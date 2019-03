Ani ANO nedá na kampaň maximum peněz. Ví, že lidi eurovolby nezajímají, říká expertka

před 1 hodinou

Hnutí ANO investuje do kampaně před nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu až 35 milionů korun, nejvíc ze všech stran. Na rozdíl od voleb do Poslanecké sněmovny však nevyužije povolené maximum, které je pro eurovolby stanoveno na 50 milionů. "Pro Čechy jde o volby druhého řádu. Navíc ANO vede permanentní kampaň," komentuje rozpočet analytička Alžběta Králová. Ostatní strany plánují utratit za volby kolem deseti milionů.

ANO si pro květnové eurovolby nastavilo strop 35 milionů korun, což je výrazně méně, než kolik si vyhradilo na loňské komunální a senátní volby - zhruba 150 milionů. Hnutí tehdy utratilo několikanásobně více než jakákoliv jiná strana. České zákony přitom umožňují vydat za kampaň před evropskými volbami až 50 milionů. ANO tak ani zdaleka nevyužije maximum možných výdajů, přitom mu předloni ve sněmovních volbách chybělo k 90milionovému výdajovému stropu utratit něco přes pět milionů korun. Na otázku Aktuálně.cz, proč se ANO nepřiblížilo více zákonnému limitu, když v jiných volbách utrácelo násobně více, manažer hnutí Jan Richter uvedl pouze: "Tato částka je na základě rozpočtu, který byl schválen předsednictvem hnutí." Konzultantka z Institutu politického marketingu Alžběta Králová si tento krok vysvětluje zejména tím, že jde o takzvané volby druhého řádu, které pro občany nejsou tak důležité. Navíc připomíná, že hnutí ANO vede kampaň takřka neustále, i když se zrovna žádné volby nekonají. "Vedou permanentní politickou komunikaci, neustálou kampaň. Vědí, že voliče tolik volby do Evropského parlamentu nezajímají. Volební účast je pravidelně nízká, takže si nemyslím, že by pro ně byla samotná předvolební kampaň až tak zásadní," říká Králová. Na druhou stranu rozpočet pro letošní eurovolby je u hnutí ANO vyšší, než tomu bylo před pěti lety, kdy strana utratila zhruba 18,5 milionu korun. To bylo však pouze necelý rok poté, co se hnutí vůbec poprvé ucházelo o hlasy ve volbách do Poslanecké sněmovny. Ostatní dají kolem deseti milionů Další strany letos utratí výrazně méně. ODS má v centrálním rozpočtu vyčleněno na eurovolby deset milionů. "K tomuto základu mohou regionální organizace či jednotlivci dále přispět, takže celková částka se může ještě navýšit. Předpokládáme však, že půjde o částku maximálně v řádu milionů," prozradil lídr kandidátky ODS Jan Zahradil. Šance Teličky jsou nejasné, ale protievropské strany musí být nadšené, říká politolog číst článek Zahradil je zároveň jako jediný Čech takzvaným spitzenkandidátem - jako kandidát evropských konzervativců se uchází o post předsedy Evropské komise. S tím je spojena ještě samostatná evropská kampaň. "Předpokládám, že bude mít odezvu i v České republice, finančně je však od ODS zcela oddělena," vysvětlil Zahradil. Na zhruba deset milionů má vyjít také kampaň společné kandidátky TOP 09, STAN a přidružených regionálních stran. O milion více hodlá investovat ČSSD. S osmicifernou sumou naopak nepočítají komunisté, kteří z centrálního rozpočtu investují 7,5 milionu korun. Další peníze však přidají krajská sdružení. Ještě skromnější kampaň budou mít piráti - z centrálního a krajských rozpočtů na ni dají šest milionů. Podobně jako ve sněmovních volbách budou pomocí fundraisingové kampaně vybírat ještě finanční příspěvky od svých podporovatelů. "Tímto způsobem jsme ve sněmovních volbách vybrali 740 tisíc korun prostřednictvím serveru Hithit," řekla mluvčí pirátů Karolína Sadílková. Mluvčí SPD Barbora Zeťová na otázky ohledně výdajů na kampaň do Evropských voleb neodpověděla.