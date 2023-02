Mariupol rok poté. Záběry ukazují, jak Rusové mění dosud nejkrvavější místo války

V prvních měsících ruské invaze probíhaly v jihoukrajinském Mariupolu jedny z nejzuřivějších bojů. Téměř rok poté se Rusko snaží vší silou potlačit fakt, že Mariupol byl před svým obsazením ukrajinským městem. Čerstvé záběry ukazují, jak invazní síly pokračují rychlým tempem ve výstavbě nových budov a v odstraňování všeho, co by připomínalo minulost.

Deset měsíců poté, co Mariupol padl do ruských rukou, z něj Rusko odstraňuje veškeré pozůstatky Ukrajiny. Několik otevřených škol se podle agentury Associated Press učí podle ruských osnov, telefonní a televizní sítě jsou ruské, ukrajinská měna vymírá a Mariupol nyní spadá do moskevského časového pásma.

Již několik měsíců také po celém městě ruští dělníci bourají vybombardované budovy rychlostí nejméně jedné za den. Mrtvá těla pak odvážejí společně s troskami. Širokými ulicemi projíždějí ruské vojenské konvoje a z obsazeného jihoukrajinského přístavu se rychle stává ruské posádkové město. Tisíce Ukrajinců, kteří zemřeli nebo odešli, nahradili ruští vojáci či právě stavební dělníci, popisuje atmosféru ve městě agentura AP.

V prosinci také Rusové zahájili demolici divadla v centru Mariupolu, které sloužilo jako protiatomový kryt a v němž při ruském březnovém útoku přišly o život podle odhadů stovky lidí. Podle plánu Rusů se má nyní prostranství zničeného divadla stát srdcem nového ruského města, uvádí AP.

O Mariupol mělo Rusko zájem už od prvního dne invaze. Leží totiž jen 40 kilometrů od ruských hranic a je klíčovým přístavem u Azovského moře. Město bylo tvrdě zasaženo nálety a dělostřeleckými údery, komunikace byla přerušena, bylo odříznuto od zásob potravin i vody. I přesto se ukrajinští bojovníci v Mariupolu 86 dní odmítal vzdát a město se stalo symbolem odporu napadené země.

Ukrajinští představitelé se domnívají, že při bojích ve městě zahynulo nejméně 25 tisíc lidí, podle některých odhadů to ale mohlo být až třikrát více. K tomu bylo 90 procent bytových a 60 procent rodinných domů zničeno nebo zcela podlehlo zkáze. Březnový zásah mariupolského divadla je podle agentury AP nejsmrtelnějším útokem, při němž doposud zahynulo od začátku války nejvíce civilistů.

Škody utrpěl i místní rozsáhlý areál železáren a oceláren Azovstal, kde se před ruskou armádou skrývali poslední týdny obléhání poslední mariupolští obránci. Ruské síly nakonec město ovládly v květnu.