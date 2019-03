ANO obsadí dvojnásobek křesel, druzí skončí piráti, vyplývá z projekce europarlamentu

Vítězem květnových evropských voleb se v Česku stane hnutí ANO, které by mohlo zdvojnásobit svůj současný počet mandátů v europarlamentu na osm. Druzí piráti získají čtyři křesla, třetí ODS tři. Proti prvním odhadům z poloviny února si polepšili lidovci s jedním mandátem. Nejsilnější parlamentní skupinou zůstane Evropská lidová strana (EPP), jejíž odhadovaný zisk však dále klesá.

Podle páteční projekce, kterou zveřejnil Evropský parlament, by dále po dvou křeslech získaly ČSSD a KSČM a jedno by vedle KDU-ČSL obsadila i SPD.

Parlamentní odhad však nepočítá se společnou kandidátkou proevropských stran TOP 09 a STAN podporovanou zelenými, které by v součtu podle průzkumu dosáhly na téměř devět procent hlasů a do EP se rovněž dostaly, čímž by se změnilo rozdělení českých mandátů.

Evropské lidové straně přisuzuje projekce zisk 181 křesel, což je o dvě křesla méně než podle prvních odhadů z poloviny února. V současnosti mají evropští lidovci v EP 217 poslanců. Druzí socialisté a třetí liberálové získají podle projekce 135 a 75 mandátů, stejně jako v minulých odhadech.

Proevropské frakce tak ztratí v EP většinu, což je v souladu s dlouhodobými předpoklady o posílení stran snažících se oslabit evropskou integraci. Z těch si podle posledních odhadů nejvíce polepší Evropa národů a svobody (ENF), která by díky posílení svých italských a francouzských členů mohla místo dosavadních 37 mandátů mít až 59.

Kvůli brexitu ubude křesel

V novém europarlamentu bude v důsledku britského odchodu z EU méně křesel, rozdělovat se bude 705 míst oproti stávajícím 751. Část ze 73 mandátů patřících dnes Britům se rozdělí mezi země, které byly vzhledem k počtu voličů proti jiným státům znevýhodněny. Česko bude mít stejně jako dosud 21 křesel.

Projekce podle autorů zohledňuje aktuální členství jednotlivých národních stran v parlamentních frakcích, které se může v nově vytvořeném europarlamentu změnit.

Eurovolby se budou v Česku letos konat 24. a 25. května. V posledním hlasování v květnu 2014 získalo ANO čtyři mandáty stejně jako TOP 09 společně se STAN a také ČSSD. Zvoleni tehdy byli také tři zástupci KDU-ČSL, tři komunisté a dva zástupci ODS; jeden mandát připadl Svobodným.