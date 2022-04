Žalobce: S příchodem hejtmana z ANO brala jeho poradkyně statisíce za fiktivní práci

Někdejší poradkyně ústeckého hejtmana Vladislava Marschallová se u soudu zodpovídá z toho, že připravila největší regionální firmu o více než 300 tisíc korun. Státní zástupce ji obžaloval z podvodu. Marschallová si podle něj účtovala peníze za práci, kterou neodvedla. V krajním případě jí hrozí osm let vězení. Aktuálně.cz má k dispozici obžalobu ke kauze. Někdejší poradkyně hejtmana vinu odmítá.

Pohled na pracovní náplň Vladislavy Marschallové v listopadu 2020 napovídal, že je velmi vytížená. Pracovala jako asistentka poslance Jana Schillera (ANO), který byl čerstvě také hejtmanem Ústeckého kraje. S jeho příchodem do úřadu se mu stala poradkyní pro zahraničí, zdravotnictví a vnější vztahy. Měla i politickou funkci. Byla místopředsedkyní hnutí ANO v regionu.

Po nástupu Schillera do čela kraje jí k pozici asistentky a poradkyně přibyla další dvě místa. Získala je v největší firmě regionu Krajská zdravotní, jež tehdy spravovala pět největších nemocnic v kraji. Společnost je v majetku regionální samosprávy. Marschallová měla zodpovídat za komunikaci firmy s médii, její další úkol byla organizace očkovacích center.

"Při uzavření smluv zatajila, že v danou dobu má již uzavřeny další dvě smlouvy se zaměstnavatelem Ústecký kraj (…), přičemž z výše uvedeného jí muselo být zřejmé, že pro Krajskou zdravotní nebude činnost vykonávat již jen z důvodu své časové vytíženosti," stojí v obžalobě, kterou má Aktuálně.cz k dispozici a již začal ústecký okresní soud tento týden projednávat.

Na zápisu z porady jen jako host

Dva nové kontrakty byly pro Marschallovou velmi výhodné. Díky nim pobírala coby základní měsíční příjem celkem 112 400 korun, i s bonusem si mohla přijít až na 128 tisíc. To je víc, než inkasoval předseda představenstva Krajské zdravotní. Víc než náměstci generálního ředitele. A téměř tolik, kolik si vydělal sám ředitel. Kontrakty měla uzavřené do konce května roku 2021.

"V úmyslu získat finanční prospěch při uzavírání pracovněprávních smluv se společností Krajská zdravotní tuto uváděla v omyl ohledně své připravenosti plnit jako zaměstnanec (…) pracovněprávní úkoly (…), ve prospěch poškozené Krajské zdravotní prokazatelně ničeho neodvedla, ale navzdory tomuto formálně činnost vykazovala, aby vyinkasovala odměnu," popisuje žalobce Zdeněk Ovčačík.

Náklady Krajské zdravotní na odměny pro Marschallovou včetně odvodů dosáhly 305 tisíc korun, čistého inkasovala za dobu platnosti smluv 207 tisíc. Její podvodné jednání vyvozuje žalobce mimo jiné ze zápisů jednání vakcinačního štábu Krajské zdravotní, jejž měla Marschallová z podstaty svého kontraktu řídit.

"Dle zápisu z jednání vakcinačního štábu Krajské zdravotní dne 11. ledna 2021 není obviněná vůbec uvedena členem vakcinačního štábu (…), na zápisu z jednání tohoto štábu ze dne 18. ledna, 25. ledna, 1. února, 8. února, 25. února a 4. března 2021 je obviněná uvedena toliko mezi přizvanými hosty," popisuje státní zástupce.

Znali ji jen jako poradkyni

Podle smluv měla Marschallová vedle vakcinace řídit i komunikaci Krajské zdravotní navenek. Jenže firma má své tiskové oddělení, jež čítá pět zaměstnanců. Mediální úsek v té době vedla a dodnes vede Jana Mrákotová. S Marschallovou proto měly úzce spolupracovat. Jenže nespolupracovaly.

"Obviněnou Marschallovou zná, setkávala se s ní v rámci plnění svých pracovních povinností. O pracovním postavení obviněné v Krajské zdravotní jí však není nic bližšího známo," cituje státní zástupce Ovčačík výpověď Mrákotové během vyšetřování.

