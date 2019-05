Babišovi vyvolení: za europoslance chce zaměstnance Philip Morris i přeběhlého piráta

Martin Hlaváček (vlevo) a Ondřej Knotek, dvě nové tváře, které patří do pětice hlavních kandidátů hnutí ANO do Evropského parlamentu. | Foto: Aktuálně.cz

Ani jeden z nich není veřejnosti takřka znám. Přesto mají oba dva vysokou šanci stát se novými europoslanci za hnutí ANO. Trojka kandidátky Martin Hlaváček a pětka Ondřej Knotek kryli premiérovi Andreji Babišovi při zahajování eurokampaně tiše záda a představeni byli jen velmi stručně. Proč si hnutí vybralo právě je dva, zjišťoval deník Aktuálně.cz. Ukázalo se mimo jiné, že Hlaváček dosud pracuje pro tabákovou firmu Philip Morris, zatímco Knotek za sebou táhne stín lídra Pirátské strany, jímž byl jen pár let zpátky.

Když předseda hnutí ANO Andrej Babiš zahajoval ve čtvrtek horkou část kampaně pro volby do Evropského parlamentu, stáli kousek za ním i Martin Hlaváček a Ondřej Knotek. Oba působili hodně nenápadně, během představování kampaně neřekli ani slovo. Přitom v případě zvolení můžou být už za pár týdnů důležitými tvářemi hnutí ANO, na které bude Babiš v unii spoléhat.

Nic přitom nenasvědčuje tomu, že by se opakovala situace, kdy od Babiše odešli během minulých let europoslanci za ANO Pavel Telička a Petr Ježek. Hlaváček s Knotkem zcela stojí za Babišovou politikou.

"Pan předseda je zkušený manažer a politik a já si vážím toho, co pro Českou republiku dělá. Když jsem viděl, jak vystupuje na Evropské radě, tak jsem si říkal, že konečně máme premiéra, který je na Evropské radě slyšet, domluví se a má úspěchy. Toto i další věci na něm oceňuji jako občan, bez ohledu na to, že jsem člen hnutí ANO," sdělil Aktuálně.cz Ondřej Knotek. Na dotaz, zda a jak vnímá kritiku, kterou na premiéra směřuje část veřejnosti, odpovídá stručně: "Pokud má někdo jiný názor, tak ať ho má."

Podobně mluví i Martin Hlaváček, který na rozdíl od Knotka v hnutí ANO není a kandiduje jako nestraník: "Jsem přesvědčený, že je to jeden z nejpracovitějších premiérů, které jsme v České republice měli. Vidím, jak aktivně se zajímá o zahraniční politiku a prosazování českých zájmů v Evropě," soudí.

Muž z tabákového byznysu

Deník Aktuálně.cz se však u Hlaváčka zajímal spíše o to, jaké zájmy chce v Evropské unii prosazovat on sám. Už od roku 2013 totiž pracuje pro tabákový koncern Philip Morris, kam přešel z postu náměstka ministra zemědělství v době Petra Bendla z ODS. První dva roky pobýval v Česku - zastával místo ředitele vnějších vztahů a seděl v představenstvu české pobočky Philip Morris. Poté odešel za hranice a nyní pracuje pro tuto firmu ve švýcarském Lucernu.

První pětka kandidátky ANO 1. Dita Charanzová

2. Martina Dlabajová

3. Martin Hlaváček

4. Radka Maxová

5. Ondřej Knotek

Na otázku, zda se ve Philip Morris věnoval lobbingu v Česku či Evropské unii, odpověděl, že jeho práce spočívala a spočívá spíše v koordinaci a spolupráci s partnery. "Mám na starosti kontakty s různými firemními partnery, například s různými dodavateli či pěstiteli," řekl.

Své působení v této tabákové firmě tak nepovažuje za něco, co by jej mělo nějak poškozovat. "Toužil jsem získat nějaké zkušenosti v soukromém sektoru, myslím, že můžou být ku prospěchu věci. S mou kandidaturou tato práce nijak nesouvisí. Dostal jsem nabídku od Dity Charanzové a přijal jsem ji," říká Hlaváček s tím, že v případě zvolení by ve firmě skončil.

