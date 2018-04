před 1 hodinou

Ve věku 60 let zemřel bývalý předseda slovenského parlamentu a bývalý místopředseda vládní strany Směr-Sociální demokracie Pavol Paška. Představitelé strany serveru Denník N řekli, že dostal infarkt. Paška oslavil 60. narozeniny před třemi týdny. Předsedou slovenské Národní rady byl od dubna 2012 do listopadu 2014. Z funkce odstoupil poté, co bylo jeho jméno spojováno s kauzou předraženého počítačového tomografu v nemocnici v Piešťanech. Ve funkci ho nahradil Peter Pellegrini, nynější slovenský premiér. Opozice Pašku v souvislosti s jeho podnikatelskými aktivitami označovala za nekorunovaného krále slovenského zdravotnictví.

autor: ČTK | před 1 hodinou