Z obžaloby plyne, že o roli Marschallové v Krajské zdravotní nevěděl prakticky nikdo z klíčových postav firmy. Ať už to byl radní kraje pro zdravotnictví Radim Laibl či tehdejší člen představenstva společnosti Ondřej Štěrba. Nesetkali se ani s žádným pracovním výstupem Marschallové ve prospěch Krajské zdravotní. Měli ji za hejtmanovu poradkyni.

"On sám neviděl konkrétní pracovní výstupy obviněné pro Krajskou zdravotní, s obviněnou sice jednal, ale byl v domnění, že tato pracuje jako poradkyně hejtmana," píše žalobce Ovčačík, co kriminalistům při podání vysvětlení sdělil bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který v té době působil v představenstvu firmy.

O stupeň níž než generální ředitel

Byla to právě práce ve prospěch hejtmana, kterou Marschallová vydávala za výkony pro Krajskou zdravotní. Český rozhlas už dříve podrobně její výkazy práce zmapoval. Třeba loni 21. ledna seděla na zasedání ústeckého krajského zastupitelstva, ale do výkazu 12 hodin strávených na zastupitelstvu zanesla jako práci pro Krajskou zdravotní.

Loni v únoru se nestandardní platové podmínky Marschallové donesly do představenstva firmy. Jeho člen Leoš Vysoudil požádal předsedu Jindřicha Zetka, ať oba kontrakty sežene a předloží je k projednání. Představenstvo se chystalo zasednout 9. března. Manažerské vedení firmy v čele s generálním ředitelem Alešem Chodackým však smlouvy o dva týdny dříve vypovědělo.

Na zasedání představenstva vyšlo najevo, že to byl právě Chodacki, kdo smlouvy s Marschallovou předtím uzavřel. Bez vědomí nadřízených z představenstva. Na zmíněném březnovém jednání jim nedokázal vysvětlit, proč Marschallovou přijal a jakou práci odváděla. Představenstvo ho proto odvolalo.

"Její pozice byla o jeden stupeň níž, než je generální ředitel, podléhala přímo jemu. Takové smlouvy ale schvaluje představenstvo, bylo povinností pana generálního ředitele takovou smlouvu předložit," řekl už dříve Aktuálně.cz Zetek. Když nechal Chodackého odvolat, obratem proti němu zasáhla rada kraje s hejtmanem Janem Schillerem. Z představenstva ho vyhodila.

Státní zástupce navrhuje podmínku

Marschallová při vyšetřování odmítla vypovídat. Uvedla jen, že pracovní úkoly plnila a že se s ní tehdejší ředitel Chodacki dohodl na spolupráci na popud Zetka. To samé zopakovala před soudem. "Věděl, co dalšího dělám. Nabídl mi smlouvy, řekl mi částku. Já to přijala. Neměla jsem důvod mít pochybnosti," uvedla. Svá tvrzení je prý soudu připravená prokázat. Zetek její verzi odmítá.

Během vyšetřování potvrdila její verzi ze sedmi vyslechnutých svědků jediná náměstkyně pro řízení lidských zdrojů v Krajské zdravotní Vlasta Kašparová. Podle ní Marschallovou skutečně přivedl do společnosti Zetek, který měl také stanovit výši její odměny. Ve firmě se podle ní běžně pohybovala a práci odváděla na základě smluv.

Podvodu se měla Marschallová dopustit v době, kdy v Česku platil nouzový stav. Kvůli tomu jí hrozí až osm let vězení. "Vzhledem k osobě obviněné jakožto osoby bezúhonné navrhuji uložit jí trest výchovného charakteru, a to při spodní hranici zákonné trestní sazby (2 roky), jehož výkon by byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 3 let," navrhl však v obžalobě státní zástupce.

Když loni v březnu vyšlo podezřelé angažmá Marschallové najevo, její politická kariéra skončila. Hejtman Schiller s ní rozvázal spolupráci, přišla i o místo místopředsedkyně ANO v regionu. Nyní je podle svých slov bez práce. Policie původně obvinila i někdejšího ředitele firmy Aleše Chodackého, který s ní smlouvy podepsal. Žalobce však jeho stíhání podmíněně zastavil.