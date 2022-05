Babiš jen oblbuje voliče a nepracuje. Prezidentem nebude, říká šéfka sněmovny Adamová

Největší vinu na vyhrocených vztazích ve sněmovně nese ANO a jeho šéf Andrej Babiš, míní předsedkyně Poslanecké sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Nevěří proto v jeho úspěch v prezidentských volbách. Vládní koalice zatím svého kandidáta nemá, podle Adamové je ale ještě dost času. "Nebojte, někoho najdeme," tvrdí v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Situace mezi vládními a opozičními poslanci je vyhrocená nejvíce za poslední léta. Co uděláte pro to, aby sněmovna začala normálně fungovat?

Nejsem spokojená s tím, jak letos sněmovna funguje, jak často je paralyzovaná opozicí a jaká atmosféra tady panuje. Do velké míry je to dáno hnutím ANO, které svým chováním prokazuje, že je opravdu jenom politickou pobočkou holdingu Agrofert. K obstrukcím ANO se navíc občas přidává SPD, takže situace je tady skutečně vyhrocená a nepřátelská.

Myslíte si, že byste mohla nějak přispět ke zlepšení situace?

Je třeba se poučit z vlastních chyb, které jsme udělali. A určitě jsme jako vládní většina nějaké chyby udělali.

Jaké?

Byli jsme k opozici občas příliš vstřícní. Jenže jsme zjistili, že oni si to vykládali jako naši slabost, nikoliv vstřícnost. Když jsme byli v opozici my, byli jsme hnutím ANO naprosto válcovaní a neměli jsme téměř vůbec možnost projednávat vlastní návrhy zákonů. My se takto nechováme.

Nechybí ale občas větší vstřícnost i vládním poslancům? Není přece jen snahou většiny poslanců hledat nejlepší řešení pro občany?

Nemůžu s vámi v tomto souhlasit. Myslím, že motivace většiny kolegů v opozici taková není. U poslanců ANO je motivací to, aby je jejich šéf pochválil, aby mu udělali dobrou službu a aby s ním byli co nejvíce zadobře. Protože potom mají šanci, že budou nadále ve sněmovně, což je pro mnohé maximum jejich kariéry.

Nemáte sama na rozhádanosti sněmovny svůj podíl? Neměla by být předsedkyně sněmovny ve výrocích mírnější?

Jsem taková, jaká jsem, nechci se přetvařovat. Ale myslím, že mě čtete trošku jinak, než jaká je realita. Jsem člověk, který se umí dohodnout na kompromisu. To, že vznikla naše koalice Spolu, je přece i moje práce, stejně jako dalších předsedů stran koalice. Odvedli jsme spoustu práce. A důležité bylo, že jsme uměli a umíme hledat konsenzus.

Nevolíte někdy hodně ostré výrazy?

A pan Babiš či Okamura si můžou říkat, co chtějí, a můžou nás často urážet? Řekněte mi nějaký příklad, kdy jsem podle vás zvolila příliš ostrý výraz.

Já se vás jen ptám. Je třeba správné označovat Andreje Babiše za zloděje, když soud nic takového zatím nekonstatoval?

Když někdo všechny obelhává, tak si myslím, že takové označení je správné. On s Čapím hnízdem obelhal nejen veřejnost, ale i celý dotační systém proto, aby se obohatil.

Ale zatím nebyl odsouzen. Je obžalován z dotačního podvodu v hodnotě přibližně 50 milionů korun.

Soud to bude brzy konstatovat. Já jsem přesvědčena, že to jinak nemůže dopadnout. Pro mě už je zloděj. Není možné, aby nás on a předseda SPD Tomio Okamura neustále napadali, a my mlčeli. Já jen nazývám věci pravými jmény. A na rozdíl od nich nelžu.

Byla jste vždycky tak ostrá jako v poslední době?

Já jsem pořád stejná. Myslím si, že právě to mě dostalo tam, kde jsem. Musela jsem se o sebe postarat, nemohla jsem se spoléhat na to, že mi rodiče někde umetou cestičku. Jsem jenom přímá. Říkám věci tak, jak je myslím.

Mám buldočí povahu, jinak bych v politice nebyla

Část veřejnosti i opozice jste nadzvedla tvrzením, že vlády mají vytvářet podmínky, aby se sami lidé o sebe postarali.

Myslela jsem to tak, že lidé se mají chovat co nejvíce zodpovědně, a až když si skutečně nemůžou pomoci sami, tak jim pomůže stát. Není možné žít na dluh, nemůže tak žít ani stát, ani jednotlivec. Moji rodiče by nikdy nejeli na dovolenou na dluh. Nepůjčili by si na ni. Tak na ni nejezdili.

Někdy ale nezbývá nic jiného než se zadlužit.

