ANO je pro ODS atraktivní, protože nemá program a neklade ultimáta, říká politolog

Navzdory předvolební rivalitě a výzvám vládních představitelů, aby ve městech nově zvolení zastupitelé vytvářeli koalice z vládních stran, se spolu často dohodli zástupci ANO a ODS. Podle politologa Petra Jüptnera z Univerzity Karlovy to ale ještě neznamená, že by k sobě strany měly blíž, než navenek tvrdí. V rozhovoru pro Aktuálně.cz popisuje důvody jejich spojenectví na komunální úrovni.

ODS s ANO po letošních volbách společně vládne v 11 ze 30 velkých měst. Předznamenává to sbližování těchto dvou stran i na celostátní úrovni?

Já to jako signál pro sbližování na národní úrovni nevnímám. Komunální politika má svá specifika a je běžné, že dvě nejsilnější strany spolu často spolupracují, i když jsou na parlamentní úrovni úhlavními soupeři.

Nebylo pak zbytečné, že premiér a šéf ODS Petr Fiala vyzýval své komunální politiky, aby upřednostňovali koalice s vládními stranami?

Vláda samozřejmě nemá zájem na tom, aby štěpení na parlamentní úrovni bylo znevěrohodněno děním na úrovni komunální. Ale vzhledem ke specifikům komunální úrovně a i k výsledkům voleb je jasné, že koalice ANO s ODS, respektive se Spolu, musely vzniknout.

Neznamená to, že se sbližují. V parlamentu jsou si hodně vzdálené. Navíc tady máme prezidentské volby, do kterých jde Andrej Babiš. Pokud chce uspět, bude muset oslovit levicové voliče a částečně i voliče extremistických stran. Tedy naopak se ta pomyslná ideová vzdálenost může ještě zvětšit.

Opravdu si tyto strany nejsou ani trochu blízké? Vzpomeňme třeba na situaci, kdy ODS společně s ANO odhlasovaly zrušení superhrubé mzdy. To byla výjimka?

V politice nikdy nevíte, jak se potkají zájmy jednotlivých aktérů. Hnutí ANO se tehdy rozhodlo rozdávat peníze tímto způsobem a zrovna se to slučovalo s ideovým východiskem klasické pravice, které je postavené na nízkých daních. ODS by popřela sama sebe, kdyby pro to nehlasovala. Nelze vyloučit, že někdy v budoucnu koalice ANO a ODS na parlamentní úrovni vznikne, ale k tomu je potřeba ujít ještě velmi dlouhou cestu.

V Praze koalice Spolu, jejíž součástí je i ODS, stále deklaruje zájem vládnout s Piráty a Starosty, na ustavujícím zastupitelstvu ale hlasovali s ANO. V tomto případě nejde o sbližování?

To se těžko hodnotí. Musíme vzít v úvahu, že v Praze ANO a ODS seděly čtyři roky v opozici. Uvnitř zastupitelských frakcí a klubů je navíc řada rozdílů, proto je to velmi těžko uchopitelné. Je jasné, že zástupci těchto dvou stran mají třeba k podpoře cyklostezek jiný vztah než Praha sobě a Piráti. V jiných otázkách si zase mohou rozumět jiné strany.

Může být pro ODS spojenectví s ANO něčím atraktivní?

Ano. Hnutí ANO je dnes už spolehlivější partner než v minulosti, kdy se jeho místní organizace často rozpadaly nebo byly rušeny. Když dodáte silný a jednotně hlasující zastupitelský klub, jste prostě atraktivní partner. ANO může být atraktivní partner pro koalici i v tom ohledu, že často nemá v podstatě žádné programové priority. Jednou oslovuje pravicové voliče, jindy levicové. Nekladou si ultimáta.

Znám případ, kdy v jednom našem statutárním městě chtěli postavit koalici bez ANO, ale pak zjistili, že se musí bavit s lidmi, kteří nejsou zkušení v politice, nejsou disciplinovaní, mají zatvrzelé názory, takže koalice s ANO byla rozumnější.

Co na to ale voliči?

Voliči ANO to spíš odpustí. Rychleji na tyto věci zapomínají, případně to pro ně není až tak důležité. Co se týče koalice Spolu v Praze, tak ta si musela odehrát pomyslnou hru, že se pokusila sestavit koalici bez ANO. Brzy však bude moci říct, že vyčerpala všechny možnosti. Voliči to do určité míry pochopí. Dobrý dojem to neudělá, ale zapomene se na to. Určitý díl odpovědnosti voliči přisoudí i Pirátům.

Ovlivnilo skládání koalic posílení SPD?

Koalice ODS a ANO by ve velkých městech vznikaly i tak, ale posílení SPD a dobrý výsledek ANO jsou určitě jedním z faktorů, který mohl ovlivnit četnost těchto koalic. Před čtyřmi lety v komunálních volbách propadli komunisti, ČSSD a právě SPD. V ten moment byla matematika jasná - strany mohly udělat koalici bez ANO.

Jelikož se letos SPD ve většině měst do zastupitelstva dostala, matematika je teď složitější. V Praze i kvůli zisku tří mandátů pro SPD má koalice Spolu dohromady s ANO většinu jen o jeden hlas. To znemožňuje koalici pouze těchto dvou subjektů. Koalice s převahou jednoho hlasu se totiž nedělají. To by museli mít domluvenou tichou a ne úplně přiznanou podporu někoho dalšího.

Dělo se spojování stran, které jsou na parlamentní úrovni tak rozdílné, v komunální politice i v minulosti?

Ano, to se od 90. let děje. Ještě v době před opoziční smlouvou, kdy bylo v parlamentu vyloučeno, že by ODS a ČSSD spolupracovaly, už existovaly poměrně funkční a dlouhodobé koalice ODS a ČSSD typicky v pražských městských částech nebo v Plzni. Příčinou mohla být touha po stabilitě, protože v koalici potřebujete partnery s disciplinovaným klubem. Dalším důvodem byly osobní vztahy. Ty jsou na komunální úrovni klíčové. Pokud si spolupráci s někým osobně vyzkoušíte a funguje to, nemáte důvod to měnit.

Vytlačilo hnutí ANO z obecních zastupitelstev ČSSD?

ANO vytlačilo ČSSD z parlamentu a od toho se odvíjí situace v komunálu. Strany oslovující levicové voliče jsou na parlamentní úrovni závislé. Pokud má strana dobré celostátní preference, může uspět v komunálu. To se týká velkých měst, v malých obcích je to hlavně o konkrétních lidech.