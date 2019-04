Zeman ve Vídni neříkal pravdu, radnice českou školu podporovala, píše rakouský deník

Tvrzení českého prezidenta Miloše Zemana, který při úterním setkání s krajany v rakouské metropoli prohlásil, že vídeňská radnice za bývalého starosty Michaela Häupla nedala místní českojazyčné Komenského škole ani šilink, je nepravdivé. Uvedl to ve středu rakouský list Der Standard s tím, že škola mu sdělila, že tehdy naopak finanční podporu od radnice dostávala.

"Pane primátore Häuple, podal jsem vám ruku, dal jsem vám vysoké české vyznamenání a myslím si, že vašich 24 let v čele Vídně bylo tomuto městu velice prospěšných, nicméně musím konstatovat, že podle informací, které jsem dostal, Vídeň nedala škole Komenského ani šilink. Takže za to vám tleskat nebudu," prohlásil v úterý Zeman.

"Vy jste se zachmuřil, pane exprimátore. To máte za to, že tu Komenského školu jste málo podporoval, já jsem upřímný člověk. Víte, proč jsem vydržel třicet let v politice, o šest let déle než Vy? Protože jsem byl vždycky upřímný a nikdy jsem nikomu nelichotil," reagoval Zeman v projevu.

Rakouský list Der Standard se tedy školy dotázal, zda je prezidentovo tvrzení správné. Naopak, škola od radnice za Häupla finanční podporu dostávala, dodal deník.

Zeman si za svůj projev ke krajanům vysloužil od části české opozice kritiku. Představitelé ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN mluví o smutném obrázku a o chybějící moudrosti a vyjadřují naději, že si projevu nevšimnou rakouská média. "‏Projev Miloše Zemana ke krajanům ve Vídni. Z přirozené úcty k prezidentskému úřadu doufám, že ho snad rakouská média přejdou zdvořilým mlčením," komentoval přepis Zemanova proslovu zveřejněný na stránkách Hradu místopředseda ODS Martin Kupka.

"Říkala jsem si, že bych se takhle po ránu také zkusila sklonit před moudrostí pana prezidenta, a zkusila jsem ji hledat v jeho vystoupení před krajany ve Vídni. Co čert nechtěl, nic jsem nenašla," uvedla místopředsedkyně STAN Věra Kovářová.

"Smutný obrázek státnickosti hlavy našeho státu," napsal na Twitteru o Zemanovu projevu předseda lidovců Marek Výborný.

"Pokud je pravda, že Miloš Zeman při návštěvě Rakouska skutečně lhal, je to velká mezinárodní ostuda a na místě je omluva. Prezident by se měl k celé události postavit jako chlap a nesvalovat vinu za své výroky na někoho jiného, jak to ostatně udělal bohužel už několikrát," uvedl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Na svém Twitteru zveřejnil omluvu Rakušanům a Zemanův projev označil za "čtvrtou cenovou".

Omlouvám se všem Rakušanům za úterní slova Miloše Zemana. Státnický projev našeho prezidenta v sousední zemi si představuji hodně odlišně. Tohle bohužel byla čtvrtá cenová. — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) April 3, 2019

Český prezident v projevu také uvedl, že by chtěl využít absence Zelených v rakouském i v českém parlamentu k prosazení stavby kanálu Dunaj-Odra-Labe. Rakouský prezident Alexander Van der Bellen, který je Zemanovým hostitelem, byl dlouholetým předsedou rakouských Zelených. Český prezident také prohlásil, že očekává podporu projektu od rakouského ministra dopravy Norberta Hofera, kterého podpořil, když neúspěšně kandidoval na rakouského prezidenta. "Teď si to vyberu," řekl Zeman.