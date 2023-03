Umírají v Bachmutu Ukrajinci už zbytečně? Zelenskyj jde proti názoru části velitelů

"Pokud se Rusové zmocní celého Bachmutu, budou mít otevřenou cestu k dobytí klíčových měst na východě Ukrajiny," varoval v rozhovoru pro americkou CNN Volodymyr Zelenskyj. Ukrajinský prezident tím obhajoval své rozhodnutí ponechat ukrajinské síly v obleženém městě.

"Je to pro nás taktické," dodal Zelenskyj s tím, že je ve shodě s velením ukrajinské armády. "Chápeme, že po Bachmutu by mohli jít dál. Mohli by jít na Kramatorsk, mohli by jít na Slovjansk, pro Rusy by byla po Bachmutu otevřená cesta do dalších měst na Ukrajině," řekl v exkluzivním rozhovoru pro CNN.

Zakladatel ruské Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin ve středu podle agentury Reuters prohlásil, že jeho žoldáci mají plně pod kontrolou východní část Bachmutu. Některé jeho výroky o úspěších wagnerovců se ale v minulosti ukázaly podle CNN jako nepravdivé.

Měsíce trvající útok ruských jednotek v posledních týdnech zesílil, vyhnal z města tisíce lidí a zdecimoval jeho infrastrukturu. Ukrajinské jednotky houževnatou obranou zadržují jejich postup. "Chápeme, čeho tam chce Rusko dosáhnout. Rusko potřebuje alespoň nějaké vítězství - malé vítězství - i takovým způsobem, že v Bachmutu všechno zničí, prostě tam zabije každého civilistu," řekl americké stanici Zelenskyj.

Bachmut sám o sobě nemá významnou strategickou hodnotu. Jde ale o jeho silniční spojení s Kramatorskem a Slovjanskem - dvěma hustě osídlenými průmyslovými městskými centry na severozápadě. V případě jeho pádu by se na to tato města okupanti z Ruska pravděpodobně zaměřili.

Někteří velitelé a nižší důstojníci podle CNN zpochybňují smysluplnost držení Bachmutu v situaci, kdy roste počet obětí a zvyšuje se riziko, že by stovky, nebo dokonce tisíce ukrajinských vojáků mohly být odříznuty. Zelenskyj však tyto obavy odmítl s tím, že od svých velitelů "nikdy nic takového neslyšel".

"Včera jsem měl schůzku s náčelníkem generálního štábu a hlavními vojenskými veliteli online i offline… A všichni mluví o tom, že musíme v Bachmutu zůstat silní," řekl prezident. "Samozřejmě musíme myslet na životy našich vojáků. Zatímco ale získáváme zbraně, zásoby a naše armáda se připravuje na protiofenzivu, musíme udělat vše, co je v našich silách," dodal pro CNN ukrajinský prezident.

V porovnání s každým zabitým ukrajinským vojákem při obraně Bachmutu jich Rusové při útocích ztratili nejméně pět, uvedl v pondělí pro CNN vojenský představitel NATO. Úředník upozornil, že poměr 5 : 1 je informovaný odhad založený na zpravodajských informacích.

Poradce ukrajinského prezidentství Mychajlo Podoljak v pondělí uvedl, že Ukrajina má při obraně Bachmutu dva hlavní cíle: získat čas na doplnění svých sil a způsobit ruským vojskům těžké ztráty. "Svých cílů dosáhla na 1000 procent," řekl. "I kdyby se vojenské vedení v určitém okamžiku rozhodlo ustoupit na výhodnější pozice, případ obrany Bachmutu bude pro ukrajinské ozbrojené síly velkým strategickým úspěchem jako základ pro budoucí vítězství," dodal Podoljak.