Zadlužit se má smysl, když si chcete pořídit například dům nebo byt nebo si je opravit. To je smysluplná investice. Ale půjčovat si na dovolenou u moře je mimořádně nezodpovědné. Toto mám v krvi, takto mě vychovali rodiče. Takový je podle mě správný přístup k životu. Žití na dluh by způsob řešení problémů minulé vlády. Systém zadlužování využívala minulá vláda. Kdo to neviděl, tak nechtěl vidět důsledky. Jsem ráda, že moji rodiče takto uvažovali a s námi, třemi dětmi, se hlavně starali o to, abychom měli kde bydlet, co jíst a měli vzdělání. Já jsem s rodiči nikdy nebyla na dovolené.

Někam jste si zajeli, ne?

Akorát tak "na maltu". To se tak říkalo, když někdo opravoval dům a dělal s maltou. Moje máma byla v zahraničí přibližně dvakrát. A to až se mnou, kdy jsem byla dospělá a mohli jsme si to dovolit.

Když jste se ptal, jestli nejsem moc ostrá, tak já myslím, že mám spíš trošku buldočí povahu. Vím moc dobře, že kdybych ji neměla, tak vysoce pravděpodobně dnes v politice nejsem. Ale nepřipadám si až tak ostrá. Vám to tak přijde?

Poměrně často ano. Neříkají vám to lidé?

Víte, s čím se setkávám nejvíc? Když kamkoliv v této zemi přijedu, tak mi lidé říkají, že jsou strašně rádi, že v této těžké situaci, kdy diktátor Putin rozpoutal válku, vládne zrovna naše koalice.

Vraťme se ještě ke sněmovně. Jak konkrétně chcete zlepšit současný stav?

Chci udělat pracovní skupinu napříč politickým spektrem, ve které bychom se bavili o změnách jednacího řádu. Ale vím, že to není samospásné. Není jiná cesta než se s opozicí nějak dohodnout na změnách.

A když se nedohodnete?

Můžeme fungovat formou mimořádných schůzí, na kterých je výrazně omezena možnost, aby mnozí poslanci mohli tak dlouho řečnit. Jednou jsme to zkusili a možná v tom budeme pokračovat. Jen možná trochu změníme taktiku, nebudeme na jednu schůzi dávat tolik zákonů jako dosud. Dáme tam vždycky jen jeden.

Nebojte, prezidentského kandidáta najdeme

Nestane se vámi tolikrát vzpomínaný Andrej Babiš už za pár měsíců prezidentem? Zejména když zatím jediný, kdo má podle průzkumů šanci ho porazit, je generál ve výslužbě Petr Pavel, kterého jako vládní koalice podpořit nechcete?

Generál Pavel se prezentuje jako občanský kandidát, který neusiluje o podporu politických stran. Takže nemá smysl se vlamovat do dveří, které jsou zavřené. Navíc si myslím, že 32 let po revoluci určitě máme na víc, než abychom podporovali člověka, který si zkrátka s minulým režimem trochu zadal. Byť se teď k tomu staví čelem a kromě jiného sloužil na velmi vysoké pozici v NATO, kde určitě udělal kus dobré práce pro naši zemi.

Necítíte, že u příznivců vládních stran roste nervozita, jestli se najde někdo, kdo má šanci Babiše porazit?

Chápu jejich nervozitu a obavy, ale já se domnívám, že Andrej Babiš neuspěje. Nebude prezidentem. Jeho současný strop je oslovit maximálně 30 procent občanů. Což bylo vidět i ve volbách do sněmovny, kdy ani tolik občanů neoslovil.

Jste o tom přesvědčena?

Pevně věřím, že prezidentem bude skutečný demokrat, který si nezadal s minulým režimem a nemá na krku obžalobu.

A kdo tedy bude prezidentem?

Uvidíme. Ještě počkejme. Ještě zbývá přes půl roku.

Ve vaší koalici se debatuje mimo jiné o senátoru Pavlu Fischerovi. Slyšel jsem ale, že se patrně podpory nedočká.

Pavel Fischer v Senátu ukazuje, že je velmi schopným politikem, který dělá velmi dobrou práci. Ale nejsem si úplně jistá, že dokáže oslovit alespoň 50 procent občanů. Pro mě by byl samozřejmě v druhém kole proti Babišovi naprosto jednoznačnou volbou, ale my potřebujeme kandidáta, který se dostane do druhého kola.

Občas v politických kuloárech slyším, že není úplně vyloučena kandidatura Petra Fialy.

Petr Fiala je výborný premiér a určitě by byl i výborný prezident, protože to je skutečný státník. Za několik málo měsíců, co je premiérem, to už mnohokrát dokázal. Je to vyzrálá osobnost, která by funkci prezidenta zastávala brilantně. O tom nepochybuji. On chce ale zůstat premiérem.

Co předseda Senátu Miloš Vystrčil?

Ten je velmi kvalitním politikem. Nechci ale probírat jméno po jméně.

Co když nakonec nepřijdete s vůbec nikým?