"Znám ho jako skvělého parťáka," potvrzuje Charanzová. "Oba jsme v minulosti pracovali na ministerstvu zahraničí na malém odboru, který se věnoval Evropské unii. Martin patřil k těm, kteří odcházeli z kanceláře večer mezi posledními. Má podobnou tepovou frekvenci jako já, je to velmi pracovitý člověk," říká europoslankyně, která si podle svých slov na Hlaváčka vzpomněla, když přemýšlela, jaký tým vytvořit pro letošní evropské volby.

"Česká republika bude předsedat Evropské unii, a já potřebuji lidi, kteří budou schopní mimo jiné z Bruselu pomáhat českému předsednictví. On patří mezi ty, kteří už předsednictví zažili, má navíc kontakty mezi diplomaty a ve státní správě. V tomto dokáže odvést kus práce," míní Charanzová.

Děvětatřicetiletý Hlaváček o sobě říká, že ho diplomacie vždy bavila. Po studiu zemědělské univerzity absolvoval diplomatickou akademii, po které nastoupil na ministerstvo zahraničních věcí. Brzy se ocitnul v Bruselu, kde téměř sedm let pracoval na Stálém zastoupení České republiky. Podle svých slov se mu podařilo společně s dalšími lidmi ochránit víc než dvacet českých výrobků tak, aby měly označení tradiční česká specialita a tak byly i chráněny.

Zkušenosti má ale i s českou politikou a státní správou, v roce 2012 totiž pracoval jako náměstek ministra zemědělství a podílel se na vyjednávání několika reforem společné zemědělské politiky. Brzy nato však skončil a přišlo již zmíněné angažmá u Philip Morris. Teď je ale evidentně rád, že opět míří k diplomacii a politice. "Tým, který dává Dita dohromady, je dobrou zárukou toho, že budeme pracovat pro Českou republiku," věří Charanzové.

Přeběhlík od pirátů

Tolik zkušeností zatím druhý muž v první pětici kandidátky ANO - Ondřej Knotek - nemá. Politice se věnoval především na regionální úrovni, konkrétně v Mariánských Lázních, kde byl dokonce lídrem kandidátky pro komunální volby v roce 2014. Ovšem pozor, nebyl lídrem ANO, ale konkurenčních pirátů.

"Byl jsem čtyři roky zastupitelem za Pirátskou stranu a jednu dobu také radním," vrací se Knotek k tomuto období, kdy měl dokonce šanci jako lídr obsadit post starosty města. On ovšem místo toho zůstal jen zastupitelem a v roce 2015 se začal od pirátů vzdalovat. Mezi důvody tehdy uvedl mimo jiné to, že necítí dostatečnou důvěru členské základny k svým postojům a také nemá dostatek prostoru se účastnit celorepublikových akcí strany kvůli značnému vytížení v pracovním a osobním životě.

S odstupem času se už nechce o svém "pirátském životě" příliš bavit, což vysvětluje tím, že tato doba je pryč a on věří, že se s piráty nerozešel ve zlém. "Myslím si, že nastanou v Evropském parlamentu situace, kdy všech 21 zvolených europoslanců za Česko bude muset táhnout za jeden provaz. A pokud bych byl mezi nimi, určitě bych neviděl žádnou překážku ve spolupráci s piráty," říká.

Pro svůj stranický přestup má ale jednoduché vysvětlení. "Dělám v zahraniční průmyslové firmě, ve které jsem zvyklý na to, že jde o prostředí, které je co nejlépe řízené, pracuje se efektivně, s jasnými úkoly i výsledky. Takové prostředí, které mi vyhovuje, jsem našel v hnutí ANO. U pirátů to fungovalo jinak a mně to nevyhovovalo," odpovídá na dotaz Aktuálně.cz při ohlížení do minulosti.

Mnohem raději se ale baví o své práci pro lucemburskou společnost, která v Tachově vyrábí plynové ventily, a on v ní zastává post manažera kvality. "Mám mimo jiné na starosti povinnost zavádět do praxe konkrétní evropské směrnice, takže před zástupci Evropské komise obhajuji naše výrobky a dokazuji, že je vyrábíme podle evropských směrnic," říká s tím, že tyto zkušenosti s evropskou legislativou a úředníky bude moci využít jako možný europoslanec.

Zájem o evropské dění ho přivedl také k jedničce kandidátky ANO Ditě Charanzové, kterou potkával na pražských akcích týkajících se evropské politiky. Když ANO začalo následně tvořit kandidátku pro volby, přihlásil se a získal nominaci svého Karlovarského kraje. Odtud už nebylo daleko k pátému místu na kandidátce.