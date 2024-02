Země, které vedou války, nemají být členy Rady bezpečnosti, řekl brazilský prezident

Především o válkách na Ukrajině a na Blízkém východě budou hovořit ministři zahraničí zemí skupiny G20, jejichž dvoudenní jednání začíná ve středu v brazilském Riu de Janeiro. Za jednací stůl po delší době společně zasednou americký ministr zahraničí Antony Blinken a šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov, separátní schůzku však v plánu nemají.

Ministerské setkání je první akcí, kterou pořádá letošní brazilské předsednictví klubu významných světových ekonomik. Vedle světových konfliktů bude tématem také možná reforma rozhodovacích principů světového společenství, která je jednou z priorit brazilského předsednictví.

Prezident Luiz Inácio Lula da Silva prohlásil, že v OSN musí zavládnout "nová geopolitika" bez práva veta a že členy Rady bezpečnosti OSN by neměly být země, které vedou války.

Do Rady bezpečnosti OSN přitom patří i Rusko či Spojené státy, jejichž vztahy se výrazně zhoršily od ruského vpádu na Ukrajinu před dvěma lety a minulý týden je dále vyhrotila smrt ruského opozičního vůdce Alexeje Navalného v sibiřské věznici. USA i další západní země ze skupiny G20 prohlašují, že za Navalného smrtí je ruský prezident Vladimir Putin. Podle médií není pravděpodobné, že by se Lavrov sešel se svými protějšky z těchto států, odděleně by měl ale jednat s brazilským ministrem zahraničí Maurem Vieirou.