Je důležité, aby ten, kdo půjde do prezidentské volby, do ní skutečně šel s tím, že chce vyhrát. To je úplný základ. Takových osobností je ale opravdu velmi málo. Méně, než mnozí tuší. Ale nebojte. Někoho najdeme.

Nervozitu chápu, ale nenecháme nikoho padnout

Říkáte, že Babiš nedokáže získat většinu voličů, ale nemůže se stát, že kvůli zhoršující se ekonomické situaci ještě voliče nabere?

My jsme začali vládnout v situaci, když tady byla na vzestupu pandemie, řešili jsme rozpočet, který enormně zvyšoval zadlužení země, a nám se podařilo splnit slib, že ho snížíme. A povedlo se nám to o sto miliard. Následně začala válka, která nás v řadě ohledů ovlivňuje. My jsme ale přišli s několika efektivními opatřeními. Snažíme se dělat všechno pro to, aby byla naše pomoc pro lidi přehledná a oni se nenechávali různými populisty strhnout k mylnému pocitu, že vláda nic nedělá.

Neobáváte se, že budete ztrácet voliče?

Neztrácíme je. Samozřejmě, chápu nervozitu mezi lidmi, chápu jejich obavy. Ale my na to reagujeme. Nenecháme nikoho padnout.

Viděl jsem Babišův program na tento týden. Co den, to jízda za voliči. Do toho velká kampaň. Jste si jistá, že lidi nedostane na svou stranu?

Není jediný, kdo jezdí mezi lidi a hovoří s nimi. Já mám příští týden také setkání s lidmi. On si prostě jede svou předvolební kampaň. Podívejte se na jeho docházku tady ve sněmovně. Prakticky tady vůbec není. Jen když je tady bod, na kterém mu osobně záleží, tak si střihne tříhodinový projev. Ale jinak tady nedělá nic. Nesedí v jediném výboru právě proto, aby měl volné ruce a mohl oblbovat voliče mnoha nepravdami.

Ale část lidí mu věří, jeho hnutí ANO má stále vysokou podporu.

Je to stejné oblbování jako jejich současná kampaň, která se tváří, že náhodní občané tvrdí, jak bylo za Babiše líp. Ovšem ve skutečnosti to říkají členové jeho hnutí. Je to typická Babišova mašinerie. Vypadá jako nablýskané auto, ale ve skutečnosti je to žigulík, který vás nikam nedoveze, má rezavý podvozek a ještě k tomu píchnuté všechny čtyři gumy. Klasický Babiš.

Nepovažujete s odstupem času za chybu, že jste nevstoupila do vlády jako šéfka strany? Občas slýchám názory, že jste utekla od odpovědnosti, protože jste před volbami mluvila o tom, jak chcete vést ministerstvo práce a sociálních věcí.

Teď už můžu otevřeně říci, že o toto ministerstvo projevila pro svého předsedu eminentní zájem KDU-ČSL. Pro ně to byla klíčová priorita při jednání, my jako TOP 09 jsme měli prioritu ministerstvo zdravotnictví.

Ale přece jen při vedení sněmovny není člověk zdaleka tolik na očích voličům.

Ale já se tady snažím dělat řadu důležitých věcí. Například minulý týden byla v České republice na mé pozvání významná běloruská opoziční politička Svjatlana Cichanouská. Logicky je teď veškerá pozornost věnována Ukrajině, ale neměli bychom zapomínat ani na boj Bělorusů za svobodu a demokracii v jejich zemi.

Sledoval jsem její návštěvu, které se dostalo skutečně velké pozornosti. Ale vyslyší čeští politici její přání kromě toho, že se s ní mnozí vyfotili?

Věřím, že ano. Usilujeme o to, aby v České republice bylo běloruském centrum, které by mohlo být až diplomatickým zastoupením opozice v zahraničí. Snažím se jí v tom pomáhat. Jsem také ráda, že tady vznikne Skupina přátel svobodného Běloruska.

Zaujalo mě, že proti diktátorovi Lukašenkovi stojí tato žena, která na tiskovce působila z blízkosti poměrně dost křehce a hodně smutně. Čemuž se ale asi není co divit.

Jen si vezměte, že má manžela, který byl v Bělorusku nespravedlivě odsouzen k 18 letům vězení. Mají spolu dvě děti, a když jsme si spolu povídaly, říkala mi, že se jí děti často ptají, kde je táta, co s ním je a co s ním bude. Svěřila se, že často myslí na to, že on vůbec neuvidí své děti dospívat, pokud si bude muset odpykat celý příšerně dlouhý trest. I proto jsem přesvědčená, že má smysl na situaci v Bělorusku upozorňovat. Stejně jako jinde, kde jsou porušovaná lidská práva. Jsem ráda, že jsem právě v čele Poslanecké sněmovny a můžu pomáhat mimo jiné v boji za lidská práva.