili členové vedení hnutí.

"Výbor dnes schválil celou kandidátku hnutí ANO do evropských voleb. Rozhodli jsme se, že vysíláme lidi, kteří se v Bruselu neztratí, kteří budou aktivní, kteří budou slyšet a kteří jsou připraveni Evropu měnit," uvedla stručně Charanzová, kterou jako lídryni kandidátky potvrdilo hnutí už na svém únorovém celostátním sněmu. Charanzová je poslankyní Evropského parlamentu a místopředsedkyní výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů od července 2014. Od loňského listopadu je místopředsedkyní evropské frakce Aliance liberálů a demokratů. Předseda hnutí Andrej Babiš na únorovém sněmu uvedl, že doufá ve výhru ANO v eurovolbách. Podle něj "všichni potřebujeme, aby Evropský parlament nepřijímal zákony, které mají negativní dopad na život našich lidí, podnikatelů, živnostníků". Své hnutí označil za proevropské. Eurovolby se budou letos konat 24. a 25. května, čeští zástupci obsadí v Bruselu opět celkem 21 křesel. Hnutí ANO je v Česku favoritem podle projekce odhadovaných výsledků, kterou počátkem března zveřejnil Evropský parlament. Odhad uvedl, že ANO by mohlo zvýšit svůj současný počet mandátů na osm. Druzí skončí podle projekce Piráti se čtyřmi křesly a ODS se třemi. V posledním hlasování do Evropského parlamentu v květnu 2014 získalo hnutí ANO čtyři mandáty, stejně jako ČSSD a také TOP 09 společně se STAN. Zvoleni byli ještě tři zástupci KDU-ČSL, tři komunisté a dva zástupci ODS. Jeden mandát připadl Svobodným. ANO tehdy do voleb vedl současný místopředseda europarlamentu Pavel Telička, který se s hnutím následně rozešel kvůli názorovým neshodám s Babišem.