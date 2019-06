Ambasády se ptaly, jak mají “komunikovat” demonstrace. Doporučení stopl Úřad vlády

Andrej Babiš si v pondělí postěžoval, že ministerstvo zahraničí si prý neví rady, jak mají ambasády v cizině komunikovat dění kolem demonstrací pořádaných spolkem Milion chvilek pro demokracii. Ministr zahraničí Tomáš Petříček pro Aktuálně.cz potvrdil, že se jeho resort v této věci na Úřad vlády opravdu obrátil a k připomínkám tam poslal návrh vyjádření. Úřad však se zněním nesouhlasil, takže přípravy dokumentu zastavil. Podle Petříčka bylo jediným cílem mít jednotné vyjádření v zahraničí.

"Teď se na mě nedávno obrátilo ministerstvo zahraničních věcí s nějakou komunikací. Ano, je pravda, že my jsme tady včera měli největší demonstraci od revoluce. A vy údajně nevíte, jak to máte komunikovat. Tak to mě strašně mrzí," řekl premiér na závěr svého projevu na Konferenci ekonomických diplomatů v Černínském paláci.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček Aktuálně.cz potvrdil, že úředníci ministerstva minulý týden opravdu pro ambasády v zahraničí připravili návrh komunikačního doporučení.

"Obsahoval kontext a shrnutí aktuálního dění v ČR, a to včetně probíhajících demonstrací. Toto doporučení obsahovalo například sdělení, že nebyly zaznamenány zásahy do fungování nezávislé justice a že ministerstvo zahraničí uznává a respektuje nezávislost evropských institucí," popsal obsah zmiňovaného dokumentu ministr Petříček.

Dokument ale nakonec na ambasády nedorazil. Zasekl se na Úřadu vlády, kam ho ministerstvo poslalo k připomínkám. "Úřad vlády s navrženým zněním nesouhlasil a přípravy komunikačního doporučení úplně zastavil," vysvětlil ministr.

Podle Petříčka bylo jediným cílem získat jednotnou pozici ČR v zahraničí, aby ambasády věděly, jak mají demonstrace komunikovat.

Co konkrétně se úřadu ve znění komunikačních doporučení nelíbilo, zatím Úřad vlády na dotaz Aktuálně.cz neupřesnil. Babiš ale v projevu před ekonomickými diplomaty prohlásil, že pokud si někdo neví rady, má se obrátit přímo na něj. "Já si myslím, že jste všichni inteligentní, čtete noviny, a pokud máte nějaké pochybnosti nebo se chcete na něco zeptat, klidně mi napište mail nebo pošlete smsku, já vám poradím, jak komunikovat," vzkázal premiér.

Nedělní demonstrace na pražské Letné se podle propočtu z dat mobilního operátora účastnilo přes 280 tisíc lidí a byla tak největší od revoluce.