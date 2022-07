Aktuálně+ | Skalní brána i smrt císaře Karla IV. Poznáte místa podle fotky?

Stačí se rozhodnout, sednout do auta nebo do vlaku a vyrazit. Přísná protiepidemická opatření posledních dvou let cestování po Česku nepřála, teď je to ale jinak. Žádné lockdowny ani stres kvůli propadlému testu na koronavirus. Místo toho je možné navštívit české hrady, rozhledny, historická města a další památky. A otestovat si znalosti v kvízech Aktuálně.cz nebo v nich najít inspiraci.

