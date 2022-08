Aktuálně+ | Tři tipy na výlet. Vydejte se za hranice i prozkoumat místa v Česku

Do konce prázdnin zbývá posledních pár dní. Kam vyrazit na výlet nebo prodloužený víkend? Možností se nabízí spousta. Tři tipy od Aktuálně+ vás mohou inspirovat - oslovili jsme tři členy redakce, kteří se s vámi podělí o svá oblíbená místa.

Vypnout počítač, notifikace na mobilu a vyrazit na poslední prázdninovou výpravu. Takhle jednoduché by to mělo v ideálním případě být. Ne každý ale ví, která místa by se ve chvílích volna vydal prozkoumat. Vyrazit do přírody? Do města? Po Česku? Do zahraničí? Pokud patříte mezi ty, kteří se rozhodnout nemohou, možná vám nabízíme řešení.

Dan Poláček doporučuje: Svatý Jan pod Skalou

Dan Poláček je obrazový editor. Připravuje unikátní galerie, které u nás na webu vidíte každý den. Kolorované galerie, galerie popisující historické události nebo galerie, které zachycují současné dění ve společnosti.

"Pokud bych měl na první dobrou doporučit nějaký výlet v okolí Prahy, tak mi na mysli vytane Svatý Jan pod Skalou. Jedná se o malebné místo, vzdálené přibližně 30 kilometrů od Prahy, nedaleko hradu Karlštejn. Obec, nad kterou se tyčí impozantní Svatojánská skála s nádhernou vyhlídkou po Českém krasu, oči zvídavého turisty potěší rovněž kostelem Narození svatého Jana Křtitele, který uvnitř skýtá unikátní vchod do travertinové jeskyně svatého Ivana. Ten zde podle pověsti nalezl své poustevnické útočiště. V parném létě se tu můžete příjemně zchladit a pocit magického osvěžení umocní také možnost si vedle kostela nabrat vodu ze silného pramenu s údajně léčivými účinky."

Magdaléna Medková doporučuje: Jižní Tyrolsko

Magdaléna Medková je redaktorkou magazínu. Ve svých textech se zaměřuje na architekturu a bydlení. Píše o historických i nových stavbách nebo o rekonstrukcích. Každý den ji inspirují zajímavé osobnosti, kolegové i diskutující.

"Pro ty, kteří chtějí jet na dovolenou na poslední chvíli, doporučuji Jižní Tyrolsko. Rakouská část je jen pět hodin autem, ta italská zhruba o hodinu, dvě víc. Většina turistů je zvyklá jezdit na hory v zimě, ale i v létě mají tyto destinace něco do sebe. Je tu klid, krásná příroda, slunce, koupání a málo lidí. Právě teď objíždím kouzelná místa, jež nabízí užít si hory se vším všudy, včetně wellness, lokální gastronomie nebo horské cyklistiky. Brzy tak přineseme na Aktuálně.cz tipy na nejzajímavější ubytování v tyrolských regionech."

Pavel Švec doporučuje: Dobřichovice, část Brunšov

Pavel Švec je vedoucí domácí rubriky, stará se o to, abychom pro vás měli vždy zásadní a aktuální informace z domova. V roce 2021 začal vytvářet seriál procházek po Praze a po jejích vilových čtvrtích, kde představoval architektonické unikáty. Seriál se letos rozrůstá, dochází i na místa mimo Prahu.

"Kvůli seriálu Vycházek Aktuálně.cz po vilových čtvrtích jsem prošel docela velkou část Prahy a i některá česká a moravská města. Bubeneč, Smíchov, Hodkovičky, Zlín, Brno, Jablonec… Zpravidla jsou to skutečně malebná a pozoruhodná místa. Nejvíc mě však zaujaly Dobřichovice jižně od Prahy, přesněji část Brunšov, rozprostírající se na pravém břehu řeky Berounky. To je skrytý klenot. Na přelomu 19. a 20. století si na úpatí zdejších zalesněných kopců postavila svá letní sídla pražská smetánka. A na okázalosti svých novorenesančních či romantických vil nešetřila. Někteří stavebníci si dokonce na pomoc přizvali slovutné tvůrce: třeba otce české moderní architektury Jana Kotěru nebo autora dostavby katedrály sv. Víta na Pražském hradě Kamila Hilberta. V rozlehlých zahradách se tak pestře střídají styly, tvary, barvy i míra oné pompéznosti. Stačí být pozorný a nedlouhou procházku po klidné čtvrti si užít. Ostatně, uvidíte například vilku, v níž trávil léto prozaik a básník F. X. Šalda, nebo chatu slavného generála Josefa Syrového."

