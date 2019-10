Americká armáda se přesune ze Sýrie na západ Iráku, má bojovat proti Islámskému státu

Američtí vojáci, kteří se stáhnou ze Sýrie, odejdou do západního Iráku. Podle agentury AP to prohlásil šéf Pentagonu Mark Esper. Armáda Spojených států přitom bude nadále pokračovat v operacích proti Islámskému státu (IS) na Blízkém východě, aby zabránila jeho opětovnému vzkříšení, dodal americký ministr obrany.

Bílý dům počátkem tohoto měsíce překvapivě oznámil stažení téměř celé tisícovky amerických vojáků, kteří dosud působili po boku kurdských bojovníků na severovýchodě Sýrie. Nařízení prezidenta Donalda Trumpa týkající se odchodu amerických sil ze Sýrie vyvolalo vlnu kritiky. Trump nicméně v reakci odmítl, že by své kurdské spojence pomáhající Západu v boji proti islámským radikálům opustil. Turecko následně zahájilo na severu Sýrie rozsáhlou ofenzivu proti kurdským milicím YPG, které Turci řadí k teroristům a ke spojencům v Turecku zakázané Strany kurdských pracujících (PKK). Ankara tvrdí, že chce u syrské hranice vytvořit bezpečnou zónu a zajistit tak podmínky pro návrat syrských uprchlíků. Americký viceprezident Mike Pence ve čtvrtek vyjednal klid zbraní, ale Kurdové i Ankara se navzájem obviňují z jeho porušování. Americký ministr obrany Esper v letadle cestou na Blízký východ nevyloučil možnost, že by se američtí vojáci vypravovali na protiteroristické mise z Iráku do Sýrie. Stahování má být dokončeno v průběhu dnů až týdnů. Několik stovek amerických vojáků prý již Sýrii opustilo. Příslušníci armády Spojených států, kteří míří do Iráku, budou mít dva hlavní úkoly. "Jedním bude pomoc při obraně Iráku a druhým provádění operací proti Islámskému státu," řekl Esper. Zhruba 200 až 300 amerických vojáků zůstane na základně Tanf v jižní Sýrii, aby nadále bojovali proti zbytkům IS.