Ani největší centrum již nestačí náporu uprchlíků. Pomoci musí vláda, zní z Prahy

Když vedení Prahy v pátek přesunovalo své centrum pomoci z Městské knihovny do podstatně většího Kongresového centra, věřilo, že takto rozsáhlé prostory budou pro uprchlíky stačit. Jenže už v pondělí po poledni museli hasiči oznámit stop stav pro přijímání dalších uprchlíků v hlavním městě. Před Kongresovým centrem jich stojí tolik, že patrně nebudou během pondělí odbaveni ani ti, co už přišli.

"Pokud se situace nezmění, dostaneme se do stavu, kdy budeme muset vyhlásit stop stav," avizoval v pondělí kolem poledne pražský primátor Zdeněk Hřib. Od jeho upozornění neutekla ani hodina a jeho slova se naplnila - pražské centrum pomoci v Kongresovém centru přestalo další přicházejí uprchlíky brát. "Personální kapacity jsou vyčerpané a nemáme kde dál brát. Nápor přesahuje možnosti metropole," prohlašuje primátor.

Hlavní problém spočívá v tom, že naprostá většina uprchlíků si vybírá v České republice za cíl Prahu, takže některá jiná krajská centra pomoci jsou poloprázdná. Jenže, jak upozorňují například zástupci hasičů, nikdo nemůže uprchlíky nutit, aby jezdili v Česku jinam než do Prahy. "Budu apelovat na ministra vnitra Víta Rakušana za větší přerozdělování příchozích do jednotlivých krajů," vzkazuje primátor Hřib.

⚠️ S ohledem na dlouhé čekající lhůty Krajské asistenční centrum pomoci Praha (KACPU) nebude během následujících 24 hodin přijímat nové uprchlíky.



🚒 Odbavení osob bude přesměrováno na ostatní méně vytížená krajská asistenční centra pomoci převážně hasičskými autobusy. — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) March 7, 2022

Podle něho potřebuje Praha pomoc také od armády, protože už nemá pro uprchlíky ani ubytování. "V tuto chvíli je nemáme možnost ubytovávat na území Prahy. Snažíme se zajistit ubytování u soukromníků, ale chybí nám nějaká vládní pravidla, aby v tomto nebyl chaos," tvrdí Hřib.

Pražským centrem prošlo už přes 15 tisíc uprchlíků, z toho přes tisíc získalo od města ubytování. "To je obrovské číslo, a počty přicházejících uprchlíků dál narůstají. Všechny je potřeba obsloužit, zajišťujeme například i stravování a další věci," upozorňuje náměstek primátora Petr Hlubuček s tím, že velmi pomáhají mnohé neziskové organizace i firmy.

Uprchlíci často nechtějí jinam než do Prahy

Jen pro představu, například jen za neděli zpracovali v pražském centru 3300 žádostí, další tisíce lidí čekají na vyřízení. Že by Praha otevřela další centrum, není pravděpodobné. "Není to možné realizovat. Další prostory bychom sice asi našli, ale jde také o kapacitu lidí, kteří zpracovávají žádosti uprchlíků," upozorňuje primátor. Celkem 45 přepážek, které nyní v centru fungují od cizinecké policie, přes zdravotní pojišťovnu až například pro pracovníky odboru azylové a migrační politiky, je maximum.

Generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček tvrdí, že hasiči dávají všemi možnými způsoby uprchlíkům najevo, aby jezdili do jiných center než do toho pražského. "Oni se nám ale stejně do Prahy vrací, i když třeba vlak s nimi v Praze nezastaví," sdělil Vlček v České televizi.

Podle něj jsou autobusy připravené převážet uprchlíky jinam, například po Středočeském kraji, do Liberce, na Vysočinu nebo do Českých Budějovic. "Ale zatím je to na vůli jednotlivých uprchlíků, jestli chtějí nebo nechtějí jet jinam. Nemůžeme jim to nijak nařídit. Jakmile jsou propuštěni do schengenského prostoru, tak pro ně platí volný pohyb osob," vysvětloval šéf hasičů. A naznačil, že patrně bude potřeba rychlá změna zákona. Více by mělo být v tomto jasno po úterním jednání Ústředního krizového štábu, na kterém bude mimo jiné přítomen ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).