před 50 minutami

Několik desítek ekologických aktivistů, kteří protestují proti prodloužení provozu chvaletické elektrárny, zablokovalo v pátek odpoledne hlavní vjezd do elektrárny. Další desítky se jich utábořily u vedlejšího vjezdu. Jedni z iniciátorů protestu z občanského hnutí Limity jsme my uvádí, že na místě byly až stovky demonstrantů. Okupace potrvá minimálně do rána, možná déle, uvedl Jan Polášek z iniciativy Občané za konec doby uhelné.